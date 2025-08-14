«Чужой: Земля»: Рецензия Киноафиши

Состоялась премьера первых двух эпизодов одного из самых ожидаемых проектов года. Фильм Ридли Скотта «Чужой» (1979) по-прежнему считается одной из вершин научной фантастики благодаря гениальной работе художников, а также тропам, перевернувшим многие представления о жанре. Неудивительно, что столь интригующая концепция обросла внушительной мифологией. Полнометражные продолжения не заставили себя ждать, равно как и комиксы, книги, короткометражки и игры. В эпоху франшизного производства желание сделать на основе «Чужого» еще и сериал не стало сюрпризом, но вызвало опасения — как разовьются идеи, которые даже Скотт пока не сумел собрать воедино. Благо, в качестве автора был выбран человек, умеющий связывать ниточки.

Шоураннер Ной Хоули в многосерийном «Фарго» проделал великолепную работу, не пересказывая историю, а сохранив ее основные темы. Вместе со своими коллегами по этому проекту он взялся за расширение еще одной знаковой вселенной. Поставив своей целью сохранить мрачно-ржавый дух картины 1979 года, он и художники-постановщики подошли к этому с крайней щепетильностью. Исследовательское космическое судно «Мажино» — сестринский корабль «Ностромо» — повторяет его с предельной точностью, перенося нас прямиком в те же локации, которые впечатляли нас десятилетия назад. В открывающей сцене показаны участники экспедиции, выходящие из криосна и следующие к обеденному столу. Она снята в той же манере и с той же цветокоррекцией, между делом даря оммаж 1970-м с курением в кадре. Манера съемок продолжается и дальше, копируя знаменитое непрерывное движение камеры по бесконечным коридорам судна. Все это выглядит не как отсутствие идей, а как талантливое цитирование, прекращающееся, как только у истории появляется свой собственный ход.

Действие сериала происходит всего за два года до встречи Эллен Рипли (Сигурни Уивер) с ксеноморфом. Мы оказываемся на Земле. В 2120 году наша планета находится в руках пяти корпораций, чья власть упразднила правительство. Мы уже хорошо знакомы с одной из них — Weyland-Yutani, которой и принадлежал «Ностромо». Но новой будет корпорация Prodigy, созданная дерзким парнем Боем Кавалером (Сэмюэл Бленкин) — самым молодым триллионером в истории. Глава корпорации сделал упор на развитие ИИ и синтетиков, с чем явно не прогадал. Это выглядит актуально даже в наших реалиях. Его последний проект — перемещение сознания ребенка в синтетическое тело. Нам уже хорошо известно о киборгах и синтетах, тогда как эти новые ребята зовутся гибридами. Первой подопытной становится тяжело больная 12-летняя девочка Марси, которая после переноса во взрослое тело актрисы Сидни Чендлер берет себе имя Венди. Сериал активно опирается на историю «Питера Пэна», где ускоренное взросление становится для героев единственным способом выжить. После нее операцию проходят еще пятеро ребят. Героев становится так много, что раскрыть их создателям пока не удается. Благо времени с запасом, чтобы не делать поспешные выводы.

История складывается воедино, когда команду «Потерянных ребятишек» отправляют на исследование рухнувшего на Землю корабля «Мажино», перевозившего пять образцов опаснейших инвазивных существ из самых темных уголков Вселенной. Конечно же, один из них — ксеноморф. Ребята — идеальный выбор для такой операции, ведь синтетическое тело делает их бессмертными и не особо интересными для захвата Чужим. Именно к такому шагу для человечества стремился основатель Weyland-Yutani Питер Вейланд. А также это блистательный сценарный ход для оправдания необдуманных действий героев, которыми часто грешат фантастические фильмы: они же просто дети!

Помимо рваного монтажа и быстрой встречи с Чужим, который пока выглядит немного нелепо, но вскоре начнет устраивать все более кровавые расправы, сериал дышит другой темой. Это сентиментальная история воссоединения Венди со своим братом — военным медиком по прозвищу Отшельник, которого играет звезда «Конца **го мира» Алекс Лоутер. Крепко прописанная связь и вопросы взаимодействия человека и машины будут развиваться по мере выхода эпизодов, обещая стать одной из лучших находок сериала. При этом и другие классические темы франшизы на месте. Смертоносные хищники, подстерегающие на каждом углу? Дайте пять! Подозрительные синтетики, ставящие выполнение миссии выше жизней экипажа? У нас есть раздражительный синтет Тимоти Олифант и злодейский киборг Морроу (Бабу Сизей). Корпоративные склоки за жажду обладания инопланетными монстрами? Главы Weyland-Yutani и Prodigy будут биться не на шутку. При этом Хоули удается найти гораздо более уникальный голос с оригинальным сюжетом, чем это получилось у Феде Альвареса в недавнем фильме «Чужой: Ромул».

Играет на руку хронометраж в восемь часов, который, как и бюджет проекта, используется на максимум. События развиваются стремительно, арки персонажей не стоят на месте, что позволяет внушительной серии показаться пятиминутным отрывком. Если Хоули удастся сохранить ритм и умело поставить все кирпичики сюжета, то его цель в создании аж пяти сезонов окажется более чем оправдана.

Пока сериал не дотягивает до уровня полнометражных картин, но строит достаточно захватывающую и насыщенную историю. Прицел смещен с чересчур глянцевого ксеноморфа в сторону его новых коллег по цеху, но в то же время не приходится забывать, что человечество — просто еда для кого-то пошустрее. О смерти как нашей единственной судьбе персонажи размышляют не раз, буквально вверяя будущее в руки детей, пускай в них от человека и останется только наивное сознание.