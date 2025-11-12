«Во всем виновата она»: Рецензия Киноафиши

Экранизация недавнего бестселлера, аналоги которого появляются на полках десятками. В богатой семье пропадает ребенок и виновными в этом могут оказаться самые близкие, у каждого из которых есть свои секреты. Подозрения теннисным мячиком прыгают от одного к другому, а все тайное рано или поздно становится явным. Если вы видели хотя бы пару подобных историй, вы видели их все. И «Во всем виновата она» даже не пытается стать приятным исключением.

Марисса (Сара Снук) приезжает забрать сына из гостей. До этого через сообщения она договорилась с другой мамой, Дженни (Дакота Фаннинг), что ее Майло после детского сада пойдет играть с ее сыном. Однако по приезде Мариссе говорят, что никаких мальчиков здесь нет и такая семья по адресу не живет. Быстро выясняется, что Майло забрали из сада, его трекер разбит, а номер, с которого было отправлено приглашение, — заблокирован. К делу подключается благонадежный детектив (Майкл Пенья), уверенный, что скоро поступит запрос о выкупе. Но время идет, а выкуп так и не требуют. В первом же эпизоде мы узнаем, что похитительницей была Кэрри (София Лиллис) — няня семьи Дженни. В чем ее мотивация и кто из близких может быть замешан — движущая загадка сериала.

Звезда «Наследников» Сара Снук недавно получила премию «Тони» за главную роль в спектакле «Портрет Дориана Грея». Хоть нам уже не суждено увидеть театральную постановку, «Во всем виновата она» охватывает широкий спектр возможностей актрисы. Снять напряжение и позволить себе улыбку она может только в компании новообретенной подруги Дженни. Пока Эль Фаннинг покоряет широкий прокат и фестивали, ее сестра незаслуженно остается в стороне от громких ролей. Несмотря на изумительность дуэта Снук-Фаннинг, чтобы пересчитать черты характера их героинь, пальцев даже одной руки окажется слишком много. Что уж говорить о второстепенных персонажах, сведенных к ярлыкам «наркоманка», «игрок», «инвалид», что попросту оскорбительно. Актеры пытаются выжать максимум из хлипко прописанных ролей и во многом спасают материал, но с кастингом мужа Снук произошла фатальная ошибка. Джейк Лэси успел застрять в амплуа плохого парня и потому поверить, что его герою удастся выйти сухим из обвинений, невозможно. Если бы роль досталась актеру с более «положительным» экранным прошлым, разгадка могла стать менее прозрачной.

Название тоже лишает проект саспенса, выдавая себя за перевертыш. Пока все обвиняют женщин, скорее всего виноватой ни одна из них не окажется. При этом исследовать тему виктимблейминга у создательниц получается лучшего всего. Они умело подмечают, как матерям приходится жонглировать отношениями, карьерой, бытом и заботой о детях, но при малейшей ошибке камни летят в их сторону, ведь ответственность лежала на них. То, что у мужей изначально ее не было, никого не волнует. Правда, человечный слой истории не может возвыситься над вылизанным пространством огромных домов с бассейном на заднем дворе, в сотый раз повторяя сюжет о том, что богатые тоже плачут.

Детективным драмам часто приходится закручиваться в абсурдные спирали, чтобы удерживать напряжение и удивлять зрителя, но здесь для этого используются либо повороты, высосанные из пальца, либо, наоборот, масштабные настолько, что граничат с фантастикой. В пятом эпизоде герои выясняют отношения, находясь в одной комнате, по всем канонам классицизма. Будь это не растянутый сериал, а камерный мамблкор-фильм, где тайны раскрывались бы в процессе диалогов этих великолепных актеров, «Во всем виновата она» мог стать отличным триллером.