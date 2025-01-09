Базаров играет рок. Рецензия на спектакль «Отцы и дети» в Театре Наций

Спектакль «Отцы и дети» в Театре Наций старается переосмыслить классический роман Тургенева. Режиссёр Семён Серзин переносит действие из дореволюционной России в эпоху перестройки. Когда мир активно меняется, старое отживает, и новое поколение людей заявляет свои правила жизни. Насколько от этого меняются идеи Тургенева, сейчас разберёмся. Рецензия на спектакль «Отцы и дети», Театр Наций, режиссёр Семён Серзин .

У Тургенева в центре сюжета конфликт старого и нового мира. Евгений Базаров, нигилист и «новый человек», бросает вызов устоям дворянского общества. По его мнению, всё старое нужно смести, все старые идеи уничтожить, только так на пепелище получится построить новый мир, основанный на интеллекте и науке. Всё остальное — любовь, искусство — в новой реальности будет бесполезно. Но скоро он сталкивается с реальностью, которая отличается от его чёрно-белого взгляда. Базарову нужно или отказаться от идей, чтобы адаптироваться, либо бороться со всем миром.

Но в спектакле акценты смещены: действие происходит на фоне вокзальной суеты поздних 1980-х. Декорации, созданные художницей Софией Матвеевой, включают символическую вокзальную лестницу. Вокзал в литературе почти всегда означает новый путь, границу между прошлым и будущим. И вместе с эмоциями персонажей пространство постепенно меняется с ними.

В его постановке нет линейного следования сюжету романа, вместо этого зритель погружается в мозаику сцен, отражающих внутренний мир героев. Текст Тургенева дополняется контентом эпохи 80-х — «Ассой» Сергея Соловьёва, «Легко ли быть молодым?» Юриса Подниекса, рок-культурой того времени, песнями Егора Летова.

Серзин, сам исполняющий роль Базарова, играет рокера, который не принимает советскую реальность. Он часто появляется на сцене с гитарой. Насколько это меняет текст Тургенева? Поначалу кажется, что это полный абсурд — как часто вы встречали глубоких рокеров? Но скоро ощущение уходит. Базаров же тоже не глубокий человек. Это в школе нам говорят, насколько у него мощный внутренний конфликт, но на деле это парень, который говорит заученные фразы. Ещё и ранимое сердце ими прикрывает. Поэтому образ рокера вполне сюда подходит. Это говорят и другие отзывы о спектакле «Отцы и дети» в Театре Наций. Вообще состав здесь крутой. В спектакле задействованы Ирина Старшенбаум, Ольга Лерман, Александра Бортич, Владимир Майзингер. Отличная возможность увидеть знакомые лица на сцене.

В итоге история Базарова смотрится вполне органично. Молодой рокер наслушался западной музыки и считает, что он понял жизнь. Жить надо, как там — свободно, чтобы было только творчество и драйв. Как конкретно это должно выглядеть, он не понимает, но примерно так. Тем более эпоха располагает — СССР отживает, сейчас мы быстро сметём старое и поставим новый мир. Но когда он сталкивается с реальностью, Базаров быстро теряется. Его идеи хороши в книжках, но они теряются на практике. В итоге в финале он признаёт своё поражение. Рок-идиллия невозможна. Рано или поздно придётся постареть, остепениться и зажить сытой буржуйской жизнью. Ну или умереть молодым. Тут каждый сам выбирает.

Спектакль «Отцы и дети» в Театре Наций — это не просто новая постановка классики, а попытка увидеть Тургенева сегодня. Интерпретация Семёна Серзина — это попытка молодого человека рассказать о том, что он знает. Ведь для режиссёра важно говорить правду, а когда ты молод, ты физически мало знаешь. Поэтому текстом Тургенева Серзин рассказывает о своём мире. И это не плохо. Гораздо хуже ставить про то, что ты не знаешь и врать.

Продолжительность спектакля «Отцы и дети» в Театре Наций — 2 часа 30 минут с антрактом, но время летит незаметно. Смело идите на постановку, чтобы увидеть новое воплощение классических идей, которые мы помним со школы.