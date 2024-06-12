Алиса, ты больше не зумер. Рецензия на спектакль «Алиса в стране чудес» в театре Глобус

Новосибирский театр Глобус сделал свою версию романа Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Автором-постановщиком, композитором и режиссёром является российский артист Глеб Матвейчук. Как говорят создатели, их целью было показать взросление современного ребёнка, как он познаёт себя и постепенно становится самостоятельной личностью. Разумеется, не без труда. Давайте разберёмся, получилось ли у авторов спектакля совладать с текстом.

Есть мнение, что детские постановки ставить крайне сложно. С одной стороны важно не «душить» и не грузить ребят смыслами, но с другой — не уйти в халтуру. Дети не проглотят, как бы ленивым деятелям ни хотелось. Поэтому идея взять «Алису в стране чудес» для диалога с современными подростками вполне удачна. Текст узнаваемый и при этом захватывающий.

Как только зритель входит в зал, он сразу попадает в сказку. Сценография — это одна из главных побед «Алисы» в театре Глобус. Конструкция из крутящейся платформы-циферблата и кустов в форме карточных мастей даёт режиссёру огромное количество возможностей. Она светится разными цветами, меняет освещение в зависимости от настроения, поворачивается от эпизода к эпизоду, что даёт строить новые мизансцены.

Не меньший успех имеют костюмы. Лучшая детская критика — громкий смех, когда на сцену выбежали два миниатюрных гнома в ростовых костюмах. Но не менее повезло Королеве, картам, Шляпнику и остальным героям — чувствуешь, сколько труда было вложено в них. При этом костюмы явно вполне удобные, потому что во время музыкальных номеров актёры прыгали по сцене как будто в спортивной форме. Вокал также на высоком уровне, иногда удивляешься, как они могут петь в таких активных номерах, не задыхаясь.

Про номера стоит сказать отдельно, здесь чувствуется опыт режиссёра Глеба Матвейчука. Как актёр он сам участвовал во многих масштабных мюзиклах и рок-операх — чего стоит его Иисус в постановке «Иисус Христос Суперзвезда» в московском театре им. Моссовета. Поэтому в номерах «Алисы» есть логика, они задают настроение последующим сценам и ставят точку в предыдущих. К зрелищности тоже вопросов нет — жанр полностью реализован.

И особенно интересно среди этих красок, танцев и праздника смотрится Алиса (Арина Литвиненко). Она просто одета, выглядит как девушка, которую вы можете увидеть каждый день в своем городе. Она чужая в этой волшебной стране. Да, здесь весело, можно танцевать весь день, а потом упиваться чаем — но она никогда не будет здесь своей. Потому что жить в вечном празднике нельзя. Рано или поздно тебе придётся покинуть волшебную страну, чтобы начать работать 5/2, собирать справки НДФЛ и искать лучший процент по ипотеке. Грустно ли это? Безусловно. Но такова жизнь — тебе её жить. Эта проблематика — главная идея «Алисы» в театре Глобус.

Сказка о взрослении получилась динамичной и в то же время трогательной. Тут, конечно, было бы неправильно сказать, что «Алиса в стране чудес» способна рассказать детям, как пройти этот путь. Театр сегодня ничего не может сказать, есть гораздо более доходчивые источники информации. Но та красота, которую создал коллектив, та искренность актёрского ансамбля и режиссёра, делают другое. Они захватывают и вызывают добрый смех у детей, а у родителей вызывают умиление. Эти эмоции и создают постановке тот высокий зрительский рейтинг и положительные отзывы. «Алиса в стране чудес» — отличный план для семейного вечера.