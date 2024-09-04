Быть знаменитым некрасиво. Рецензия на спектакль Богомолова «Слава» в БДТ имени Г. А. Товстоногова
Спектакль «Слава» Константина Богомолова в БДТ был сюрпризом для всех. Известный своими либеральными взглядами режиссёр ставит пьесу советского драматурга Виктора Гусева, пафосный текст, который славит идеалы коммунизма.
Казалось, что нас ждёт тонна постиронии, полуголых советских лётчиц и других приёмов режиссера Богомолова, однако на деле мы получили глубокое рассуждение о долге и личном признании. Режиссёр выходит за сюжет, коммунистическая Россия становится просто поводом изучить вечные темы, ведь в СССР как раз затирали потребности личности. Делать что-то для славы унизительно для настоящего коммуниста. Сегодня обсудим спектакль «Слава» в БДТ, режиссёр Константин Богомолов.
Сюжет спектакля «Слава»
Инженер-подрывник Мотыльков готовится взять в жёны летчицу Лену. Но внезапно их планы разрушает лавина — она сходит с гор и вот-вот уничтожит ближайший посёлок. Её хочет взорвать друг главного героя Николай Маяк, потому что он хочет прославиться, но начальник посылает на задание Мотылькова. Причина — нельзя что-то делать ради славы. Маяк ссорится с другом, он обвиняет его в том, что тот крадёт чужую славу, и, внезапно, на сторону Николая встаёт Лена. Она тоже обвиняет жениха в том, что тот не на своём месте. Но когда Мотыльков всё же отправляется на задание, от него три дня нет вестей. Герои понимают, что тот может быть уже мёртвым.
И вот такой полностью советский текст про, казалось бы, советские проблемы поставили в одном из главных театров Питера. Причём ещё и не в постироничном стиле. Богомолов, который ставил такие провокации, что его спектакли срывали, здесь подошёл к тексту с уважением и вниманием. В спектакле «Слава» чувствуется, что режиссёр намеренно сохранил эпоху оригинала, только слегка адаптируя его к современным реалиям.
Особенности спектакля «Слава»
Кстати, часть людей говорит, что «Слава» — мюзикл. Однако, слишком мало места занимают песенные вставки. У Богомолова акцент сделан на поэтичность, ритмичность речи и работе с монологом. Актёры спектакля «Слава» существуют невероятно искренне. Особенно хочется выделить Валерия Дегтяря и Нину Усатову — безусловно, им проще воплотить внутри советского человека. Молодые артисты всё же теряются рядом с мастерами, не в актёрском плане, а в плане атмосферы. Всё же рядом с людьми из той эпохи они смотрятся актёрами.
Но атмосфере Богомолов уделил особое внимание и в сценографии, а в костюмах. На артистах узнаваемая советская одежда — белые рубашки, штаны с подтяжками, платья в горошек. Советские декорации, пусть и условные, но всё же подлинные. Также режиссёр использовал свой постоянный приём — камеры, которые транслируют на задник сцены крупные планы героев. Здесь отзывы на спектакль Богомолова «Слава» разделились. Одни считают это уместным, другие — явно выбивающимся решением. Но у камер есть свои плюсы — вы можете сидеть далеко, видеть декорации и мизансцены полностью, при этом наблюдая и эмоции героев.
Поэтому чего точно нет в спектакле «Слава», так это карикатурности и стёба. Режиссёр с любовью подошёл к тексту, во многом потому что проблемы в нём актуальны и сегодня. Даже сейчас, в эпоху блогеров и инфлюэнсоров, когда слава стала чем-то нормальным, отношение общества к ней всё равно полярно. До сих пор многие презирают тех, кто делает что-то из личной выгоды, а не во имя чего-то высокого. Но и сама слава изменилась. Теперь не нужно ничего стоить, не нужно нести свет в мир, давать реальную пользу. Люди действительно переоценивают славу, особенно учитывая, как информационное пространство продвигает идею публичности и популярности. И настоящее, искреннее, правдивое точно соберёт меньше лайков и просмотров, чем прилизанная картинка. Здесь и кроется связь современности с советской эпохой пьесы. Но если тогда запрет на личную славу был всё же из идеологической причины — государству не нужны были сильные личности — то теперь запретов нет, и из-за этого так сложно найти настоящую личность от посредственности.
Возможно, поэтому спектакль «Слава» так понравился и петербуржцам, и гостям северной столицы. До сих пор билеты на него уходят на ура. При случае, когда в следующий раз приедете в Питер, обязательно сходите на «Славу» в БДТ.