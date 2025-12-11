«Спартак: Дом Ашура»: Рецензия Киноафиши

Рецензия написана на основе первых двух эпизодов.

На Starz начал выходить сериал «Спартак: Дом Ашура» — неожиданный спин-офф о герое, который погиб на Везувии во втором сезоне оригинального шоу. Авторы непрозрачно намекнули на фэнтезийную составляющую, потому что Ашур (Ник Тарабей) хоть и мертв в другом таймлайне, здесь он ланиста со своим лудусом.

Первый сезон «Спартака» с подзаголовком «Кровь и песок» повествует о зачатках самого масштабного восстания рабов в истории. Локальная история, действие которой развивается в лудусе Квинта Лентула Батиата (Джон Ханна) и на арене, снята в павильонах с зеленым экраном. Фракийский воин (чье имя мы так и не узнали) попадает в рабство, получает имя Спартак, становится гладиатором и обретает новую цель в жизни. Спартак потерял жену, свободу, но обрел братство и поднял бунт против римских господ. То, что им двигало изначально — это месть. Именно месть стала связующим звеном и основной мотивацией. К сожалению, после первого сезона у исполнителя роли Спартака Энди Уитфилда обнаружили рак. Съемки были приостановлены, а пока Уитфилд проходил лечение, руководство приняло решение снять приквел (нулевой сезон) — «Боги арены» о плутоватом гладиаторе Ганнике (Дастин Клер) и восхождении Батиата.

«Боги арены» внезапно получились успешными, а шоураннер Стивен ДеНайт доказал, что гладиаторы — исключительно его тема. История крутилась не только вокруг Ганника и Батиата, но и освещала первые шаги на гладиаторском поприще будущего соратника Спартака — могучего галла Крикса (Ману Беннетт). И где-то там на втором плане мелькал тот самый Ашур, которого неожиданно для всех ждало более значительное будущее. Не обошлось и без Лукреции (Люси Лоулесс), жены Батиата, которая прошла свой путь: от наивной жены до коварной искусительницы. За шесть серий зрители полюбили Ганника, а история стала восприниматься еще полнее. Теперь зрителей ждало продолжение, где должен был появиться тот самый Ганник — в роли одного из вождей восстания гладиаторов. И тут случается рекаст, потому что Уитфилд не мог продолжать съемки. Актер дал свое благословение — шоу должно жить и без него. На роль Спартака взяли молодого австралийца Лиама Макинтайра. 11 сентября 2011 года Энди Уитфилд скончался.

Изначально Стивен ДеНайт планировал пять сезонов, чтобы максимально раскрыть все этапы восстания Спартака. По различным причинам, включая смерть Уитфилда и сокращение бюджета, ограничились только тремя (плюс «Боги арены»). Сезоны с подзаголовками «Месть» и «Война проклятых» тоже удались. Локаций стало больше, битвы масштабнее, а Спартак громил римские легионы один за другим. Несмотря на комиксовые вайбы и гипертрофированную жестокость, сценаристы шли строго по историческим данным, опуская некоторые детали в силу художественных и бюджетных ограничений. Сериал по-прежнему снимали на хромакее, но даже при этом менее эпичным он не становился. Высокие рейтинги, народная любовь и слезы фанатов на финале — история Спартака была рассказана.

Спустя десять лет происходит неожиданный анонс — «Спартак» возвращается! Авторы выбрали безумный концепт в духе Marvel — «Что, если…?», в котором Ашур, погибший на Везувии во втором сезоне, попадает в ад и получает возможность прожить жизнь по-другому. Он помогает Марку Крассу остановить бунт, а взамен получает его покровительство и лудус с гладиаторами, которым когда-то управлял Батиат и из которого сбежал Спартак со своей братией.

Начало сериала ставит зрителя в тупик: мы видим твист в духе «Зены — королевы воинов», когда герой находится в преисподней и общается с умершим. Он получает фантастический во всех смыслах шанс. Считайте, чит-код бессмертия и жизни в роскоши. В силу этого к сериалу тяжело относиться серьезно, потому что оригинал хоть и был в какой-то степени псевдоисторическим, но никогда не заходил на территорию фэнтези. На Reddit Стивен ДеНайт рассказывал, что дело только в финансировании, и Ашур стал компромиссом, чтобы вернуть шоу. Это было бы приемлемо, если бы сериал получился удачным, ведь все составляющие на месте. Казалось бы, что ничто не мешало сделать хит в духе «Богов арены» — все вводные идентичные, но с первой же серии в шоу не работает абсолютно ничего.

Секс, кровь и интриги — базовые элементы, которые стали красочным фоном оригинального шоу, но в нем было и то, чего нет у «Дома Ашура»: сюжет, драма, хорошие актеры. В этом и заключается зерно всех проблем нового сериала. История, которую рассказывают нам создатели, это та же самая повесть о господах и рабах, только без глобального значения и, собственно, самого бунта. Вся похоть, нагота и безудержная жестокость не работают, когда авторы пытаются поведать нам о первой женщине-гладиаторе Ахиллии (Теника Дэвис), столкнувшейся с тем же, с чем сталкивался обычный раб в Римской республике. Откровенная повестка была и в оригинальном шоу, но служила лишь фоном глобального сюжета. В «Доме Ашура» сам Ашур играет ту же роль, что и Батиат в «Богах арены» — неудачливого ланисты, которого унижают конкуренты. Правда, ущемляют его еще больше, потому что он бывший раб, да еще и сириец. И никакое покровительство Марка Красса не в силах изменить пренебрежительное отношение. Возможно, что в будущем произойдет разгон и сериал наберет обороты, но пока что он выглядит вымученным и ненужным.

Еще одна осечка — актерский состав. Сложно уйти от сравнений с оригиналом, потому что перед нами практически ремейк, и все же — в «Спартаке» играли пусть и малоизвестные, но очень фактурные и запоминающиеся актеры. В «Доме Ашура» можно выделить только пожилого гладиатора-наставника Корриса (Грэм Мактавиш), все гладиаторы — блеклые статисты, а Ахиллия никак не тянет на ту роль, которую на нее возложили. Среди римлян также выделить некого.

В «Спартаке» Ашур выделялся хитростью, многоходовками и интригами, что мы, безусловно, еще увидим. Ник Тарабей — один из удачных винтиков оригинала, а вот в сольном шествии смотреть попросту не на что. Уже сейчас можно констатировать, что актерский состав — это тоже бюджетное решение, а зритель получает лишь безликую толпу.

Плюс в «Доме Ашура» только один — красивая картинка. Прошло много лет и технологии не стоят на месте, поэтому визуал выглядит убедительно. Снято все по классике в павильонах, хоть больше не ощущается жара в кадре — возможно, что на съемочной площадке другой климат, а, быть может, дело фильтрах, которые стали менее желтыми.

«Спартак: Дом Ашура» — безликий и вымученный спин-офф, которого могло и не быть. Ему можно дать шанс, но вся некогда работающая формула разрушена отсутствием внятной истории и плохими актерами. Кровь, похоть и жестокость работали как дополнение к личной драме, борьбе за свободу и справедливость. В этом сериале нет ничего, за что можно было бы зацепиться. Даже регулярный фансервис с упоминанием Спартака и Ганника выглядит как издевка. К сожалению, последние проекты о Древнем Риме у Голливуда не получаются совершенно. В итоге остается только одно — принять, что даже великие истории могут споткнуться, если забывают, ради чего начинались.