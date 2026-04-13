«Малкольм в центре внимания: Жизнь все еще несправедлива»: Рецензия Киноафиши

10 апреля случился праздник для всех миллениалов и тех, кого можно считать поздним поколением X — на Disney+ при поддержке Hulu выпустили продолжение сериала «Малкольм в центре внимания». Перезапуск получил яркий подзаголовок «Жизнь все еще несправедлива». В ранние 2000-е многие американские подростки находили отдушину в Малкольме, но почувствуют ли они то же самое в отношении его новой версии?

Прошло почти 20 лет после окончания оригинального сериала. Малкольм, вроде бы счастливый отец-одиночка, живет со своей дочерью-подростком Лией, отдалившись от своей семьи. Родители Хэл и Лоис, а также братья и сестры даже не знают, чем же их родственник занимается. Более того, они даже не в курсе о существовании Лии. Внезапно, как обычно это и происходит в семье Малкольма, родители заставляют его прийти на вечеринку по случаю 40-й годовщины их свадьбы. Теперь отстраненному сыну придется распутывать клубок лжи, который он сам же и создал.

Малкольм — человек, который когда-то отчаянно пытался вырваться из семейного хаоса — наконец-то это сделал. Он живет «нормально». И, конечно, именно это оказывается самой большой иллюзией. Стоит Хэлу и Лоис буквально ворваться в его жизнь, и привычная конструкция рушится с тем же грохотом, с каким когда-то рушились его детские планы.

Но главное изменение — это смещение оптики. Теперь наблюдает не Малкольм, а его дочь Лиа. Это не просто формальный прием, а почти изящное признание: сериал понимает, что повторяться нельзя, но и отказываться от собственной структуры тоже не может. Лиа становится тем самым персонажем, который ломает четвертую стену и фиксирует семейное безумие, переводя его на язык нового поколения. И в этом есть редкая для всех возрожденных сериалов честность, а именно попытка не только вернуть прошлое, но и вписать его в настоящее.

Вроде бы Малкольм и действительно в центре внимания, ну или его дочь Лиа, однако именно вокруг Лоис и Хэла вращается все шоу. Последний так вообще словно бы взял на себя лидирующую роль, а Брайан Крэнстон представляет настоящий карьерный бенефис. Его Хэл — все тот же человек, который готов в любой момент сорваться в абсурд и довести ситуацию до предела. Лоис же по-прежнему держит мир на грани распада, только теперь это уже не просто контроль, а почти усталое упрямство. И в этих сценах, доведенных до почти физического дискомфорта, сериал вдруг становится особенно живым.

Фрэнки Муниз, возможно, делает здесь самую сложную работу. Его Малкольм — это человек, который слишком хорошо знает, кем он был, и слишком отчаянно пытается быть кем-то другим. И когда эта конструкция начинает трескаться, в его игре появляется та самая нервная энергия, которая когда-то делала персонажа невыносимым и одновременно точным. Он превращается в типичного тревожника, и иногда на это невозможно смотреть, насколько это реалистично.

Создается впечатление, что авторы сериала, как и актеры, решили «прыгнуть выше головы» и преподнести более жесткую версию «Малкольма». Ну а как иначе? Во взрослой жизни все намного сложнее. Новое шоу хаотичнее, громче и местами даже абсурднее оригинала. Это все еще история о семье как системе, из которой невозможно выйти без последствий. Просто теперь последствия — это взрослая жизнь.

Только полностью раскрыть всю поколенческую проблематику за четыре коротких серии невозможно. Сериал едва успевает сюжетно раскрыться, как уже заканчивается, оставляя после себя ощущение не финала, а паузы. Причем паузы, за которой, возможно, ничего не последует.

В итоге «Жизнь все еще несправедлива» — это редкий случай удачного возвращения, которое страдает не от собственной несостоятельности, а от ограниченности. А так, магия «Малкольма» все еще работает!