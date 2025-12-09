«Покинутые»: Рецензия Киноафиши

Сериал «Покинутые» с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон в главных ролях был одной из самых ожидаемых новинок под конец года от Netflix. В шоураннерах проекта до поры до времени числился Курт Саттер — автор таких хитов, как «Щит» или «Сыны анархии». Однако Саттер за несколько недель до окончания съемок покинул производство, сославшись на творческие разногласия. А еще раньше, в 2023 году, «Покинутые» споткнулись о голливудские забастовки. В общем, страдания не пошли сериалу на пользу, и премьера ожидаемо провалилась. На Rotten Tomatoes рейтинг первого сезона составляет всего лишь 25%. Тот случай, когда второго сезона точно не будет, а зрители так и останутся в неведении после неоконченной развязки в десятом эпизоде. Если, конечно, досмотрят до нее.

В центре сюжета — городок Энджелс-Ридж, штат Вашингтон, 1854 год. Бесплодная набожная ирландка Фиона Нолан (Лина Хиди) берет под опеку четверых сирот. Отдаленная от цивилизации ферма становится раем для этой семьи. Время идет. На мирные земли Фионы положила глаз богатая и влиятельная Констанция Ван Несс (Джиллиан Андерсон). Между двумя женщинами разгорается отчаянная борьба. Осложняется все тем, что Фионе приходится убить сына Ван Несс, который изнасиловал ее приемную дочь. Вот-вот явленная правда усугубит и без того пылкий конфликт.

Поистине интригует завязка, намекающая на сериал в духе «Игры престолов», где зрителя ждут войны между кланами, семейные интриги и ожесточенные битвы, но только не в антураже фэнтези, а в декорациях атмосферного вестерна. К тому же жанр, которому вот уже много лет выносят смертный приговор, Netflix освежает тем, что на первый план выходят воинствующие женщины, а не привычные для этого сеттинга мужчины. Казалось бы, можно запрыгнуть в вагон фем-проектов и выстрелить с переосмыслением традиционного для Америки кино.

Однако помимо костюмов, декораций и качественной художественной проработки «Покинутым» вряд ли есть чем похвастаться. И то — заметна рука Отто Батхерста, который возглавил сериал после ухода Курта Саттера. Ранее Батхерст работал, например, над «Острыми козырьками», поэтому атмосфера строгой костюмной драмы в «Покинутых» соблюдена до мельчайших деталей, но кажется уж больно вторичной. Правда, ни художественная часть, ни потенциально мощный актерский дуэт Джиллиан Андерсон и Лины Хиди не спасают ситуацию.

В «Покинутых» слишком высок мелодраматичный тон. Неестественные и высокопарные диалоги, которые объясняют зрителю больше, чем нужно, а порой и вовсе повторяют уже и так много раз увиденное. Словно сериал рассчитан на тех, кто планирует смотреть его фоном, а не прильнув внимательно к экрану. Слишком долгие и натужные перестрелки взглядами, которые призваны заполнить драматургические лакуны. И наоборот, отсутствие перестрелок реальных и слишком слабый экшен — для вестерна непростительный сюжетный огрех. Наконец, томные, затянутые и очевидные конфликты. Финальную схватку двух противоборствующих героинь авторы сериала оттягивают всеми возможными способами — в том числе и подробным развитием совершенно необязательных второстепенных линий. Среди них есть и вовсе банальные решения: например, аллюзия к «Ромео и Джульетте» — влюбленные из воинствующих семей, чей роман развивается по предсказуемому шаблону.

В итоговой версии невооруженным глазом видна спешка, неразбериха и неурядицы в креативном составе — все, что было за кулисами проекта, вылилось в пластмассовую историю с попыткой замаскироваться под красивые костюмы, антураж и громкие имена в титрах. Зрителя Netflix в этот раз совсем не пожалел, предложив откровенную пытку скукой, завершить которую можно, если у зрителя не хватит терпения и хватит духа бросить начатое где-то в середине первой серии.