Кому умереть? Рецензия на интерактивный спектакль «Интуиция» с Хабенским и Цыпкиным

В спектакле-эксперименте «Интуиция» зрителям предлагают решить судьбу 12 погибших людей — вернуться ли им в жизнь, чтобы закончить дела, или окончательно уйти. Их ответы принимают актёры Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Ольга Литвинова.

Театру порой не хватает интерактивности. Многим зрителям тяжело сидеть неподвижно два часа, смотреть на чужих им людей из XVIII века, проблемы которых почему-то должны их волновать. Если вы тоже устали от такой «театральщины», обратите внимание на литературно-театральный проект «Интуиция». Здесь вы услышите 12 монологов людей, которые расскажут, как и почему они умерли. В конце вам нужно выбрать одного, которому вы разрешите вернуться на один день в жизнь и исправить свои ошибки. Разумеется, все истории выдуманы, но написаны так живо, что веришь в каждому персонажу.

Своё мнение о каждом выскажут и актёры. Константин Хабенский и Александр Цыпкин играют двух ангелов Небесной Канцелярии, которые распределяют души. Работа невероятно сложная, потому что абсолютных праведников, как и полных злодеев, не существует.

Например, достоин ли сочувствия человек, который пьяным сбил собаку, попал в ДТП и погиб? Но он спешил к жене в роддом. Или девушка, которая умерла на операционном столе, во время пластики груди? А она так хотела поразить мужа своим красивым телом. И все истории, такие глупые на первый взгляд, на деле показывают, как мало мы ценим жизнь. Размениваем по пустякам, гробим алкоголем, сами отказываемся от невероятных шансов в пользу мимолётной глупости. Это становится ясно по истории пожилой бабушки. Она ушла своей смертью, но даже прожив долгую жизнь мечтает ещё об одном дне — ведь жизнь, это главная ценность.

Через эту призму проект «Интуиция» предлагает посмотреть на каждого человека. И, внезапно, оказывается, что каждый герой достоин сочувствия. Каждый достоин вернуться на один день в жизнь, попрощаться с любимыми, попросить прощения и исправить ошибки. Каким бы тупым ни казался нам его финал. Текст написан так живо и современно, полностью веришь, что перед тобой реальная предсмертная записка. Это и поражает, и трогает, и пугает. Хочется быстрее набрать бабушке, погулять с мамой, сводить ребёнка в зоопарк пока ещё есть возможность.

Спектакль сложный во многом и благодаря игре актёров. Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Ольга Литвинова существуют реалистично, искренне, от этого быстро теряется грань между реальностью и вымыслом. Идея, что актёры — это ангелы, никак не подчёркивается. Нет крыльев, нимбов, золотой лестницы и прочих заезженных штампов. Идея заявляется только для атмосферы, чтобы раскрыть главную мысль спектакля и оправдать голосование в конце.

И это работает. Ты уже не зритель, а участник спектакля наравне с актёрами. От тебя зависит финал не персонажей пьесы, а конкретных людей. Такие необычные спектакли за счёт интерактивности гораздо точнее привлекают внимание к проблеме. Одно дело, когда говорят: «Это хорошо, а это плохо». Никто не любит, когда его учат. Совсем другое, когда постановка не формулирует решение, а говорит: «Реши сам и живи со своим выбором».

Кстати, после голосования спектакль не заканчивается. Зрители смогут увидеть, как голосовали люди на прошлых показах «Интуиции». А на сайте tsypkin.com можно увидеть, кому дала второй шанс публика не только в вашем городе, но и по всей стране.

Проект «Интуиция» Хабенского и Цыпкина — это событие, которое однозначно нужно посетить. Спектакль часто гастролирует, поэтому вы точно сможете найти его в своём городе.