«Вождь войны»: Рецензия Киноафиши

Пока американцы сражались за независимость, французы свергали монархию, англичане открывали новые земли, а стоявшие в стороне от исторического мейнстрима народы гавайских островов сражались за первенство. Четыре королевства — Мауи, Кауаи, Оаху и Гавайи — вели непрерывные войны на протяжении столетий, конец которым, если верить легенде, должен был положить избранный, способный объединить разрозненные острова-государства.

В то время как канал FX готовится к съемкам второго сезона прошлогоднего хита «Сегун», Apple выпускает собственную историческую драму о борьбе за власть на отдаленных от европейских земель островах, снятую в основном не на английском языке. Несмотря на формально-жанровое сходство и отдельные элементы сюжета, важнейшее для потоковых сервисов качество сторителлинга у проектов трагически разное. Там, где «Сегун» искусно вписывает выдуманную историю в контекст эпохи (спасибо роману Джеймса Клавелла), «Вождь войны» вяло иллюстрирует слипшиеся страницы учебника истории.

Задача у шоураннеров Томаса Паа Сиббетта и его сообщника Джейсона Момоа была сложной — оживить в девяти эпизодах борьбу за власть малоизвестных вождей, существующих в герметической социально-религиозной системе, которая большинству зрителей, вероятно, покажется примитивной. Как кажется, справиться им не удалось.

Главный герой Кайана, сыгранный самим Момоа, и есть тот самый вождь войны. Хотя в одной из сцен его очень точно называют вождем противоречий — стремясь к миру, он призван вести войны. Разочаровавшись в кровожадном короле Мауи Кахекили (Темуэра Моррисон), возомнившим себя избранным, Кайана и его маленький клан встают в оппозицию к правителю, намеревающемуся захватить все островные королевства.

Вынужденная эмиграция на Гавайи заканчивается разделением. Кайана оказывается на борту английского торгового судна, ужасается при виде колониальных практик и клянется вернуться, чтобы защитить свой народ от Кахекили и белого человека. Тем временем семья вождя войны — его младшие братья Намеке и Нахи, боевая жена Хеке и ее кроткая сестра — наблюдает за квелым политическим конфликтом между новым королем острова Гавайи Кеоуа (Клифф Кертис) и вождем Камехамехой (Кайна Макуа), которому покойный монарх завещал титул Бога Войны Ку.

Проблема образа кажется главной неудачей Сиббетта и Момоа. Описание обладающего голиафическими габаритами Кайаны, занимающего большую часть экранного времени (как, впрочем, и самого экрана), до ничтожного коротко. Он велик, громогласен, непобедим, неубиваем и непогрешим, а значит безынтересен (такое случается, когда актер, играющий роль, является еще сценаристом и продюсером). Образ Кайаны статичен. Лицо его чаще всего упрямо выражает величавую глупость или угрюмую задумчивость.

Многофигурность сюжета не добавляет ему красок. Бесчувственный Кахекили — типичный безумный король, лишенный всякой сложности. Он — абсолютный мегаломаньяк, сумасшествие которого только слегка усугубляется по ходу развития событий в сценах казни предателей (в какой-то момент шоураннеры и вовсе о нем забывают). Сменяющий Кахекили на посту главного антагониста Кеоуа, напоминающий опереточного злодея, столь же одномерен и примечателен разве что любовью к театральности.

Герои за несколькими исключениями предстают историческими персонажами без содержания и редко выходят за пределы своей политической функции (Сиббетт и Момоа совершают робкие набеги на территорию мелодрамы в цепи любовных треугольников).

Из перипетий сюжета можно составить разговорник small talk на гавайском языке. Середина сезона вязнет и утопает в ритуальности, ценной для любителей культурной антропологии, и однообразных разговорах об избранном, пророчестве, богах, войне и мире, которые здорово утомляют репетативностью. Резкая смена тональности обозначается только в последних двух эпизодах.

Финал резко переносит «Вождя войны» из мира неспешной разговорной драмы во вселенную «Льда и пламени» с ее разнузданными оргиями и жестокими, любовно снятыми убийствами. Во время генерального сражения земля буквально уходит из-под ног, воины проваливаются в расщелины ада, в который не верят, повсюду растекающаяся лава аннигилирует все живое. Но это визуальное воплощение взрыва долго подавляемых эмоций не срабатывает. Место катарсического освобождения занимает недоумение.

«Вождь войны» кажется шоу не слишком оригинальным. Идеологический феминистический уклон здесь прописан почти по шаблону. Единственные здравомыслящие персонажи в сериале — это женщины. Кехе и Каахуману (Люсиан Бьюкенен), жена и советница Камехамехи, смотрятся на фоне своих идиотических спутников, называющих себя вождями Грома и Войны, просто гениями realpolitik.

По устоявшейся традиции досталось клерикалам (теперь туземным) и капиталистам. Мысль Кайаны о том, что бледнолицых заботят только деньги, до ужаса очевидна и поверхностна одновременно. Социальных хищников в любой цивилизации интересует власть. Разница между алчными американскими торговцами и гавайской военной аристократией только в том, что последние еще не слышали о власти капитала и занимаются дележом власти политической и символической. Но Сиббет и Момоа, вооружившись наивностью антиколониального дискурса, показывают, как Кайана, в одном из эпизодов участвовавший в кровавой бойне (отчасти по незнанию), удивляется жестокости белых.

Несмотря на весь гуманистический пафос, «Вождь войны» скорее напоминает о том, что пока американцы сражались за независимость, французы свергали монархию, а англичане открывали новые земли, стоявшие в стороне от исторического мейнстрима политические элиты гавайских островов делали то же, что и прочие — боролись за власть.