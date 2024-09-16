Безумие на сцене. Рецензия на спектакль «12 стульев. Фрик-кабаре» в театре эстрады им. Райкина

Спектакль «12 стульев» в театре эстрады Райкина — это попытка дать знакомому роману новую форму. Текст Ильфа и Петрова настолько хорошо написан, что соревноваться с ним в остроумности довольно рискованно. Но режиссёр решил перенести действие в кабаре, именно так он представил мир, окружающий Остапа Бендера и Кису Воробьянинова. Сегодня разберёмся, насколько это уместно, и стоит ли тратить время на постановку. Спектакль «12 стульев. Фрик-кабаре», театр эстрады Райкина , режиссёр Илья Архипов.

Сюжет романа «12 стульев» известен. Главный герой Остап Бендер и его случайный напарник, бывший предводитель дворянства Киса Воробьянинов, пытаются найти бриллианты. Теща Кисы спрятала их в одном из 12 стульев. Проблема в том, что после Революции стулья разобрали совершенно разные люди. Героям нужно найти каждого нового владельца, попросить отдать стул, купить, забрать силой или даже украсть. Все средства хороши, когда на кону 150 000 золотых.

Режиссёр Илья Архипов назвал свой спектакль «12 стульев» фрик-кабаре. Это чистый маркетинг. Знакомое слово «кабаре» стоит с современным «фрик», невольно кажется, что тебя ждёт что-то как кабаре, только лучше. Элементы жанра есть. Текст романа и реплики героев активно разбавлены танцами, песнями и интерактивными вставками с залом. На сайте даже предупреждают, что артисты будут просить милостыню на разных языках. Эксцентрика кабаре на этом не заканчивается, режиссёр ввёл много интермедий разного уровня пошлости. Например, зрители могут увидеть, как Эллочка-людоедка танцует эротические танцы в ванне, похожей на гигантский бокал мартини. Или сцену расставания Остапа с мадам Грицацуевой, где герои «парят» над сценой — он на балке, она в ванне с веслом в руках.

В спектакле «12 стульев. Фрик-кабаре» много музыкальных и визуальных отсылок к современной культуре: танцы под французский рок, американский джаз, песни Бритни Спирс и Леди Гаги. Режиссёр вписывает это в сюжет, частично он хочет этим показать безумие России XX-ых, когда голод сменился на НЭП, ананасы в шампанском, первые бизнесы. Постановка не стремится рассказать вам историю. Она показывает историю, которую все знают, в жанре шоу, вот ради чего стоит сюда идти.

Актёры тоже играют шоу. Стоит отметить исполнителей ролей Кисы и Остапа. Остап Бендер, как и в романе, здесь хитрый комбинатор и обаятельный подонок. Хотя в спектакле «12 стульев» Бендер показан не просто как герой-авантюрист, они развивают черту яркого лидера, который ведёт Кису и весь зрительский зал за собой через сюжет спектакля. Киса, как и в романе, — персонаж жалкий и смешной, в постановке он приобретает новый оттенок гротеска. Это выражается через костюм: огромная шуба и блестящая шляпа, как в шарже, подчёркивают, что перед нами комический персонаж.

Декорации и костюмы играют очень важную роль. Они отлично развивают шоу в «12 стульях» в театре эстрады Райкина. Красочные наряды, яркий грим и светомузыка создают атмосферу праздника. Киса Воробьянинов появляется в леопардовом пиджаке, красивые девушки танцуют, играет музыка, артисты поют песни, общаются с залом. Впечатления очень яркие, особенно если вы до этого были только на классическом театре. Спектакль «12 стульев. Фрик-кабаре» — тот случай, когда форма важнее содержания. Содержание все более-менее знают, а вот форма — то новое, что команда Ильи Архипова смогла внести в роман Ильфа и Петрова.

Постановка подойдёт как театралам, так и новичкам. Особенно вторым, потому что они сразу поймут возможности театра, как жанра. Что это не только костюмы XIX века и странный скучный текст. Театр — это драйв, энергия, юмор, интересные события и полное погружение в спектакль. Спектакль «12 стульев» отлично справляется с тем, чтобы дать зрителям яркие эмоции, которые сложно получить в обычной жизни.