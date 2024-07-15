Кто такой Иисус Христос? Рецензия на спектакль «Иисус Христос – Суперзвезда» в театре «Рок-опера»

Давайте так, вы точно знаете спектакль «Иисус Христос – Суперзвезда». Даже если не смотрели фильм с Тедом Нили или более поздний с Гленнем Картером. Даже если не видели ни одну постановку и не слышали ни одной арии. Само сочетание слов настолько интригует, как это сын Бога и суперзвезда – манит же разобраться в этом вопросе. Эту рок-оперу однозначно нужно увидеть, потому что она – веха в искусстве. Самое известное подобное произведение. Но поставить его в театре сложно, нужен целый ансамбль артистов мюзикла, а это редкость. Поэтому следите, когда в ваш город приедет с гастролями театр «Рок-опера» и их спектакль «Иисус Христос – Суперзвезда» , в главных ролях Вячеслав Ногин, Антон Авдеев, Анна Позднякова. Разберём её подробнее.

Сюжет рассказывает о последних днях сына Бога. События из Нового Завета никак не коверкаются, это подлинная история из Библии, поэтому никакого богохульства тут нет. Иисус вместе с апостолами прибывает в Иерусалим. Он уже известный проповедник, за ним следуют сотни тысяч людей, искренне верующих в христианское учение. Апостолы убеждают его пойти войной на Рим, так как по одному слову Христа все последователи возьмут в руки оружие и убьют любого. Им в противовес выступает Иуда. Он наоборот убеждает учителя спрятаться, не раздражать римским оккупантов, ведь они могут быстро убить как Христа, так и всех верующих в него. Но Иисус ничего не делает. Он как будто ждёт, пока его схватят, что скоро и происходит. Затем идут знакомые всем события – путь до Голгофы и распятие.

Возможно, скажу крамольную мысль, но «Иисус Христос – Суперзвезда», это отличный способ узнать историю сына Бога. Вся наша культура вышла из Нового завета, практически любой глубокий фильм имеет отсылки к библейским мифам, поэтому их точно нужно знать. Но читать Библию крайне тяжело, я пытался. А данная рок-опера рассказывает события в интересном формате максимально близко к первоисточнику.

Но есть небольшие различия. Всё же это драматическое произведение, в нём нужен конфликт, да не простой, а внутренний и у каждого персонажа. Так вот основной внутренний конфликт как Иисуса, так и Иуды – сомнение. Христос искренне верит в своё предназначение, но всё же он человек, он испытывает обычные эмоции – страх мучений и смерти, истерика от напряжения. Он дошёл до высочайшей точки развития, но Бог не говорит, что делать дальше. Постепенно Иисус понимает, что от него требуется взойти на крест, и он не отказывается, просто просит Бога дать знак, что в этом будет смысл. Но в ответ молчание. В этом и есть значение веры – безусловно соглашаться с Богом, не ждать награды, поощрения или гарантий. Иисусу нужно испытать много боли, прежде чем понять эту мысль.

В то же время Иуда, который здесь один из главных героев, также сомневается в Христе. Он не понимает, почему его учителя вдруг стали называть сыном Бога, разве они не понимают, что римская армия за это с ними сделает? Его сомнения проще, чем у Иисуса. Иуде нравятся идеи Христа, но стоит ли ради них нарываться на проблемы? Он хочет доказательств божественности. А их, как я уже говорил, нет. И, в отличии от учителя, Иуда отказывается от веры, он решает пожертвовать одним ради спасения всех.

Авторы рок-оперы Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс намеренно уходят от оценки действий героев. Если в Библии чётко понятно, кто плохой, а кто хороший, здесь всё неоднозначно. Вячеслав Ногин играет Иуду, как человека, который ищет выход. Он не злодей. Он пытается всех спасти, но его никто не воспринимает всерьёз, поэтому Иуда идёт на предательство во имя общего дела. А Иисус Антона Авдеева не делится своими планами с апостолами, возможно, была бы налаженная коммуникация, ничего бы не случилось. Но в то же время вопрос – а возможно поэтому её и нет, чтобы Иисус в итоге взошёл на Голгофу? Это каждый должен решить сам.

А теперь представьте, что все эти сложные мысли доносятся через яркий вокал под гитарную музыку. Библейский текст пропевается, актёры участвуют в масштабных танцевальных номерах, декорации разъезжаются, светопреставление, творится невероятное шоу. В постановке почти нет простого диалога, герои общаются через вокал. И по моему личному мини-исследованию, люди после первого просмотра рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда» большинство арий добавляют в плейлист. Тут нет проходных композиций. Каждый вокальный номер самодостаточен, это полноценная песня.

Отзывы зрителей почти все положительные. Кто-то пишет с благодарностью, что наконец-то их дети увлеклись христианским сюжетом. Кто-то просто удивляется – как, оказывается, историю Иисуса можно подать просто и доходчиво. Но даже если вам не интересен библейский первоисточник, «Иисус Христос – Суперзвезда» это огромное событие в культуре. И его обязательно нужно увидеть.