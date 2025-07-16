«Декстер: Воскрешение»: Рецензия Киноафиши

11 июля вышли первые эпизоды сериала «Декстер: Воскрешение», призванные реабилитировать историю персонажа после двух неудачных финалов. Сначала героя ждала несуразная концовка в оригинальном шоу, а затем — в односезоннике с подзаголовком «Новая кровь». Разбираемся, смогли ли авторы с достоинством вернуть бывшего криминалиста из Майами и его «темного попутчика» в сериальный мир.

«Декстер» сумел прожить без малого 8 сезонов, удерживая приличный зрительский интерес до самого конца. Золотой эпохой считается именно первая половина, в которой главный герой сталкивался с самыми опасными противниками — родным братом Брайаном Мозером (Кристиан Камарго), он же Ледяной убийца, прокурором Мигелем Прадо (Джимми Смитс), коллегой сержантом Доаксом (Эрик Кинг) и, конечно, архиврагом — Троицей (Джон Литгоу). Последний и вовсе убил жену Декстера — Риту (Джули Бенц), породив, как мы узнаем позже, еще одного будущего монстра в лице сына Декстера — Гаррисона (Джек Элкотт). Именно первые сезоны заложили фундамент истории, которую и продолжают авторы, мягко игнорируя последующие главы. Уйти на высокой ноте не получилось, несмотря на старания авторов. Вариантов завершения истории было немного — пожизненное заключение, смертная казнь или смерть от чьей-либо руки. Концовка предлагала альтернативный взгляд, в котором Декстер просто-напросто исчезал, а его сестра Дебра погибала. И именно открытый финал оставлял надежду поклонникам на возвращение мрачного антигероя в будущем. Он не умер, как Уолтер Уайт в сериале «Во все тяжкие», завершившийся в том же году, а лишь затаился. Но мы-то знаем, что голод «темного попутчика» вряд ли уйдет сам по себе. Так и подумали авторы, поэтому спустя 8 лет выходит мини-сериал «Декстер: Новая кровь».

Снежное продолжение вышло в духе оригинального сериала. Герой жил новой жизнью на севере штата Нью-Йорк: он сменил имя на Джим Линдсей (фамилия — отсылка к автору книг о Декстере), нашел девушку и открыл небольшой магазинчик. Жизнь шла своим чередом, пока в город не приехал его сын Гаррисон, имеющий такую же тягу к убийствам, что и отец. И теперь Декс стал не просто отцом, а наставником, обучающим свое чадо кодексу, который когда-то выработал усыновивший малыша Декстера коп Гарри Морган. И конечно, по всем жанровым лекалам, в городе появился еще один маньяк, убивающий молодых девушек. Все шло хорошо до самого финала. Кульминацией стало убийство Гаррисоном своего отца, потому что последний нарушил кодекс, лишив жизни невиновного. И у авторов опять не получилось достойно завершить историю — выдающийся старт сменился низкими оценками и массовым недовольством аудитории. Это побудило создателей продолжать историю.

Изначально планировалось, что продолжение будет посвящено исключительно Гаррисону, но едва ли это можно было назвать хорошей идеей. Если говорить прямо, то вся оригинальная история строилась на Майкле С. Холле, несмотря на оригинальный концепт. Именно его демоническая харизма удерживала зрителей у экранов многие годы.

Параллельно был запущен в работу сериал «Декстер: Первородный грех» о первых годах Декса в полиции Майами. Холл вернулся в роли рассказчика, а сериал понравился зрителям и получил продление на второй сезон. Именно в начале «Первородного греха» мы узнаем, что на самом деле Декстер не погиб после событий «Новой крови». И вот выходит «Воскрешение».

Декстер находится в коме после тяжелого ранения, а в его подсознании возникают антагонисты из прошлого. Они убеждают героя, что он еще нужен миру. Главный герой выходит из комы и сталкивается с Анхелем Батистой (Дэвид Зайас), который получил достаточно доказательств того, что именно Декстер является тем самым Мясником из Бей-Харбор. После событий второго сезона оригинального шоу в преступлениях Декстера обвинили сержанта Доакса. В это не верила только погибшая от рук Дебры Мария Лагуэрта. Теперь в это не верит и Батиста, который вряд ли просто так отступит.

Параллельно развивается сюжетная линия Гаррисона, приехавшего в Нью-Йорк. Он работает в отеле и старается забыть о мрачном прошлом, но от своей сути уйти не получается. Кодекс, которому его обучил отец, помогает ему, хотя этого оказывается недостаточно. Он убивает насильника, и теперь ворох событий закручивается таким образом, что он оказывается на прицеле у местной полиции. Узнав об этом, Декс спешит в холодный Нью-Йорк, чтобы помочь своему сыну.

Главная интрига — это новые антагонисты, которые сеют смерть. Здесь и очередной маньяк, которого прозвали прямо как Декстера, и таинственная организация серийных убийц.

Успех первых четырех сезонов «Декстера» без капли преувеличения принадлежит шоураннеру Клайву Филлипсу, который покинул проект после завершения арки с Троицей. Именно его видение сформировало кумира сериаломанов нулевых. Он же вернулся и в мини-сериале «Новая кровь», а теперь и в «Воскрешении». Важно отметить, что продолжения передают дух оригинала куда больше, чем то, что мы видели в 5–8-м сезонах. Они не были плохими, но в то время казалось, что сериал заметно изменился. Теперь же Декстер куда больше похож на самого себя. Радует и возвращение диалогов с внутренним голосом в лице Гарри, которых так не хватало в «Новой крови».

И вишенка на торте — в «Воскрешении» нас ждет плеяда звездных актеров. Тут и Ума Турман, и Нил Патрик-Харрис, и Питер Динклейдж, а также Кристен Риттер.

Даже после многих лет существования сериала создателям удалось освежить историю новыми идеями, в том числе благодаря перемещению персонажей в Нью-Йорк. Мы уже видели Декстера в жарком Майами и в заснеженном захолустье. Теперь же масштаб многократно разросся. Протагонист действительно воскрес — Батиста восстановил документы на имя Декстера Моргана, правда, лишь для того, чтобы его можно было осудить. И у главного героя теперь новая цель — защитить сына любой ценой. И пусть по пятам идет бывший коллега, а Гаррисон явно не обрадуется, узнав о том, что отец жив, но факт есть факт: Декстер вернулся! И у него по-прежнему много работы.​