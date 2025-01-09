Это не друзья, это сволочи. Рецензия на спектакль «Друзья» в театре Наций

Спектакль «Друзья» в Театре Наций поставил Мотои Миурой, режиссёр из Японии. Уже это интересно — российские режиссёры варятся в общей культур ы , и, за редким исключением, их спектакли существуют в одном поле. Другое дело Азия, которая всегда жила своей жизнью. Эта необычная постановка по пьесе японского авангардиста Кобо Абэ, которая написана в жанре театра абсурда, и поставлена также японцем. Как в этой эстетике существуют российские актёры? И сколько в нём того самого «японского»? Сегодня рассмотрим спектакль «Друзья» в Театре Наций, режиссёр Мотои Миура.

В основе спектакля — история Молодого человека, (это имя героя), к которому однажды без предупреждения вторгается семья из восьми человек. Эти «друзья», с улыбками и милым тоном, убеждают, что избавят его от одиночества и скуки. Но их любовь и забота быстро оказываются манипуляциями, а скоро переходят к насилию. И хотя герой сопротивляется им, вскоре гости берут под контроль финансы героя, жильё и даже чувства, постепенно полностью лишая героя свободы.

Мысль понятная — общественное мнение съедает человека. Тем более, по словам автора, его пьеса написана в жанре западноевропейского абсурда. То есть и мысль западноевропейская — ультранасилие во имя всего хорошего. Режиссёру Европа тоже не чужда. Мотои Миура известен своей любовью к русской классике, тут скорее неожиданно, что он взял японский текст. Как он сам отмечает, спектакль получился одновременно универсальным и глубоко личным.

Изначально мы видим круглую вращающуюся платформу — элемент западноевропейского театра. Она слегка наклонена, из-за чего герои слегка соскальзывают, за ней стоит красный амфитеатр, который похож на места для присяжных. Костюмы героев напоминают образы из «Страдающего Средневековья». Здесь идёт явная эстетика нашего континента — мы видим духов, которые пришли судить человека, потому что он, как ведьма, отличается от них. Поэтому за японским колоритом идти не стоит — это знакомый нам театр, просто с другим именем на обложке. Однако делает ли это «Друзей» плохим спектаклем? Нет.

Режиссёр уделил внимание интонации актёров, исполнители здесь захватывают зрителя музыкальным звучанием своей речи. Пластика их также существует по сложной партитуре. Отзывы на «Друзей» в театре Наций говорят, что первый акт вообще напоминает музыкальное произведение, в котором интонации и ритм слов превращаются в самостоятельный инструмент. Свет, музыка и видеопроекции дополняют образ странного, призрачного пространства, в котором реальность пересекается со сновидением. То есть режиссёр берёт актуальную проблему, но визуальными способами уводит её от быта. Это высокое понимание проблемы нетерпимости общества. Как в Средневековье, когда людей сжигали заживо всех несогласных, так и сейчас, когда их отменяют и вырезают из информационного пространства.

Театральная команда подобрана с большим мастерством. Режиссёр провёл кастинг, в котором участвовали 150 претендентов, чтобы найти артистов, способных в полной мере раскрыть сложные образы героев. Молодого человека играют два актёра — Сергей Епишев и Олег Савцов, каждый из которых добавляет уникальные штрихи в характер персонажа. Слаженная работа ансамбля подчёркивает важность каждого жеста, интонации и движения, превращая героев в единую машину, которая давит своей массовостью несогласную личность. Один в поле не воин.

В итоге — это не японский спектакль в том виде, который вы могли ждать. С масками Кабуки и т.п. Но тем не менее это хороший спектакль с крепкой режиссурой, отличными актёрскими работами и интересным образом, который создают режиссёр и драматург. Хотя похожая мысль есть в «Самоубийце» и фильме «Слуга» с Дирком Богардом, тем не менее интересно увидеть, что на другом конце земного шара люди чувствуют и понимают мир так, как ты. Карл Густав Юнг во всей красе.