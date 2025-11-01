«Эна, королева Испании»: Рецензия Киноафиши

1 ноября на стриминге кино viju состоялась премьера испанского сериала «Эна, королева Испании». Проект основан на романе писательницы и журналистки Пилар Эйр. Киноадаптацией занимался сценарист Хавьер Аливарес, прославившийся своей работой над популярным «Министерством времени». Из этого же проекта к «Эне» присоединилась Анаис Парето Онгена в качестве режиссера. Второе режиссерское кресло заняла Эстель Диас, работавшая над «Красными флагами». В общем-то, команда собралась сильная и прославленная в кулуарах испанского кинопроизводства.

Сериал рассказывает личную историю Виктории Евгении Баттенбергской, которую прозвали Эной (Кимберли Телл). Ей пришлось уехать из родной Шотландии, принять католичество и попрощаться с семьей ради того, чтобы стать женой испанского короля Альфонсо XIII (Хоан Амаргос). Поначалу счастливый брак и жизнь королевы показалась Эне сказкой даже несмотря на теракт в день свадьбы. Однако чем дольше она оставалась в Испании, тем драматичнее становились обстоятельства. Родные короля и прислуга нелестно отзывались об Эне за спиной, поскольку королева не знала испанского языка. За семь лет брака Эна семь раз была беременна, и некоторым из своих детей она передала гемофилию. Отношения с Альфонсо из-за нездоровых наследников ухудшались, король все больше погружался в интриги на стороне. Чувствуя себя нелюбимой и чужой, Эна не отчаивалась и не сдавалась — она нашла свое призвание и отдушину в благотворительности и посвятила себя реорганизации Испанского Красного Креста.

Виктория Евгения Баттенбергская вошла в историю как одна из самых прогрессивных представительниц монархии. Она разделяла взгляды феминисток, настаивала на том, что роль женщины не только в рождении детей, но и в карьере, благих делах и общественной пользе. Нестандартное мышление королевы помогло Испании переосмыслить систему здравоохранения и найти дополнительное финансирование на такие серьезные реформы. Эне приходилось часто жертвовать личным счастьем ради сохранения статуса, власти и влияния, в которых ее постоянно пытались ограничивать. Выбор исторической личности с такой мощной фактурой — заранее залог успеха и сильной драматургии, которую как раз и демонстрирует сериал.

Примечательно, что творческая команда проекта в основном состояла из женщин — это оставило свой след на образе сериала и финальном результате. В «Эне» видна чувственность и проницательность авторов, а также бережное отношение к истории героини, которой пришлось проходить через многочисленные испытания. Как известно, главной проблемой исторических сериалов становится то, что образы прототипов получаются слишком величественными и приторно идеальными, словно сошедшими со страниц учебника по истории. Однако «Эна» совсем не такой случай.

Главная героиня показана живым человеком — со своими достоинствами и недостатками, с удачами и ошибками, со взлетами и падениями. Отдельную похвалу заслуживает исполнительница главной роли — актриса Кимберли Телл. Она смогла передать природное обаяние Виктории Евгении Баттенбергской вплоть до естественного румянца на щеках. В свою очередь крайне похожий на прототип Хоан Амаргос не показывает своего Альфонсо однозначным антагонистом. В его исполнении король тоже человек, способный как на добрые поступки, так и на предательство.

Точный подбор актеров — не единственное, что впечатляет в «Эне». На первом месте стоит, конечно же, атмосфера и костюмы. Детали быта и моды того времени учтены до мелочей, а съемки проходили в Королевском дворце Мадрида, дворцах Ла-Гранха, Сантонья, Ла-Магдалена, а также в лабиринте Виллапресенте и старинных кварталах Мадрида. Подлинные исторические места — это часть художественного и режиссерского стремления к правдоподобию, которое доставляет отдельное эстетическое удовольствие.

Единственное, что может смутить зрителя в сериале — это довольно быстрый темп повествования и скачки в хронологии, которые показывают героев в различные временные промежутки. Но перемешанные эпохальные события и нелинейный нарратив гораздо лучше и интереснее раскрывает персонажей и их мотивы. В конце концов, для того, чтобы окончательно не запутаться, скачки во времени авторы сопровождают всеми необходимыми титрами и пояснениями. Поэтому даже без должного знания мировой истории у каждого зрителя есть возможность погрузиться в начало XX века и пережить личностные кризисы вместе с героями.

Среди исторических сериалов и портретов монархов «Эна, королева Испании» уверенно выделяется и занимает место на пьедестале почета — причем не только за счет высокого уровня исполнения и постановки, но и за счет честного и искреннего отношения к истории, ее героям и их судьбам.

