«Молодой Шерлок»: Рецензия Киноафиши

Если вы думали, что великий сыщик родился сразу с трубкой в зубах и навыками дедукции, Гай Ричи вас разочарует. Или обрадует.

1870-е. Шерлоку 19 лет. Он — бунтарь, чей главный талант вляпываться в неприятности приводит его к тюремным срокам за мелкие преступления. Оттуда его регулярно (но неохотно) достает старший брат Майкрофт — человек куда более серьезный и ответственный, к тому же госслужащий.

Он же и отправляет Холмса-младшего учиться уму-разуму в Оксфорд. Правда, будущая легенда Бейкер-стрит (Хиро Файнс‑Тиффин) вместо студенческой мантии получает форму скаута. Попросту говоря, он становится слугой при колледже. И неприятности не заставляют себя долго ждать, потому что Шерлок почти сразу впутывается в историю с пропавшим китайским свитком, которая стремительно обрастает трупами профессоров, тайными обществами и заговорами, ведущими прямиком в коридоры высшей власти.

Гай Ричи, который выступает режиссером первых двух серий и продюсером всего проекта, уже однажды ломал стереотипы о Холмсе, превратив его в 2009 году в эксцентричного авантюриста с кулаками (дилогия с Робертом Дауни — младшим). Теперь он возвращается к истокам самого известного детектива, но создает уже совершенно другой образ. Компанию Хиро Файнсу‑Тиффину (кстати, уже снимавшемуся у Ричи в «Министерстве неджентльменских войн») составили Колин Ферт, Джозеф Файнс и Макс Айронс. В тренде на бесконечное переосмысление самого экранизируемого персонажа в истории авторы чувствуют себя вольготно: они не боятся домысливать то, о чем Конан Дойл скромно умолчал, и обращаются к серии книг Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс». Интересно, что детективу в целом повезло на оригинальные адаптации. Вспомним хотя бы британский сериал «Шерлок» с Камбербэтчем или американское шоу «Элементарно» с Джонни Ли Миллером.

Ричи было бы скучно снимать просто детектив, поэтому здесь он вовсю отыгрывается в экшен-сценах. Даже китайская принцесса Гулун (Цзэн Цзинэ) не просто экзотический персонаж, а мастер боевых искусств, которая способно одолеть даже профессиональных громил. Дедуктивное мышление Холмса же здесь визуально передается почти как в сериале «Шерлок» — с замедленными кадрами и реконструкцией важных сцен, которые будто на повторе пересматривает начинающий детектив. Только теперь в чертоги разума Шерлока нас пускают еще и в компании Джима Мориарти (Донал Финн). Создатели совершили, казалось бы, невозможное: они подружили будущих заклятых врагов. Мориарти здесь — веселый ирландский стипендиат, который становится для Холмса и напарником, и зеркалом его гениальных способностей, и даже в каком-то смысле его ментором. Смотреть за тем, как зарождается эта токсичная дружба, — отдельное и, пожалуй, самое изысканное удовольствие сезона.

Вместе с тем молодой Холмс получился довольно заурядным. Он больше напоминает ботаника, зачитывающегося книгами, но в этом он скорее напоминает старательного отличника, чем того избирательного гения, который в оригинале принципиально не засорял мозг ненужной информацией. Его любовь с первого взгляда к прекрасной девушке и мгновенная привязанность к Мориарти выглядят чересчур сентиментально для персонажа, который прославится впоследствии своим холодным умом. И главное: его талант к дедукции возникает у него словно из ниоткуда. Авторы будто забывают показать саму механику становления гения.

«Молодого Шерлока» стоит смотреть, если вы большой фанат Гая Ричи. Его динамичный монтаж, дерзкая работа с камерой и умение поддерживать бодрый ритм юмористическими панчами и бодрым экшеном на высоте. Тем не менее в середине сериал начинает заметно провисать в темпе. Однако если вы ждете приквел, отсылающий к оригиналу Артура Конан Дойла, приготовьтесь к тому, что это не столько история происхождения детектива, сколько бойкая, стильная и немного хулиганская фантазия. Это кино про то, как трудно быть гением, когда тебя назначили на эту роль, а ты еще не прочел инструкцию.