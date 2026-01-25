«Рыцарь Семи Королевств»: Рецензия Киноафиши

Проходят годы, а долгожданные «Ветра зимы», обещанные к публикации еще в 2016 году (а потом и в 2018-м, и в 2019-м), все никак не приходят. Задержку вполне оправдывают многочисленные проекты, требующие внимания Джорджа Мартина — прославленного создателя «Мир льда и пламени».

Еще до окончания «Игры престолов» канал HBO рассматривал возможные спин-оффы — приквелы и сиквелы. От последних отказался сам Мартин. Как можно прописывать послесловие, если до книжного финала еще полтора романа? Завершение многострадальных «Ветров зимы» и написание почти мифических «Грез о весне» представляется дорогой столь же долгой и изнурительной, как путь из любой точки Вестероса до самого Асшая. И почти такой же опасной. Правда вместо головорезов она грозит бесконечными отвлечениями: фан-конгрессами, выступлениями, рассказами, расширяющими лор вселенной, и конечно же телешоу, контроль над которыми не дает Мартину покоя.

После неудач «Дома Дракона» — с шоураннером которого Райаном Кондалом писатель разругался — он взялся за адаптацию «Рыцаря Семи Королевств» — своей любимой сюжетной арки во всем мире «Льда и пламени». Приключения недалекого, но благородного рыцаря низкого происхождения Дунка Высокого (Питер Клэффи) и его верного, но своенравного мальчишки-оруженосца Эгга (Декстер Сол Анселл), скрывающего свое происхождение, это «кое-что совсем другое» в мире «Льда и пламени». Никаких драконов, крупных сражений, многоумных героев и сложных политических комбинаций в первом сезоне, действие которого происходит примерно за 90 лет до событий «Игры престолов», мы точно не увидим.

Весь 100-страничный рассказ «Межевой рыцарь», положенный в основу сюжета, рассказывает о знакомстве парочки и ее приключениях на рыцарском турнире в Эшфорде. За несколько дней до его начала Могучий Дунк, с детства служивший оруженосцем при бедном сире Арлане из Пеннитри (Дэнни Уэбб), похоронил в поле своего наставника, прозаично скончавшегося от простуды, и решил продолжить его дело. Опустив такую мелочь как собственно посвящение в рыцари, он записался на турнир, надеясь выиграть хотя бы пару боев и поправить свое невзрачное финансовое положение. Разумеется, все пошло не плану. Вместо выигрыша и славы ему достались навязчивый мальчонка Эгг, который для конюха знает подозрительно много о великих домах Вестероса и проблемах с вездесущими Таргариенами, участвующими в турнире.

Как известно, когда рождается очередной представитель драконьего семейства, боги подкидывают монетку, на одной стороне которой безумие, а на другой — величие. «Рыцарь Семи Королевств» верность этой поговорки в очередной раз подтверждает. В нем нашлось место и непохожему на Таргариенов ни видом, ни характером мудрому принцу Бэйлору (Берти Карвел), и его полубезумному садисту-племяннику Эйриону (Финн Беннетт), достойного своего гуманного потомка Джоффри Баратеона (Эйрион между прочим приходится родным братом мастеру Эймону из «Дозора», дожившему до событий «Игры престолов»).

К слову, на турнире в Эшфорде не обошлось и без Баратеонов. Сир Лионель по прозвищу Смеющийся Вихрь — диковинное украшение первой серии, искрящеся исполненное замечательным актером Дэниэлом Ингсом (костюм сумасбродного рыцаря пришелся ему впору). Шоураннеру Айре Паркеру каст вообще отменно удался. И бывший регбист Клэффи, и подшучивающий над ним даже на интервью малыш Анселл подошли на роли идеально. Союз нескладного чурбана Дунка и проворного Эгга в их исполнении вполне архетипичен и напоминает сразу несколько знаменитых литературных пар — от безумно благородного Дон Кихота со следующим за ним по пятам рассудительным Санчо Пансой до обжоры Портоса с болтливым Д’Артаньяном. Мартин, предпочтя сложности персонажей «Игры престолов» блистательную простоту, во многом наследует и Дюма, реанимировавшему на пару десятилетий рыцарский роман во Франции.

Несмотря на трагическую развязку в багровых тонах (с коричневыми прожилками), «Рыцарь» — это слегка насмешливый взгляд на средневековые легенды, душный пафос которых Мартин, а след за ним и Айра Паркер подменили по-раблезиански натуралистичным юмором. Хотя степень последнего шокировала даже видавшего виды Мартина. Самой обсуждаемой темой первого эпизода стала сцена, в которой Дунк под бравые музыкальные мотивы «Игры престолов» испражняется под деревом. От волнения (как утверждает Паркер). И для явного комического эффекта (добавим мы). Как бы то ни было, деньги — как говаривал император Веспасиан — не пахнут, а их у HBO по крайней мере хватит еще на один сезон, который уже утвержден. Кажется, о «Ветрах зимы» в ближайшие пару лет стоит забыть.