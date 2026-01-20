«Семь циферблатов Агаты Кристи»: Рецензия Киноафиши

Разгар 1920-х годов в Англии. В шикарном фамильном поместье проходит вечеринка, где прекрасный юноша намекает очаровательной девушке Эйлин по прозвищу Бандл, что при следующей встречи сделает ей предложение. В тот же вечер она узнает, что их общие знакомые задумали розыгрыш над суженым. У того вечная привычка все просыпать, и потому они сочли забавным разместить восемь будильников по всей комнате, чтобы тот наверняка проснулся, в ужасе пытаясь их отыскать. Утром звон будильников раздирает длинные коридоры замка, но молодой человек не спускается к завтраку. Бандл отправляется в его комнату и обнаруживает возлюбленного мертвым, а будильников на месте оказывается всего семь, выставленных в аккуратный ряд.

Оригинальный роман Агаты Кристи считается переходным в ее карьере и одним из самых легковесных, как его описывала сама писательница. Бандл, в отличие от постоянных главных героев Эркюля Пуаро и мисс Марпл, появляется лишь в двух произведениях. «Тайна семи циферблатов» заметно отличается и своим стилем расследования. Кристи не дает читателю достаточно улик, чтобы раскрыть дело вместе с сыщиком, повествование получается хаотичным, а действующих лиц слишком много. Неудивительно, что за почти век с момента написания романа он обзавелся лишь одной экранизацией в 80-е, следующей оригиналу побуквенно.

В новой же адаптации создатели заметно сократили количество персонажей, давая зрителям возможность узнать и запомнить всех подозреваемых. Непривычный формат всего в три эпизода тоже играет на руку сериалу, превращая его в компактное приключение на один вечер. Авторы умело используют книгу лишь как базу, меняя героев, иначе развивая сюжетные линии и в итоге даже вводя совершенно нового преступника, чью мотивацию умело обосновывают.

Сохраняется комический тон Кристи, но он наполняется более современным дыханием. Хоть сериал является оригинальным проектом Netflix, чей визуальный стиль для потокового контента редко может похвастаться изысками, создатели находят интересные способы съемки. Используются, например, рыбий глаз и крупные планы, удачно работающие на комедийную составляющую.

Но в первую очередь «Семь циферблатов» выделяется своим актерским составом. В роли Бандл — Миа Маккенна-Брюс, сыгравшая незабываемую роль в одном из важнейших женских фильмов современности «Как заниматься сексом». Бо́льшую часть времени там мы видим актрису в купальнике и глиттере, тогда как в «Циферблатах» она носит аккуратную короткую стрижку, длинные платья и теплые свитера. В обоих случаях она выглядит гармонично. И Хелена Бонем Картер, и Мартин Фриман прекрасны в своих второстепенных ролях, но именно Маккенна-Брюс остается звездой шоу, благодаря которой сериал становится достойным просмотра.

Правда, даже яркие актеры и талантливейше адаптированный текст не отменяют того, что «Тайна семи циферблатов» изначально не слишком захватывающая и не самая логичная история. Фанаты Агаты Кристи могут невзлюбить столь смелый отход от оригинала, а зрители, незнакомые с романом, не смогут оценить проделанную работу. В итоге получается очаровательный, местами очень забавный, но совсем не запоминающийся проект.