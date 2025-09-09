«Задание»: Рецензия Киноафиши

Текст написан на основе первого эпизода.

Сценарист Брэд Ингелсби продолжает на все лады воспевать преступления и проступки родной Пенсильвании — сокровенной части Америки, в которой царит вечная осень. Герои «Из пекла», «Женщины в огне», «Вне игры» и «Мейр из Исттауна» существовали в погруженной в ржавые тона реальности — безукоризненно бедных домах, заполненных призраками прошедших лет, о истинности которых в настоящем напоминали всюду расставленные пустые бутылки и выглядывающие из приоткрытой двери скелеты в шкафах.

Драматургия Ингелсби отлична именно своей интонацией. Копы и бандиты, насильники и жертвы традиционно растворяются в его текстах в расплывающихся по сюжету чернилах меланхолии. Их неизменным источникам служит всё та же Пенсильвания. Филадельфия и ее окрестности у Ингелсби — не только милое сердцу географическое пространство с социально-лингвистическими приметами вроде характерного акцента, но и богатая почва для метафизических кошмаров, объединяющих героев. Новый мрачный панегирик родному штату исключением из этой тенденции не стал.

«Задание» рассказывает историю двух крепко связанных между собой героев. Агент ФБР Том Лэндис (Марк Руффало), бывший в прошлом католическим священником, переживает очередной кризис веры, который только усиливает смерть жены (Мирей Инос), арест сына Итана, ожидающего вынесения приговора в камере, и громкое молчание дочери Эмили (Сильвия Дионисио).

Косматобородого мусорщика Робби (Том Пелфри) тоже оставила жена, к счастью, отправившись не на тот свет, а несколько ближе — подальше от него и двух славных детей. Но по-настоящему его гложет смерть старшего брата. За нее Робби готов мстить всему миру отнюдь не любовью. Вместе с верным другом Клиффом (Рауль Кастильо) и беспечным парнишкой Пичем (Оуэн Тиг) он по ночам грабит наркоторговцев из банды байкеров «Темные сердца», чье название подошло бы в качества заглавия всей фильмографии Ингелсби.

Подработки Робби привлекают внимание ФБР. Лэндиса, развлекающегося прослушиванием бейсбольных матчей под аккомпанемент громыхания льда в алкогольном коктейле, отрывают от самоедства, депрессии и разглядывания редких птиц через бинокль, назначая главой подразделения, которое должно найти грабителей. Таким образом, миссия по отмщению одного пробуждает к жизни другого. Заплутавший по жизни Лэндис получает то, что ему нужно больше всего — цель и задание.

Эти цель и задание, конечно, можно (и следует) понимать не только в смысле буквальном, но и в религиозном. На протяжении семи серий Лэндис будет искать не только Робби, но, вероятно, и Бога, веру в которого растерял (впрочем, дело может оказаться и в бунте против него). Внешний антагонизм социальных ролей героев кажется условным уже в первом эпизоде и легко преодолевается их сущностной общностью. Недисциплинированное пьянство Тома и оппонирующая ему методичная жизнерадостность Робби выглядят как временная попытка заполнить внутреннюю червоточину. Общий для них мотив оставленности усиливает тема прощения, которая, кажется главной в сюжете — неспособность Тома простить сына и мироздание рифмуется с отказом Робби примириться со смертью брата.

Игра в копов и бандитов едва ли интересует Ингелсби по-настоящему, но от ее динамики, вероятно, будет зависеть успех сериала у зрителя. В этой части у сюжета в запасе дисфункциональная команда Лэндиса, состоящая из местных копов разной степени непрофессионализма, его же старый приятель по семинарии Дэниэл (Исаак де Банколе), отношения Робби с бойкой племянницей Мэйв (Эмилия Джонс) и месмерические лидеры байкеров, сыгранные фактурными Сэмом Кили и Джейми МакШейном (какое значение в сериале имеют персонажи Маргариты Левиевой и Мики Самнер, пока непонятно). За подбор актеров переживать едва ли стоит — у Ингелсби во «Вне игры» ритм обрела даже неровная по карьере игра Бена Аффлека.

Все эти действующие лица станут частью партитуры танцев смерти, предательств, одиночества и потери ориентиров, которую Ингелсби пишет, возможно, лучше всех на американском телевидении. До ее коды осталось шесть эпизодов.