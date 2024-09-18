Андроиды в джунглях. Мюзикл «Маугли» в театре эстрады им. Аркадия Райкина

Спектакль «Маугли» театре Райкина понравится всем любителям ярких спектаклей. Московский режиссёр Алексей Франдетти, известный своими масштабными постановками, здесь также удивил размахом и красотой. Это красочное шоу, в котором сочетаются дерзкий рок и трогательные моменты, уникальная атмосфера джунглей и остроумные режиссёрские фишки. Мюзикл «Маугли» в Санкт-Петербурге похож на флэш-рояль: сочетание современной музыки, харизматичных персонажей, мощного визуального ряда и ярких декораций. Их сегодня и разберём. Спектакль «Маугли» в театре эстрады Райкина в Санкт-Петербурге , режиссёр Алексей Франдетти и Дарья Борисова.

Сюжет мюзикла строится на «Книге джунглей» Редьярда Киплинга. Главный герой Маугли — человеческий ребёнок — воспитывается волками в джунглях. По мере развития сюжета он встречается с разными жителями этого места, хорошими и плохими. Скоро он начинает видеть, что в нём больше человеческого, чем он думал в самом начале. Однако в версии театра Райкина «Маугли» перенесли в постапокалипсис. Действие разворачивается в техногенных джунглях, где звери — это механические и железные существа. Именно в этом жестоком мире Маугли проходит путь от мальчика к мужчине.

Одной из сильных сторон спектакля — это актёрская игра. Роль Маугли исполняет Никита Боченков, который отлично показывает перемены своего героя: из трогательного ребёнка он превращается в уверенного юношу, смелого и сильного. Харизматичная Багира в исполнении Наталии Диевской — байкерша в латексе на мотоцикле. А Балу здесь стал женщиной, медведица, в исполнении Мананы Гогитидзе — весёлая, забавная, но готовая на всё ради друзей. Актёры-люди делят сцену с актёрами-куклами. Тигр Шер-хан, удав Каа сделаны из металла. Механические звери управляются сразу двумя актерами, что делает их движения плавными и устрашающими. Эффектные сцены с этими персонажами заставляют замирать от напряжения и восторга. Хотя это вызывает вопрос — почему жители зелёных джунглей стали стальными животными? Потому что режиссёр старается переосмыслить «Книгу джунглей».

Творческий дуэт Франдетти и Борисовой перенёс действие сборника Киплинга в антиутопичный стимпанк. Техника победила, проникла даже в джунгли. В мюзикле «Маугли» в СПБ герой сражается не с дикой природой, а с современными технологиями, он пытается не потерять себя в бездушном мире, который имитирует реальность. Декорации и костюмы работают на этот эффект. Индустриальные джунгли, созданные художником Вячеславом Окуневым, хотя и минималистичны, но весьма функциональны. Актеры свободно в них двигаются, что придаёт сценам динамику. Костюмы отражают характер каждого персонажа, делая их не просто животными, а узнаваемыми образами. Вы точно видели сборище горланящих байкеров — здесь это банда волков.

И, конечно, мюзикл не будет мюзиклом без музыки. Здесь над ней тоже поработали отлично. Саундтреки здесь исполняет живая рок-группа, актеры поют и танцуют, каждая композиция отлично задаёт эмоцию и динамику своей сцене. Вокал всех исполнителей на самом высоком уровне. Все технические составляющие жанра не вызывают вопросов.

А что с историей? Режиссура её не меняет. Маугли также проходит обряд инициации, что сделает его мужчиной, только внимание здесь не на противоречии «природа / прогресс», а на «прогресс / ценности». Бездушные механизмы, среди которых живёт Маугли, противопоставляются настоящим чувствам: дружба, верность, семья. Прогресс настолько развратил нашу жизнь, что даже духи леса стали машинами. Наша задача пройти инициацию, как Маугли, и не потерять своё человеческое лицо. Не позволять айфону заменить живое общение, играм — прогулки с друзьями, не бояться любить и верить людям, не замыкаться за холодным экраном. Да, нам больше не нужно убивать мамонта, чтобы стать мужчиной, или рожать выводок, чтобы считаться женщиной. Но жизнь от этого не стала безопаснее. Опасность в наших техногенных джунглях в том, что они погружают нас в одиночество. Только тёплые чувства выведут нас на свет.

Мюзикл «Маугли» в театре Райкина в Санкт-Петербурге — спектакль, который поражает и визуально, и эмоционально. Он будет интересен как детям, так и взрослым, которые любят уткнуться в телефон.