Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Максимальное удовольствие гарантировано»: Рецензия Киноафиши

«Максимальное удовольствие гарантировано»: Рецензия Киноафиши

Проверено редакцией
«Максимальное удовольствие гарантировано»: Рецензия Киноафиши

Криминальная комедия о неожиданных опасностях вебкама.

Рецензия написана на основе первых двух эпизодов.

Пола (Татьяна Маслани) — дотошная журналистка, которая занимается фактчекингом. В ее личной жизни полная неразбериха: бывший муж Карл (Джейк Джонсон) собирается судиться за опеку над дочерью Хэйзел (Нола Уоллес), а единственный, кто скрашивает одинокие вечера, — симпатичный вебкамщик Тревор (Брэндон Флинн), ставший для Полы не только объектом вожделения, но и психологом, чуть ли не приятелем. Во время одной из сессий неизвестный в маске нападает на Тревора и жестоко избивает его, после чего парень начинает названивать Поле с просьбой о выкупе, иначе его убьют. Полиция советует не обращать внимания на произошедшее — подумаешь, классическая мошенническая схема! — но когда Тревор каким-то образом узнает рабочий номер Полы и номер Карла, терпению Полы приходит конец, и женщина решает взять дело в свои руки. Впрочем, то, что начиналось как развод на деньги, рискует обернуться серьезным преступлением, полным тайн и недоговоренностей.

За сценарий проекта отвечал Дэвид Розен, успевший поработать в самых разных жанрах — от комедии «Мы и они» и музыкального сериала «Гастролеры» до фантастической драмы «Вторжение» и синефильского детектива «Шугар». В новом проекте Розен совмещает обе интонации: комедийную и детективную. С одной стороны, это черная комедия об уставшей, но неунывающей женщине, которая, несмотря на все свалившиеся трудности, продолжает бороться за счастье и не теряет боевого настроя. За свое благополучие (а если надо — то и за жизнь) Пола готова сражаться в прямом смысле этого слова, вооружившись битой. С другой — это запутанная криминальная история, в которой все не то, чем кажется. Кто такой Тревор на самом деле? Обаятельный мошенник или жертва обстоятельств?

Этого баланса на грани между юмором и серьезностью удается достичь во многом благодаря исполнительнице главной роли. Маслани создает убедительный образ неидеальной женщины, в жизни которой все в какой-то момент пошло наперекосяк. Она пытается сохранить приемлемые отношения с мужем и его новой пассией Мэллори (Джесси Ходжес), но то и дело срывается и теряет самообладание. Под оболочкой сильной женщины проступает одинокая душа, жаждущая близости и понимания, пусть за них и приходится платить. Благодаря этому «Максимальное удовольствие гарантировано» во многом вызывает ассоциации с проектами Наташи Лионн, которая нередко играет запутавшихся, но несломленных героинь. Другая сама собой напрашивающаяся параллель — комедийный детектив «Большой потенциал», в котором обычная женщина и мать также оказывается втянутой в расследование.

«Максимальное удовольствие гарантировано»: Рецензия Киноафиши

Проект вписывается в ряд сериалов последних лет, исследующих тему вебкама и онлайн-знакомств. Но если нашумевший «У Марго проблемы с деньгами» и третий сезон «Эйфории» рассматривают вопрос с точки зрения женщин, выставляющих напоказ свое тело, то «Максимальное удовольствие гарантировано» меняет фокус с производителя контента на потребителя, а поставщиком секс-услуг оказывается мужчина, а не женщина.

Дополнительного шарма придают и герои второго плана. Невозмутимая сотрудница полиции, которой, кажется, этот мир абсолютно понятен, и жизнерадостные друзья Полы уравновешивают ее сумбурность и импульсивность.

«Максимальное удовольствие гарантировано» — любопытный сериал, который не дает заскучать, постоянно переключаясь между жанрами и нагнетая интригу, и вполне может скрасить вечер.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Написать комментарий
Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
Натираю кухонные полотенца мылом и отправляю в пакет: жир, кофе, ягоды — все пятна сходят уже через 5 минут
1 сентября отгремело, эти сериалы тоже «пошли в первый класс»: 5 российских хитов, которым исполнилось 7 лет
HBO сели в лужу, а мы с ИИ прочли всего Мартина и придумали истинную концовку «Игру престолов»: Джона жалко
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная
У «Фейка» появился брат-близнец: Okko снимает «Яд» с Бортич — история снова строится вокруг сталкера и страха
«Первый отдел» хорош, но зрители уже выбрали главную премьеру НТВ: «Расставаться с героями не планируем никогда!»
Зря ждали целый год? 2 сезон «Олдскула» с Ароновой уже доступен для просмотра — и не обошлось без ложки дегтя
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше