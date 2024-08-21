Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии Театральные рецензии Как я стал животным. Рецензия на спектакль «Маскарад» в театре «Красный факел»

Как я стал животным. Рецензия на спектакль «Маскарад» в театре «Красный факел»

21 августа 2024 06:11
Как я стал животным. Рецензия на спектакль «Маскарад» в театре «Красный факел»

Пьеса «Маскарад» Лермонтова объёмна и сложна. Ты не понимаешь, как умственно здоровый человек может совершить зверство, которое уничтожит его жизнь. Но шаг за шагом, следуя за героем, мы видим всё больше страшной логики в его шагах. Сегодня рассмотрим спектакль «Маскарад» в театре «Красный факел» в Новосибирске.

Спектакль «Маскарад». Сюжет

Немолодой дворянин Арбенин знакомится на балу с молодым князем Звездичем — второй проигрался в карты и готовится к несмываемому позору. Арбенин выручает нового друга и отыгрывает все деньги, которые тот проиграл. Оказывается, что герой раньше был шулером и развратником, который обманывал людей и совращал чужих жён. Но теперь он постарел, осознал, насколько ужасны были его поступки, и встал на путь исправления. Сейчас Арбенин женат на молодой красивой девушке и ведёт спокойный образ жизни. Герой не знает, что знакомство со Звездичем приведёт к тому, что он уничтожит свою счастливую жизнь и убьёт человека.

Спектакль «Маскарад». Актёры

Состав актёров менялся, из-за чего идея спектакля также развивалась. Изначально Арбенина в спектакле «Маскарад» играл Александр Балуев, и история рассказывала о том, как пожилой человек получает расплату за грехи молодости. Который надеялся под конец жизни начать всё с чистого листа, но получает только неизбежное наказание.

Сейчас главную роль исполняет Андрей Черных. Он не намного моложе Балуева, однако его органика полностью меняет восприятие персонажа. Арбенин Черных — уверенный в себе красавец, пусть немолодой, однако всё ещё харизматичный. Он даже представить не может, что жизнь может поставить ему подножку. Поэтому весь дальнейший сюжет артист играет в шоковом состоянии — каждое новое событие как бы пробивает новое дно в картине мира Арбенина. И всё это при том, что декорации и остальные артисты не меняются.

Екатерина Макарова в паре с Черных смотрится выгоднее, чем с Балуевым, где была похожа на его внучку. Как и Александр Поляков в роли Звездича, веришь в то, что Черных мог бы стать другом Полякова на правах старшего товарища. Остальные артисты также смотрятся удачно в общем ансамбле.

Спектакль «Маскарад». Постановка

Декорации скорее напоминают XX век, а не XIX — железные конструкции похожи на стиль модерн, как и круглые плафоны. Это совпадает с атмосферой вечной тусовки, которая есть в пьесе — весь первый акт происходит на балу. Начало XX века тоже было «тусовочным». Хотя спектакль не осовременивает пьесу. Персонажи ходят с лорнетами, костюмы и женские причёски вполне исторические. Мистика, которой так болел XIX век, тоже есть. Она создаётся за счёт свечей и интересной работы со светом.

Сюжет разбавлен вставными номерами — то красивый выход мужчин с веерами, то выступление механической куклы, которую исполнила Дарья Емельянова. Масштаб действию придаёт и большой актёрский состав — в «Маскараде» задействовано 33 артиста. Спектакль сделан очень красиво, кажется, что если на сцену выкинуть курицу, она будет смотреться стильно.

Спектакль «Маскарад». Идея

Но за красотой есть мысль. Здесь развивается идея, что человеческое общество окончательно стало бездушным. Лица заменяются масками. Никому не интересно, что у тебя внутри, важна внешняя подача. Мир стал похож на бесконечный бал, где ты должен всё время заботиться о своём парадном облике. Беспринципность важнее сострадания, внешность важнее искренности. И если тебя засосёт, ты не сможешь выйти сухим. Как бы ты ни хотел потом уйти от этой лжи и фарса, искупить ошибки и покаяться, тебя настигнет наказание. Один раз потеряв душу, ты уже её не вернёшь.

Спектакль «Маскарад». Отзывы

Зрители оценили красоту постановки и её эмоциональный заряд. Артисты передают мощные переживания, которые Лермонтов заложил в пьесу, поэтому спектакль понравится тем, кто любит сильную актёрскую игру и масштабные действия.

Илья Голубев
Илья Голубев
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше