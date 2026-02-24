«Королева у моря»: Рецензия Киноафиши

В конкурсной программе Берлинского международного кинофестиваля показали новую картину Лэнса Хаммера, который уже ступал на улицы немецкой столицы с фильмом «Балласт» в 2008 году. Теперь, спустя 18 лет, режиссtр будоражит критиков и зрителей сложной драмой «Королева у моря», рассказывая о любви, памяти, старении и неопределенности будущего.

Аманда (Жюльет Бинош) переехала со своей дочерью-подростком Сарой в Лондон из Ньюкасла на короткий срок. Столицу Великобритании она не считает своим домом, но ей так проще навещать свою больную деменцией мать Лесли. Совсем пожилая и практически беспомощная, она живет вместе со своим мужем Мартином (Том Кортни) в английской квартире, полной длинных и неудобных лестниц. Мартин — всего лишь приемный отец Аманды. Хотя она достаточно хорошо относится к нему, ее узы с матерью, конечно же, сильнее. Однажды вместе с дочкой Аманда приходит навестить родителей и застает их за занятием сексом. Аманда глубоко уверена, что это было сексуальное насилие, потому что Лесли все реже и реже осознает саму себя. Мартин же заявляет обратное. Так начинается невозможное и долгое расследование произошедшего, а также понимание хрупкости человеческой жизни.

Что остается от человека, когда он становится заложником неизлечимой болезни? Что происходит внутри, когда человек начинает терять любую связь с окружающим и внутренними мирами? Где настоящее, а где забытое? Лэнс Хаммер взял перерыв на 18 лет и практически не снимал кино. Все эти годы он готовился, структурировал, осязал и внимал, чтобы создать «Королеву у моря». Интимное послание всем, кто становится свидетелем медленной смерти своих близких.

В фильме есть две сокрушительные перспективы: дочери и супруга. Обе исполнены безусловной любви и безграничной заботы. Одна появляется только изредка, вторая же каждый день готова подставь плечо или отдать собственное тело. Мартин не готов принять, что Лесли постепенно забывает о нем, когда она каждый раз обнимает его и ожидает в конце коридора. Такие моменты недоступны Аманде, она в их доме бывает очень редко и даже не знает, какие между ними отношения. У нее своя правда и сложные чувства к увядающей матери.

Странное расследование на почве «сексуального насилия» не дает никаких ответов. Лесли все так же хочет близости с Мартином, пожилая женщина не представляет своей жизни без него. Аманда же считает, что проще для всех будет, если отправить мать в дом престарелых. Мартин сам уже давно не молодой, и с каждым днем ухаживать за больной супругой становится труднее и труднее. Но обоим трудно принять такое решение.

Где выстраивать границы между заботой, защитой и автономией, когда любимый человек перестает воспринимать реальность? Как его не задушить опекой или не проглядеть, если нужна помощь? Аманда и Мартин оба уходят в крайности, так как их сердца уже давно начали разбиваться на маленькие кусочки. Вместо того чтобы объединится, они устраивают ментальную войну. Только они все равно давным-давно проиграли болезни.

Из-за хрупкости главной темы у Лэнса Хаммера картина получается слишком интимной. Крупные планы, обрезанная экспозиция, перекошенные углы камеры, почти документальная внимательность к деталям — зрители словно становятся частью семьи и переживают те же эмоции. Только аудитория никак не пройдет экранные границы и не поможет — как и Аманда с Мартином, не способные больше ничем помочь любимому человеку и самим себе.