«Могучая девятка»: Рецензия Киноафиши

Critical Role — команда мечты для любого фаната настольных ролевых игр. Профессиональные актеры озвучки не просто собрались поиграть в «Подземелья и драконы», а создали шоу, которое огромная аудитория смотрела как полноценный сериал. Популярность проекта с активной финансовой поддержкой фанатов привлекла внимание студий и вскоре был заключен контракт на выпуск экранизаций по их кампаниям.

Игры в D&D — это чистое фэнтези, где люди принимают самые невероятные решения, которые не всегда пришли бы в голову профессиональной сценарной комнате, ведь игроки полностью отождествляют себя со своими персонажами. Такие партии способны бесконечно подпитывать сюжеты фильмов и сериалов, даря зрителям оригинальные истории. Подтверждением тому стал веселый боевик «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и экранизация первой кампании Critical Role «Легенда о Vox Machina».

«Легенда о Vox Machina» — сериальное приключение о команде наемников-неудачников, которые постепенно втягиваются в масштабные политические и мистические конфликты. Не всегда с идеальной анимацией, но с блестящими шутками и захватывающей динамикой. И пока к показу готовится четвертый сезон, на экраны выходит следующая кампания — «Могучая девятка», действие которой происходит в том же мире, но на другом континенте.

Сюжет «Девятки» превосходит предыдущий проект по масштабу и сложности. Создателям удалось гораздо быстрее нащупать верный тон истории, но из-за ее размаха шоу приобретает непривычный темп. Если героев «Vox Machina» мы встретили уже на шумной постприключенческой попойке в баре, то здесь мы знакомимся с каждым персонажем по отдельности. Лишь к самому концу третьего, почти часового, эпизода они впервые сходятся все вместе.

В этот раз сюжет запускает похищение важной реликвии одной из династий, что становится отправной точкой для сложносочиненной политической игры, способной перерасти в масштабную войну. Каждый герой начинает в своей самой низкой точке и либо проходит путь первых трех серий в одиночестве, либо объединяется с еще одним будущим членом команды. Внимание к персонажам пока распределено неравномерно: одних мы успеваем узнать лучше, чем других, что должно нивелироваться увеличенным хронометражем. Уже сейчас раскрываются их трагические предыстории, которые могут привести к куда менее героическим интенциям, чем у их предшественников.

Команда собирается разношерстная (в этот раз у нас и маг, и гоблин, и монахиня, и моряк), которая по законам жанра настолько многолика, что лишь самые безумные обстоятельства могли свести их вместе, а какое чудо их вместе удержит — загадка, разгадку которой не терпится узнать. Герои будут много конфликтовать, но в конечном итоге, конечно, придут к дружбе, поддержке и личному исцелению.

Анимация стала лучше, а боевые сцены — куда масштабнее. Магия, игравшая в «Vox Machina» второстепенную роль, здесь становится ведущей и детально продуманной силой. Ее разнообразие впечатляет: от опасных заклинаний со специальными компонентами до боев яркими конфетами с подмогой милых зверушек. Сериал дарит совсем иное ощущение команды, чем современная супергероика: этим сломленным и уязвимым персонажам каждое столкновение дается с трудом, а победа буквально выгрызается зубами.

Это шоу вряд ли привлечет аудиторию за пределами гиковского сообщества, но если ему удастся выйти за его пределы, это станет большой удачей — продуманный мир не требует предварительных знаний, чтобы увлечь любого фаната взрослой анимации. Однако новичку все же стоит начать с «Vox Machina», где история сразу набирает темп и увлекает непрекращающейся динамикой. «Девятка» же — работа гораздо более медленная, разбирающая каждого героя по косточкам. Сериал ожидает столь же дотошного зрителя, готового копаться в политико-магических интригах и возвращаться каждую неделю в ожидании эпичного финала сезона, а затем томиться в предвкушении следующего.

Быть может, при столь обширной взрослой базе фанатов Critical Role крупные киностудии задумаются, что увядающий жанр фэнтези можно возрождать малыми сценарными силами и большими сердцами вечных детей.