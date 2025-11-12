Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Во всем виновата она»: Рецензия Киноафиши

«Во всем виновата она»: Рецензия Киноафиши

12 ноября 2025 12:26
«Во всем виновата она»: Рецензия Киноафиши

Детективное фэнтези о бедных богатых.

Экранизация недавнего бестселлера, аналоги которого появляются на полках десятками. В богатой семье пропадает ребенок и виновными в этом могут оказаться самые близкие, у каждого из которых есть свои секреты. Подозрения теннисным мячиком прыгают от одного к другому, а все тайное рано или поздно становится явным. Если вы видели хотя бы пару подобных историй, вы видели их все. И «Во всем виновата она» даже не пытается стать приятным исключением.

Марисса (Сара Снук) приезжает забрать сына из гостей. До этого через сообщения она договорилась с другой мамой, Дженни (Дакота Фаннинг), что ее Майло после детского сада пойдет играть с ее сыном. Однако по приезде Мариссе говорят, что никаких мальчиков здесь нет и такая семья по адресу не живет. Быстро выясняется, что Майло забрали из сада, его трекер разбит, а номер, с которого было отправлено приглашение, — заблокирован. К делу подключается благонадежный детектив (Майкл Пенья), уверенный, что скоро поступит запрос о выкупе. Но время идет, а выкуп так и не требуют. В первом же эпизоде мы узнаем, что похитительницей была Кэрри (София Лиллис) — няня семьи Дженни. В чем ее мотивация и кто из близких может быть замешан — движущая загадка сериала.

Звезда «Наследников» Сара Снук недавно получила премию «Тони» за главную роль в спектакле «Портрет Дориана Грея». Хоть нам уже не суждено увидеть театральную постановку, «Во всем виновата она» охватывает широкий спектр возможностей актрисы. Снять напряжение и позволить себе улыбку она может только в компании новообретенной подруги Дженни. Пока Эль Фаннинг покоряет широкий прокат и фестивали, ее сестра незаслуженно остается в стороне от громких ролей. Несмотря на изумительность дуэта Снук-Фаннинг, чтобы пересчитать черты характера их героинь, пальцев даже одной руки окажется слишком много. Что уж говорить о второстепенных персонажах, сведенных к ярлыкам «наркоманка», «игрок», «инвалид», что попросту оскорбительно. Актеры пытаются выжать максимум из хлипко прописанных ролей и во многом спасают материал, но с кастингом мужа Снук произошла фатальная ошибка. Джейк Лэси успел застрять в амплуа плохого парня и потому поверить, что его герою удастся выйти сухим из обвинений, невозможно. Если бы роль досталась актеру с более «положительным» экранным прошлым, разгадка могла стать менее прозрачной.

«Во всем виновата она»: Рецензия Киноафиши

Название тоже лишает проект саспенса, выдавая себя за перевертыш. Пока все обвиняют женщин, скорее всего виноватой ни одна из них не окажется. При этом исследовать тему виктимблейминга у создательниц получается лучшего всего. Они умело подмечают, как матерям приходится жонглировать отношениями, карьерой, бытом и заботой о детях, но при малейшей ошибке камни летят в их сторону, ведь ответственность лежала на них. То, что у мужей изначально ее не было, никого не волнует. Правда, человечный слой истории не может возвыситься над вылизанным пространством огромных домов с бассейном на заднем дворе, в сотый раз повторяя сюжет о том, что богатые тоже плачут.

Детективным драмам часто приходится закручиваться в абсурдные спирали, чтобы удерживать напряжение и удивлять зрителя, но здесь для этого используются либо повороты, высосанные из пальца, либо, наоборот, масштабные настолько, что граничат с фантастикой. В пятом эпизоде герои выясняют отношения, находясь в одной комнате, по всем канонам классицизма. Будь это не растянутый сериал, а камерный мамблкор-фильм, где тайны раскрывались бы в процессе диалогов этих великолепных актеров, «Во всем виновата она» мог стать отличным триллером.

Полина Резникова
Полина Резникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 1
👏
🥺
🤔 1
🥱
Написать комментарий
Один эпизод «Дома Дракона» поставил точку в старой загадке: фанаты раскрыли настоящую историю яиц Дейенерис
Осторожно, спойлеры: точная дата выхода последнего 8 эпизода «Добро пожаловать в Дерри» известна
Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар»
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше