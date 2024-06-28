Гена Букин в Аду. Рецензия на спектакль «Мастер и Маргарита» с Виктором Логиновым

Первую версию спектакля режиссёр Валерий Белякович поставил более 30 лет назад! Но её структура оказалась настолько крепкой, что позволила воспроизводить по всей России с другими актёрами. В том числе вводить звёзд, как, например, Виктор Логинов. Сегодня разберём постановку «Мастера и Маргариты», где популярный актёр сыграл роль Воланда.

Творчество Булгакова продолжает жить на сцене. Его произведения, такие как «Мастер и Маргарита», по-прежнему собирают полные залы, а зрители с нетерпением ждут новых постановок. Спектакли по Булгакову остаются важной частью культурной жизни.

Не будем пересказывать сюжет, историю о том, как дьявол пришёл в Москву, перевернул всё вверх дном, а потом со своей свитой улетел в закат, знают все. В этом спектакле интересно другое — как режиссёр переработал собственный спектакль из репертуарного в антрепризный. Поясню.

Репертуарный спектакль может себе позволить размах. У театра есть цехи, где в любой момент можно изготовить реквизит, есть склады, где декорации спокойненько хранятся. Есть актёры на зарплате, у которых по договору определённое количество выходов — значит можно их задействовать без доп. расходов. А для массовок можно привлечь студентов, и, кстати, тоже им не платить. Поэтому в репертуарном спектакле «Мастере и Маргарите» или, например, «Самоубийце» Валерий Белякович мог взять много актёров и объёмную сценографию.

Антреприза — полностью коммерческое предприятие. Возить по всей стране неподъёмные декорации безумно дорого. Плюс актёры за выход получают огромные деньги. Значит нужно а) сократить их количество, б) оправдать это. Поэтому сравнение с оригинальной постановкой неуместно.

Белякович значительно сокращает коллектив — все роли играют 9 актёров. Когда нужно перевоплотиться, артисты быстро переодеваются. С одной стороны, «Мастер и Маргарита» теряет в масштабе, Бал Сатаны выглядит простовато. С другой — добавляет динамики, актёр постоянно должен быть в тонусе.

Повествование идёт только по основным линиям романа, часть персонажей вырезано. Это повлияло на общую продолжительность — спектакль идёт два с половиной часа. Но, чтобы понять историю, этого вполне хватает.

Среди актёров, как я уже говорил, все играют по несколько ролей. Ну как все, Виктор Логинов играет только Воланда. Это такой ехидный приколист, озорник, любитель шуток, его мотивация перевернуть Москву кажется скорее весёлым пранком, нежели желанием вскрыть пороки общества. Может ли быть такая трактовка? Вполне, почему нет. Было бы хуже, если бы Логинов играл как Басилашвили в сериале. Всё-таки при работе над ролью нужно идти от фактуры актёра, а не от сложившихся стереотипах о персонаже.

Остальной актёрский состав находится в ансамбле. Нельзя сказать, что «Мастер и Маргарита» это созвездие большого Виктора. Единственное, что выбивает, это декорации, ну уж очень получилось всё просто. Опять же, возвращаемся к специфике антрепризы — надо делать всё проще, мобильнее и дешевле. Но лично у меня «Мастер и Маргарита» ассоциируется с масштабом сталинской Москвы, мистикой и тёмной магией. Здесь же этого не хватает, смотря на отзывы, и другим зрителям тоже. Хотя нельзя сказать, что авторы забили на атмосферу — они играют с дым-машинами, делают драматический свет, на заднем плане среди московских домов стоит Голгофа, подсвечиваемая в нужные моменты.

Поэтому «Мастер и Маргарита» балансирует между коммерческим подходом антрепризы и художественным подходом репертуарного театра. Вообще посмотреть на Виктора Логинова в роли Воланда крайне интересно. Я не представлял его в какой-либо другой роли, кроме продавца обуви из Екатеринбурга. Надеюсь, я не один такой. Но тот факт, что актёр не культивирует этот образ, а берёт новые роли, идёт ему в плюс. И я бы не сказал, что весь спектакль похож на спин-офф, где Гена сбежал от Даши покутить в Москву. Наоборот, Виктор — это Воланд. Своеобразный, но всё же Воланд.