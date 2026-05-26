«Максимальное удовольствие гарантировано»: Рецензия Киноафиши

Рецензия написана на основе первых двух эпизодов.

Пола (Татьяна Маслани) — дотошная журналистка, которая занимается фактчекингом. В ее личной жизни полная неразбериха: бывший муж Карл (Джейк Джонсон) собирается судиться за опеку над дочерью Хэйзел (Нола Уоллес), а единственный, кто скрашивает одинокие вечера, — симпатичный вебкамщик Тревор (Брэндон Флинн), ставший для Полы не только объектом вожделения, но и психологом, чуть ли не приятелем. Во время одной из сессий неизвестный в маске нападает на Тревора и жестоко избивает его, после чего парень начинает названивать Поле с просьбой о выкупе, иначе его убьют. Полиция советует не обращать внимания на произошедшее — подумаешь, классическая мошенническая схема! — но когда Тревор каким-то образом узнает рабочий номер Полы и номер Карла, терпению Полы приходит конец, и женщина решает взять дело в свои руки. Впрочем, то, что начиналось как развод на деньги, рискует обернуться серьезным преступлением, полным тайн и недоговоренностей.

За сценарий проекта отвечал Дэвид Розен, успевший поработать в самых разных жанрах — от комедии «Мы и они» и музыкального сериала «Гастролеры» до фантастической драмы «Вторжение» и синефильского детектива «Шугар». В новом проекте Розен совмещает обе интонации: комедийную и детективную. С одной стороны, это черная комедия об уставшей, но неунывающей женщине, которая, несмотря на все свалившиеся трудности, продолжает бороться за счастье и не теряет боевого настроя. За свое благополучие (а если надо — то и за жизнь) Пола готова сражаться в прямом смысле этого слова, вооружившись битой. С другой — это запутанная криминальная история, в которой все не то, чем кажется. Кто такой Тревор на самом деле? Обаятельный мошенник или жертва обстоятельств?

Этого баланса на грани между юмором и серьезностью удается достичь во многом благодаря исполнительнице главной роли. Маслани создает убедительный образ неидеальной женщины, в жизни которой все в какой-то момент пошло наперекосяк. Она пытается сохранить приемлемые отношения с мужем и его новой пассией Мэллори (Джесси Ходжес), но то и дело срывается и теряет самообладание. Под оболочкой сильной женщины проступает одинокая душа, жаждущая близости и понимания, пусть за них и приходится платить. Благодаря этому «Максимальное удовольствие гарантировано» во многом вызывает ассоциации с проектами Наташи Лионн, которая нередко играет запутавшихся, но несломленных героинь. Другая сама собой напрашивающаяся параллель — комедийный детектив «Большой потенциал», в котором обычная женщина и мать также оказывается втянутой в расследование.

Проект вписывается в ряд сериалов последних лет, исследующих тему вебкама и онлайн-знакомств. Но если нашумевший «У Марго проблемы с деньгами» и третий сезон «Эйфории» рассматривают вопрос с точки зрения женщин, выставляющих напоказ свое тело, то «Максимальное удовольствие гарантировано» меняет фокус с производителя контента на потребителя, а поставщиком секс-услуг оказывается мужчина, а не женщина.

Дополнительного шарма придают и герои второго плана. Невозмутимая сотрудница полиции, которой, кажется, этот мир абсолютно понятен, и жизнерадостные друзья Полы уравновешивают ее сумбурность и импульсивность.

«Максимальное удовольствие гарантировано» — любопытный сериал, который не дает заскучать, постоянно переключаясь между жанрами и нагнетая интригу, и вполне может скрасить вечер.