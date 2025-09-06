«Газета»: Рецензия Киноафиши

На платформе Peacock вышли все десять эпизодов долгожданного и многообещающего спин-оффа «Офиса». Речь о сериале «Газета», в креативной группе которого числятся создатели легендарного псевдодокументального шоу. Важно отметить, что Peacock — самый убыточный из всех иностранных стримингов. База подписчиков насчитывает всего лишь 41 миллион пользователей, тогда как у ближайшего конкурента Paramount+ — 79 миллионов. За день до премьеры стриминг пошел ва-банк и заявил о продлении «Газеты» на второй сезон. Но кажется, большие ставки вряд ли оправдаются и помогут онлайн-кинотеатру преодолеть кризис. Причем в первую очередь кризис идей.

По сюжету некая команда документалистов решает снять фильм о провинциальной газете Toledo Truth Teller в штате Огайо. Редакция находится в упадке, компетентных сотрудников не осталось, а исполняющая обязанности главного редактора Эсмеральда Гранд (Сабрина Импаччаторе) превратила издание в помойку, заполонив его всем надоевшим кликбейтом. Но на ее место приходит амбициозный и немного оторванный от реальности Нед Сэмпсон (Донал Глисон). Он надеется, что под его руководством дела пойдут лучше.

Начало у сериала не вполне интригующее — шутки, необходимые на каждый квадратный метр ситкома, практически отсутствуют. Авторы пытаются завоевать внимание рутинными ситуациями, которые подаются в абсурдном ключе, когда герои делают что-нибудь обычное, затем странное, а затем рассказывают об этом на камеру. Вероятно, для фанатов «Офиса» большой плюс в том, что спин-офф придерживается проверенной формулы и уже наверняка цепляющей стилистики — слом четвертой стены, хаотичная ручная камера, зумы, монтажные склейки в самом интересном месте. Концептуально и визуально «Газета» кажется островком безопасности, чем-то давно знакомым и дико уютным, чего явно не хватало нам всем в этом тревожном мире.

Однако сравнений с неповторимым оригиналом не избежать, если идея не актуализируется, а выезжает на чувстве зрительской ностальгии. Формула «Офиса» повторена точь-в-точь — даже герои крайне похожи на архетипы оригинального ситкома. Сумасшедшее начальство, пассивные и мало что умеющие сотрудники, а также Оскар Мартинес, вновь играющий свою роль из первоисточника этой псевдодокументальной вселенной.

Тем не менее, если пробраться сквозь сопротивление и некоторую драматургическую несобранность первых серий, можно наткнуться на нечто более интересное. «Газета» оказывается оригинальной и довольно острой сатирой на мир медиа и старой классической журналистики, которой почти не осталось. Не секрет, что СМИ постепенно уходят от физических носителей в интернет-пространство, искусственный интеллект обгоняет индустрию, а реальные бумажные газеты уж точно мало кто читает. Об этом, к слову, красноречиво говорит ироничная заставка сериала, где газетой укрываются от солнца, заворачивают в нее еду, играют с собакой и вообще делают что угодно, но только не читают ее. Основной автор проекта — Грег Дэниелс — выписывает портрет тех, кто готов спасать даже стопроцентно тонущий корабль. Тем самым сериал поет своеобразную оду трудным временам, с которыми столкнулись большинство медиа, и тем, кто несмотря ни на что верен принципам и профессиональной этике. Для работников индустрии «Газета» точно станет отдушиной.

И все бы ничего, если бы градус сатиры держался на протяжении всех десяти эпизодов. Ближе к финалу сериал скатывается в бесконечную мыльную оперу, где на первый план выходят неуместные любовные интриги и откровенно придуманные ради зрелищности отношения. Хотя к героям несомненно проникаешься эмпатией, что для ситкома однозначно хорошо. Поэтому так и хочется пожелать им успехов даже в личной жизни. В конце концов, не повезло в редакции — повезет в любви.