Быть знаменитым некрасиво. Рецензия на спектакль Богомолова «Слава» в БДТ имени Г. А. Товстоногова

Казалось, что нас ждёт тонна постиронии, полуголых советских лётчиц и других приёмов режиссера Богомолова, однако на деле мы получили глубокое рассуждение о долге и личном признании. Режиссёр выходит за сюжет, коммунистическая Россия становится просто поводом изучить вечные темы, ведь в СССР как раз затирали потребности личности. Делать что-то для славы унизительно для настоящего коммуниста. Сегодня обсудим спектакль «Слава» в БДТ, режиссёр Константин Богомолов.

Сюжет спектакля «Слава»

Инженер-подрывник Мотыльков готовится взять в жёны летчицу Лену. Но внезапно их планы разрушает лавина — она сходит с гор и вот-вот уничтожит ближайший посёлок. Её хочет взорвать друг главного героя Николай Маяк, потому что он хочет прославиться, но начальник посылает на задание Мотылькова. Причина — нельзя что-то делать ради славы. Маяк ссорится с другом, он обвиняет его в том, что тот крадёт чужую славу, и, внезапно, на сторону Николая встаёт Лена. Она тоже обвиняет жениха в том, что тот не на своём месте. Но когда Мотыльков всё же отправляется на задание, от него три дня нет вестей. Герои понимают, что тот может быть уже мёртвым.

И вот такой полностью советский текст про, казалось бы, советские проблемы поставили в одном из главных театров Питера. Причём ещё и не в постироничном стиле. Богомолов, который ставил такие провокации, что его спектакли срывали, здесь подошёл к тексту с уважением и вниманием. В спектакле «Слава» чувствуется, что режиссёр намеренно сохранил эпоху оригинала, только слегка адаптируя его к современным реалиям.

Особенности спектакля «Слава»

Кстати, часть людей говорит, что «Слава» — мюзикл. Однако, слишком мало места занимают песенные вставки. У Богомолова акцент сделан на поэтичность, ритмичность речи и работе с монологом. Актёры спектакля «Слава» существуют невероятно искренне. Особенно хочется выделить Валерия Дегтяря и Нину Усатову — безусловно, им проще воплотить внутри советского человека. Молодые артисты всё же теряются рядом с мастерами, не в актёрском плане, а в плане атмосферы. Всё же рядом с людьми из той эпохи они смотрятся актёрами.

Но атмосфере Богомолов уделил особое внимание и в сценографии, а в костюмах. На артистах узнаваемая советская одежда — белые рубашки, штаны с подтяжками, платья в горошек. Советские декорации, пусть и условные, но всё же подлинные. Также режиссёр использовал свой постоянный приём — камеры, которые транслируют на задник сцены крупные планы героев. Здесь отзывы на спектакль Богомолова «Слава» разделились. Одни считают это уместным, другие — явно выбивающимся решением. Но у камер есть свои плюсы — вы можете сидеть далеко, видеть декорации и мизансцены полностью, при этом наблюдая и эмоции героев.

Поэтому чего точно нет в спектакле «Слава», так это карикатурности и стёба. Режиссёр с любовью подошёл к тексту, во многом потому что проблемы в нём актуальны и сегодня. Даже сейчас, в эпоху блогеров и инфлюэнсоров, когда слава стала чем-то нормальным, отношение общества к ней всё равно полярно. До сих пор многие презирают тех, кто делает что-то из личной выгоды, а не во имя чего-то высокого. Но и сама слава изменилась. Теперь не нужно ничего стоить, не нужно нести свет в мир, давать реальную пользу. Люди действительно переоценивают славу, особенно учитывая, как информационное пространство продвигает идею публичности и популярности. И настоящее, искреннее, правдивое точно соберёт меньше лайков и просмотров, чем прилизанная картинка. Здесь и кроется связь современности с советской эпохой пьесы. Но если тогда запрет на личную славу был всё же из идеологической причины — государству не нужны были сильные личности — то теперь запретов нет, и из-за этого так сложно найти настоящую личность от посредственности.

Возможно, поэтому спектакль «Слава» так понравился и петербуржцам, и гостям северной столицы. До сих пор билеты на него уходят на ура. При случае, когда в следующий раз приедете в Питер, обязательно сходите на «Славу» в БДТ.