«Парфюмер: история одного убийцы»: Рецензия Киноафиши

В разное время замысел экранизации «Парфюмера» (или, точнее, «Аромата», если быть верным оригиналу вопреки эффектному русскому переводу названия) лелеяли Стэнли Кубрик, Милош Форман, Ридли Скотт, Мартин Скорсезе и Тим Бёртон, но уговорить на такое предприятие Патрика Зюскинда, автора шедевра, смог лишь его соотечественник Бернд Айхингер, который в то время, когда роман выходил из печати, продюсировал «Имя Розы» (Эндрю Биркин, один из сценаристов, адаптировавших бестселлер Умберто Эко, принял непосредственное участие в работе над киновариантом «Парфюмера»). Перед продюсером и сценаристом Айхингером и режиссером Томом Тиквером встала практически невыполнимая задача – передать посредством зрительных образов мир, в принципе не поддающийся визуализации, летучий универсум ароматов. И надо признать, в рамках человеческих возможностей они эту задачу выполнили в высшей степени достойно.

Тиквер, после ультраклиповых вывертов «Беги, Лола, беги» и (в меньшей степени) «Принцессы и воина» создавший гениальную минималистическую аллегорию на основе католической притчи Кшиштофа Кесьлёвского и Кшиштофа Песевича «Рай», продолжил свои эксперименты с классической драматургией и монументальными панорамами, но теперь материей его опытов стал готический триллер с метафизической «подкоркой» и позднебарочными визуальными изысками. Последовательно ведя зрителя от кишечно-кровяной клоаки парижского чрева к утонченным красотам естества (не только телесного, но и сверхчувственного, хотя и чуемого великим конструктором запахов), Том Тиквер сосредоточенно шлифует эстетическую форму, то заманивая в смертоносный барочный лабиринт, разбитый по образцу регулярного парка, то помещая ломкую и неотмирную босховскую фигуру обнаженной девушки в полный будущей эссенцией стеклянный сосуд для возгонки ароматов. Убийства горожанами друг друга в приступе панического страха перед неведомым злодеем, снятые с изрядной долей черного юмора, сменяются финальной ренессансной оргией (визуальный пафос этой сцены достоин опытов Микеланджело) с элементами кубриковской сексуально-демонической мистерии, светотеневые явления Жан-Батиста Гренуя перемежаются кадрами-вспышками, показующими нагие и мертвые женские тела, прошедшие через посмертное чистилище холодного анфлеража, и все это неуклонно совершается под великолепную музыку за авторством Тиквера и его коллег, в которой чувствуется мощная палитра влияний – от знаменитого Ричеркара Николае Нигрино до минималистских тем Майкла Наймана к фильмам Гринуэя.

Принципиальное отличие тикверовского фильма от романа Зюскинда заключается в том, что Зюскинд, прошедший интеллектуальную выучку немецкой классической философии, оперирует внеэмоциональными категориями, бестрепетными и абсолютными, Тиквер же по возможности очеловечивает своего героя. Главный персонаж романа – завершенное, неотмирное чудовище, гениальный мерзавец из той же галереи, что и де Сад, Сен-Жюст, Фуше и Бонапарт, и даже всецело превзошедший их, ибо еще в момент рождения он остался без души, заключенным в телесную оболочку чистым духом (прежде всего в обонятельном смысле слова); человеческое в нем даже не снято в гегелевском значении этого понятия (то есть впитано и превзойдено), а просто-напросто отсутствует. Зюскиндовский Гренуй всякий раз убивает по холодному творческому расчету, без чувств, раскаяний и сожалений, без ненависти и страсти, если только под страстью не понимать созидательный порыв к абсолютному, сверхчеловеческому совершенству. Гибель первой жертвы – безымянной девушки с улицы Марэ – была случайна лишь в смысле спонтанности, с которой суверенная воля гения ароматов начала свое разыскание идеала, но никак не в смысле неосторожности: «Она так оцепенела от ужаса при виде его, что ему вполне хватило времени, чтобы сжать руками ее шею. Она не вскрикнула, не пошевелилась, не попыталась защититься хотя бы жестом. А он и не взглянул на нее. Он впитал ее запах с головы до ног, до кончиков пальцев, он собрал остатки ее запаха с подбородка, пупка и со сгибов ее локтей. Когда он извлек всё и она увяла, он еще некоторое время сидел рядом с ней на корточках, чтобы прийти в себя, ибо он пресытился ею. Он не хотел расплескать ничего из ее запаха». Тиквер превращает строгий и стройный трансцендентальный реквием Зюскинда в историю одиночества, ждущего и жаждущего любви. В фильме первая жертва – жертва не чужой суверенности, но чужой неосторожности, нечаянной ошибки, сопутствуемой грехом и виной (главный герой романа, напомню, был мучим лишь характерной разве что для сартровских персонажей загроможденностью собственным «я»); к ней, первой из вереницы юных рыжеволосых ангелов, всякий раз возвращается в пронзительных фантазиях-флэшбэках разум тикверовского Жан-Батиста Гренуя, то подспудно, то сознательно ищущего любви и, следовательно, искупления и спасения. Холодный анфлераж истины и совершенства пресуществился в картине в экзистенциальную драму. Посему нельзя сказать, что история Тиквера менее красива или менее одухотворена, чем история Зюскинда, – просто это несколько другая история. И остальные, более мелкие расхождения фильма с романом (мадам Гайар не умрет, как в романе, в 90-летнем возрасте в богадельне от опухоли горла, но будет зарезана прохожими лихоимцами сразу же по получении денег за малыша Гренуя, а мэтр Бальдини в блистательном исполнении Дастина Хоффмана прочтет – в дополнение к романным словам – мини-лекцию о трех частях и двенадцати элементах аромата, удачно срифмованную с основами музыкальной теории и количеством будущих жертв) – лишь частности по сравнению с этим принципиальным различием двух способов мыслить, чувствовать и придумывать мир.

Vlad Dracula