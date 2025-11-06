Меню
«Я люблю Лос-Анджелес»: Рецензия Киноафиши

6 ноября 2025 14:34
Тревога и стремление к достижениям в большом городе.

Тревога и стремление к достижениям в большом городе.

На HBO и HBO Max вышла первая серия авторского шоу комедийной актрисы Рэйчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес». Сеннотт известна по ролям в фильмах «Шалом, папик!» или, например, «Тела, тела, тела» Халины Рейн, которая совсем недавно выпустила «Плохую девочку» с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном. Получасовые эпизоды шоу будут выходить на стриминге раз в неделю, но уже исходя из первой бодрой серии можно предположить, что нас ждет впереди.

Майя (Рэйчел Сеннотт) живет в Лос-Анджелесе вместе со своим парнем (Джош Хатчерсон) и строит карьеру. В свой день рождения она набирается смелости попросить повышения, а потом отметить это с друзьями. Начальница Майи не дает ей никаких гарантий, так еще и запланированную вечеринку срывает внезапный приезд давней подруги Таллулы (Одесса Эзайон). Когда-то Майя работала над продвижением соцсетей Таллулы, благодаря чему последняя стала звездой, но совсем забыла про Майю. Теперь главной героине придется либо создавать иллюзию успешной жизни в Лос-Анджелесе, либо рано или поздно раскрыть все карты и перестать прятаться от неудач.

Завязка сериала хотя и намекает на комедию положений, а все же попадает в самое сердце миллениалов и зумеров постарше, которые в свои 25-30 лет уже наверняка столкнулись с первым серьезным кризисом. Чего удалось добиться? В чем я лучше? Куда расти дальше? Как стать успешным и заработать много денег? Все эти вопросы наверняка не раз прокручивались в голове целевой аудитории проекта.

Проблема в том, что современный мир, быстрый темп, социальные сети, жизнь напоказ, эффект FOMO — все это влияет на тревогу и возможные разочарования в отношении себя. Невольные сравнения загоняют в отчаяние, и миллениалы с зумерами становятся жертвами собственных завышенных ожиданий. В общем-то, это главное, о чем нам и сообщает сериал «Я люблю Лос-Анджелес», который, очевидно, во многом автобиографичен.

«Я люблю Лос-Анджелес»: Рецензия Киноафиши

Дело в том, что Рэйчел Сеннотт здесь не только исполняет главную роль, но еще выступает сценаристкой, режиссером и продюсером. Оттого атмосфера сериала очень уж роднит его со старым добрым духом всем знакомой «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж. Отличие лишь в том, что здесь не ломают четвертую стену, но абсолютно такие же 30-летние сталкиваются с потерями, разочарованиями, попадают в нелепые ситуации, вынуждены врать, но потом все-таки в минуты откровения обрушают на зрителя свои честные исповеди.

Сеннотт выбирает путь новой искренности. Сначала она драматургически обманывает зрителя, заставляя видеть в своей героине ту, кем она на самом деле не является. Возникает неподдельный интерес, как же Майя будет выпутываться из этого вранья. Однако финал пилотной серии делает разворот на 180 градусов и предлагает зрителю взглянуть правде в глаза. Смысловая ценность сериала автоматически повышается — эта история точно не окажется фальшивкой.

«Я люблю Лос-Анджелес»: Рецензия Киноафиши

Более того, все, что наболело у целых двух поколений, обрамлено филигранным тонким юмором, который высмеивает всем надоевший мир инфлюенсеров и гонку за лайками и просмотрами в интернете. А приятный актерский состав, куда помимо всех перечисленных выше входят Лейтон Мистер и Элайджа Вуд, дарит проекту флер «Сплетницы» и необыкновенный метаход, где любимые герои как будто бы помещены в новый контекст.

HBO без сомнений может делать ставку на авторскую интуицию Рэйчел Сеннотт. Она смогла создать терапевтическую поддерживающую историю, которая наконец-то подведет черту под тревожным достигаторством и псевдоуспехом, а еще, что немаловажно, даст ход состоянию «быть, а не казаться».

София Маргацкая
