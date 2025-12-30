«Анаконда»: Рецензия Киноафиши

В 2025 году фильмы о киноиндустрии захватили сердца синефилов: «Киностудия» Сета Рогена стала одним из лучших сериалов года, а Ноа Баумбах вернулся после трехлетнего перерыва с любовным письмом голливудским звездам «Джей Келли». На этой волне выходит и новая «Анаконда» — «духовный» (как говорят сами герои) сиквел классики.

Оригинальный фильм 1997 года задумывался как классический боевик со звездами, но получился настолько плохим, что навлек на себя негодование критиков и зрителей и утонул в номинациях на «Золотую малину». Однако со временем бойня с огромной змеей в амазонских лесах превратилась в один из главных образцов guilty pleasure. В новой картине группа друзей среднего возраста решает переснять любимый фильм детства, превращая историю в метакомментарий.

Даг (Джек Блэк) мечтал стать великим режиссером, но теперь вынужден довольствоваться съемками свадебных видео. Когда к нему на день рождения приезжает актер-неудачник Рональд (Пол Радд) и рассказывает, что заполучил права на франшизу «Анаконда», друзья решают вновь попытаться покорить киноиндустрию. К ним присоединяются еще двое героев, вместе они еле-еле собирают нужную сумму и отправляются в Бразилию.

Экспозиция в новой картине выглядит многообещающе. Джек Блэк играет приятнейшего персонажа, примерного отца и мужа, старающегося превратить рутинную работу в искусство. Он — единственный скептик, считающий, что гоняться за мечтой спустя столько лет уже не имеет смысла, и решается на авантюру лишь с благословения супруги. К тому же Даг единственный человек в команде, кто действительно понимает, как создается кино. Он умеет писать отличные сценарии, снимать и монтировать, тогда как для остальных участников съемки «Анаконды» — либо эскапизм, либо последняя попытка изменить свою жизнь. На контрасте этих подходов фильм легко мог бы выстроить вереницу шуток об отношении к съемочному процессу, рассыпаться в ироничных комментариях к сегодняшнему положению индустрии и придумать десятки отсылок к поп-культуре. Но стоит героям отправиться в приключение, как картина начинает клонить в сон. Удивительно, но даже оригинальная «Анаконда» со своей нарочитой серьезностью была гораздо смешнее.

Создатели отличной сатиры «Невыносимая тяжесть огромного таланта», словно собственные герои, кажутся дилетантами в профессии, ограниченные деньгами и временем. Ироничность их прошлого фильма здесь сменяется откровенной глупостью, а жанровой игры с боевиком и хоррором не происходит. Персонажи остаются поверхностными и не растут на протяжении всей истории (во второстепенных и вовсе нет смысла), а сюжетные повороты происходят без каких-либо предпосылок и ведут в никуда. Авторы даже не пытаются обыграть саму «Анаконду» из 90-х, от которой по итогу в фильме остается лишь все та же неправдоподобная змея и два небольших ненужных камео.

Стоит отдать новинке должное: она заставляет признать, что фильм 1997 года с Дженнифер Лопес не так уж и плох.