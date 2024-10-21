Филиал ада на земле. Рецензия на спектакль «Колымские рассказы» в театре Ленсовета

Спектакль «Колымские рассказы» в театре Ленсовета рассуждает на очень болезненную для нашей страны тему. В основе лежат произведения Варлама Шаламова, в которых он описывает свои наблюдения за жизнью заключённых в ГУЛАГе после сталинских репрессий. Сам автор провёл там 17 лет. Поэтому спектакль смотреть сложно, но он даёт невероятные эмоции и большое количество мыслей, которые хочется обдумать. Сегодня рассмотрим спектакль «Колымские рассказы», театр Ленсовета , режиссёр Максим Фомин.

Здесь нет сюжета в привычном понимании — герой идёт из точки А в точку Б. Сборник «Колымские рассказы» Шаламова скорее носит документальный характер. Это произведение — не просто хроника страданий, скорее автор рассуждает о том, как бесчеловечный режим отражается в отдельном человеке. Автор не пытается найти оправдания или философские объяснения лагерям, наоборот, автор полностью громит романтическую идею искупления через боль. В инсценировке создатели спектакля уделили внимание отдельным человеческим историям, при этом они решили сделать постановку в жанре моноспектакля.

Постановка сосредоточена вокруг образа героя, которого сыграл Марк Овчинников, он же автор инсценировки. Спектакль построен так, что зритель не столько видит, сколько слышит происходящее. При этом он не играет человека, который прошёл лагеря. Он скорее выступает рассказчиком, который хочет привлечь наше внимание, сказать, что есть тысячи людей, которые могли жить и радоваться, как мы, но их сожрала система. Овчинников в том числе передаёт голос людей, что создаёт ещё большее напряжение на сцене. Как будто смотришь документальный спектакль.

Сценография лаконична: металлическая конструкция на сцене вызывает ассоциации то ли с тюремными нарами, то ли с обычной скамейкой, на которой могли сидеть и на воле. На заднем плане — полотнища с фамилиями заключённых, словно намекающие на безликие списки погибших. Режиссёр Максим Фомин сделал акцент на том, чтобы создать не столько визуальный, сколько акустический мир спектакля. Актёра из темноты выхватывает один прожектор, что становится символом лагеря, где нет ни света, ни надежды, но есть человек, которого этот свет вырывает из забвения. Такая режиссура помогает зрителю сосредоточиться на сути происходящего, не отвлекаясь на внешние детали. Свет в том числе символизирует и наше с вами внимание — тем, что мы говорим и помним людей, погибших в ГУЛАГе, даёт им жизнь. Но в то же время думаешь, а сколько таких людей сгинуло навсегда без памяти?

Музыкальное сопровождение спектакля также заслуживает внимания. Композитор Всеволод Задерацкий, чьи произведения звучат в постановке, сам прошёл лагеря и писал свои произведения на телеграфных бланках простым карандашом. Музыка в спектакле добавляет ещё один уровень трагедии: она напоминает о том, что даже в самых ужасных условиях человек остаётся творцом. Это звучание подчеркивает настроение спектакля, добавляя ему глубины и эмоциональности.

Отзывы на «Колымские рассказы» Ленсовета подчеркивают её мощное воздействие на зрителей. Многие отмечают, что спектакль оставляет, с одной стороны, гнетущее ощущение — как мы дошли до того, что людей тысячами истребляли в лагерях. Но с другой — он даёт надежду. Если люди, которые жили и трудились в нечеловеческих условиях, не то чтобы сохранили человечность, но и даже могли творить, какими несущественными оказываются наши «проблемы». Хотя минимализм и акцент на тексте не всем пришлись по вкусу — нужно быть готовым к тому, что здесь не будет активного действия.

Заканчивается постановка на ноте надежды. Несмотря на весь ужас лагерей, герой находит в себе силы вернуться к мирной жизни, увидеть в этом смысл. Это тонкий и неожиданный контраст — спектакль о выживании в аду, завершающийся светлой историей о возвращении к человеческому. Этот символизм завершает кольцевую композицию спектакля, показывая, что даже в самых тёмных моментах жизни остаётся место для света. Как бы плохо всё ни было, не теряй в себе человека.