«Оно: Добро пожаловать в Дерри»: Рецензия Киноафиши

На стрим-сервисе HBO Max вышла первая серия приквела «Оно» от режиссера Андреса Мускетти, который работает со вселенной Стивена Кинга уже не впервые. Именно Мускетти двухчастную киноадаптацию этого культового романа, которая стала одним из самых кассовых хорроров в истории проката. Теперь же пришло время заглянуть вглубь веков и познакомиться с другими жертвами из штата Мэн, а также с предысторией чудовищного клоуна Пеннивайза. К этой роли вернулся Билл Скарсгард, однако в пилотной серии зрителям его не показали — все самое сочное, по задумке авторов, еще впереди.

Фабула не сильно отличается от оригинального «Оно» — ведь жуть в городке Дерри происходит каждые 27 лет, история циклична. Январским вечером пропадает мальчик по имени Мэтти (Милс Экхардт). Сбежав от билетера в кинотеатре, он попадает в машину к странной семье, которая, судя по всему, и забирает мальчика. Четыре месяца спустя повествование углубляется в истории друзей пропавшего Мэтти, которые начинают слышать его голос из водосточных труб. Так, ребята начинают расследование, которое приводит их в настоящий ад. Параллельно развивается линия Лероя Хэнлона (Джован Адепо) — темнокожего майора авиации, которые приезжает в Дерри вместе с семьей и с первых же минут начинает сталкиваться с расовой неприязнью.

И еще кое-что для справки: если действие полнометражных фильмов «Оно» разворачивалось в 1989 и 2016 годах, то «Добро пожаловать в Дерри» демонстрирует одноэтажную Америку образца 1962 года — сказочное представление с открытки, которое оборачивается кошмаром. Правда, у Мускетти такая Америка несколько декоративная и шаблонная, но условности мира это на пользу. Таким образом, запланированные второй и третий сезоны еще больше отмотают время назад, переместив зрителей в 1935 и 1908 года соответственно.

Мускетти, с одной стороны, очень погружен в литературный материал Кинга. Разбросав отсылки к прошлому городка Дерри в дилогии, режиссер возвращается теперь к ним в сериале и еще больше акцентирует внимание на так называемых «Интерлюдиях», на которые не хватило хронометража в фильмах 2017 и 2019 годов. А персонажи, с которыми мы знакомимся в сериале, впоследствии станут родственниками уже полюбившихся героев с большого экрана. В этом смысле HBO и Мускетти очень грамотно работают с фан-сервисом — возможно, даже слишком. Поклонники точно будут запойно разбирать бесчисленные отсылки и хитросплетения вселенной Дерри, а вот зрители-новички, вероятно, просто останутся под легким, но точно неизгладимым впечатлением.

Дело в том, что Мускетти мастер хоррор-атмосферы, саспенса и неожиданности. Тесная машина, несущаяся по январской заснеженной дороге, нагоняет чувство клаустрофобии и тревоги еще до всех кровавых приключений. А сцена в кинотеатре, где ребята смотрят популярный в те годы мюзикл «Музыкант» про афериста и тихий городок, настолько визуально точно расставляет капканы, что даже угадывание развязки оставляет сильный и в каком-то смысле приятный для такого жанра шок. По части спецэффектов, всякого рода нечисти и прочих страшилок к команде вопросов нет — визуально пилот обязательно напугает так, что в штат Мэн точно не захочется ехать даже туристом.

Проблема у приквела, да и в целом у франшизы по большому счету одна — уж слишком авторы увлечены сущностью клоуна Пеннивайза. На его фигуре построена отдельная маркетинговая линия, которая, к сожалению, выдается за сюжетный крючок и интригу. Не показывая клоуна в привычном обличии в первой серии, Мускетти надеется, что зритель не отвернется, продолжит смотреть дальше и вернется как минимум за Биллом Скарсгардом. Хотя даже если опустить всю интригу с клоуном, смотреть сериал интересно и так.

Более того, хочется верить, что в дальнейших сериях авторы все-таки сфокусируются не столько на мистической стороне сюжета, сколько на внутренних конфликтах и страхах каждого из детей. Расовая ненависть, подростковый буллинг, атмосфера Холодной войны и ожидание надвигающегося ядерного апокалипсиса, витающее в воздухе 1962 года, как нельзя лучше попали в нынешнюю повестку. «Оно: Добро пожаловать в Дерри» благодаря контексту начинает работать как зеркало наших реалий. В конце концов, метафора того, какие ужасы творят взрослые и в какие страдания это выливается для детей, устами которых истина глаголет, — это куда интереснее загадок Пеннивайза и даже самых запутанных детективно-мистических сюжетных линий.

Западные критики посмотрели уже первые пять эпизодов сериала и очень его хвалят, в то время как мы пока что вынуждены судить по первой серии. Так что сбрасывать со счетов приквел точно не стоит — Дерри наверняка еще покажет свое гостеприимство.