Как покорить феминистку? Сравнительная рецензия постановок пьесы «Укрощение строптивой» Даниила Спиваковского и классической оперы

Великие пьесы смотрятся одинаково хорошо и в подвале, и в зале на 1000 мест. Просто текст хорошо написан ― в нём интересные продуманные герои, а сюжет грамотно держит зрителя в напряжении. Его можно вертеть, как хочешь, удалять или добавлять сцены, осовременивать, и это будет всё равно смотрибельно. И в оценке того или иного спектакля всегда стоит помнить про форму. К спектаклю в камерном зале нельзя применять те же требования, что и к шикарной оперной постановке. Сегодня предлагаю рассмотреть, как форма и зал влияют на восприятие одного и того же текста. Рецензия на две постановки пьесы «Укрощение строптивой» : недавний спектакль Даниила Спиваковского и общепринятую оперную версию.

Сюжет пьесы

Сразу сделаю ремарку ― да, фильм «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано сделан по мотивам пьесы Шекспира. По сюжету мы видим богатого несчастного отца, который не может выдать своих дочерей. Младшая Бьянка ― красавица и скромница, за ней бегают толпы самых достойных поклонников, готовые на всё ради её руки. А старшая Катарина, что называется, сильная и независимая. Она терпеть не может глупых слабых мужчин, поэтому каждому, кто рискнёт с ней заговорить, тут же прилетает. И у отца дилемма ― одну непонятно за кого выдать, а вторую вообще не выдать. Но тут в город приходит дворянин-авантюрист Петруччо. Он слышит про строптивую дочь с огромным приданым и решает ввязаться в авантюру ― ведь ещё ни одна девушка не смогла перед ним устоять. Ему предстоит либо укротить нрав свободолюбивой красавицы или, как и все, сбежать с синяком.

На примере двух дочерей Шекспир даёт полярные взгляды на отношения. Бьянка за неравный брак, мужчины видят в ней девушку, с которой можно полностью взять всё в свои руки, навязать ей его волю и сказать, как жить. Катарина же в реальности не строптива. Она ищет отношений с равным ей человеком, самодостаточным мужчиной, который и себя не потеряет в браке, и не попытается подавить жену. Катарина ― женщина-приз, которую нужно добиться. Юмор Шекспира в том, что это желание все герои воспринимают, как строптивость. Мало в мире мужчин, которые готовы видеть рядом сильную пассию. Пугает, что она может затмить мужа. А с Бьянкой все чувствуют себя мужиками.

«Укрощение строптивой» опера

В опере обычно идёт упор как раз на эту идею. Сама форма даёт возможность выкрутить образы шекспировских героев на максимум. Мужчины, бегающие за Бьянкой, показываются примитивными, слабыми, пугливыми увальнями. Отец, который не понимает настоящих желаний строптивой дочери, также предстаёт комичным нытиком. Бьянка обычно носит платья нежных цветов, кудряшки, и общается, как девочка-девочка, Катарина же ― роковая красотка, часто брюнетка с длинными волосами, бойкая, громкая, с циничным юмором. Затем по ходу пьесы раскрывается глубина дочерей. Бьянка не такая послушная. За внешней скромностью скрывается серый кардинал, который быстро захватит власть в отношениях. А у Катарины обратная ситуация. Покоривший эту крепость мужчина получает верную и, что важнее, уважающую его жену. Потому что простой путь никогда не приносит счастья. Его может дать только упорная работа над отношениями, все остальные варианты ― обман.

Ну и разворачиваются все действия в опере чаще всего среди пышных декораций XVI века ― колонны, балконы, красивая парча, костюмы с претензией на времена Шекспира. Любители театральной красоты часто оставляют хвалебные отзывы.

«Укрощение строптивой» спектакль

Даниил Спиваковский перевёл «Укрощение строптивой» в наше время. Как говорит сам режиссёр, он хотел привлечь в театр молодёжь, поэтому сделал мюзикл со шлягером, разноцветным светом и танцами. Его спектакль рассуждает на более простые смыслы ― как зарождается любовь молодых людей, как из ненависти возникают чувства. Актёры играют с подростковым запалом ― ярко, порой чувства выражаются даже излишне громко. Одеты они также «по-молодёжному» ― в худи и джинсы. Если пройтись по самим образам, здесь нет той полярности из оперы. Да, сохраняются общие направления: Петруччо ― красавец, Катарина ― роковая красотка, мужские герои ― комичны и т.п. Но всё же это не маски, а люди, boys and girls next door. С одной стороны, страдает глубина, получается история про любовь. Но с другой, режиссёр и не заявлял эту глубину, поэтому критика с точки зрения смысла не совсем уместна.

Сцена расписана граффити, реквизита и декораций по-минимуму, в основном, актёры переставляют чёрные кубы. Это, кстати, даёт чувство авантюрного студенческого спектакля. Когда юные актёры ещё играют с полным погружением, задорно, как в последний раз. Поют, танцуют и кайфуют от своей молодости и красоты. Эта атмосфера лёгкости, юности, драйва от первой любви и есть особенность постановки 54-летнего Даниила Спиваковского. На чувствах, которые все когда-то испытывали. Конечно, есть мнение, что можно взять современную пьесу с таким же посылом, это было бы логичнее. Но Шекспир на то и Шекспир, что на него пойдут.

Поэтому выбирайте сюжет, за которым вам интересно следить, и приходите в театр.