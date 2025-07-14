«Это слишком»: Рецензия Киноафиши

Сериал «Девочки» Лины Данэм стал прорывным проектом в изображении жизни миллениалок с их особенностями и недостатками, без страха говоривший о сексуальности и показывавший неконвенциональные тела. Это был глоток свежего воздуха, после которого сценаристке так и не удалось создать ничего столь же примечательного в своих полнометражных работах. Поэтому ее новый сериал, написанный в соавторстве с супругом и основанный на их личных отношениях, вызвал большой ажиотаж среди поклонников «Девочек».

Главная героиня Джессика (Мэг Штальтер, скрытый алмаз «Хитростей») никак не может пережить болезненный разрыв с парнем. В терапевтических целях она создает закрытый аккаунт, где ежедневно изливает свои переживания, обращаясь к новой пассии возлюбленного. Она не останавливается даже после переезда из Америки в Англию, продолжая испытывать злость к происходящему (это ружье обязательно выстрелит ближе к финалу). Джессика — романтическая натура, мечтающая о любви, как в романах Джейн Остин. И в первую же ночь в Лондоне желаемое волшебство происходит: она забредает в случайный паб, где видит роскошного музыканта Феликса (звезда второго сезона «Белого лотоса» Уилл Шарп). Их роман начинает стремительно развиваться.

Каким бы отличным актером с недостатком больших ролей (надеемся, лишь пока) ни был Шарп, ему не удается создать осязаемой химии со Штальтер. Есть уютные сцены близости, где сближение происходит не посредством секса, а через совместное прослушивание музыки. Такие моменты нежности Данэм удаются лучше всего, но достаточного фундамента для веры в появление этих отношений она зрителям не дает. Сказочный принц Феликс окружен множеством прекрасных бывших, и мы так и не поймем, что в лучшую сторону отличает Джессику от них всех. Во главе истории стоит именно романтическая линия, но на протяжении всего сезона мы будто вынуждены принимать ее как данность, будучи в стороне и никогда не испытывая активной сопричастности.

Ту же отстраненность вызывают и второстепенные герои. Данэм может позволить себе привлечь больших звезд на совсем незначительные роли. В сериале появляются Наоми Уоттс, Кит Харингтон, Соноя Мидзуно, Ричард Э. Грант и Стивен Фрай, но они не вызывают даже малейшего интереса. Их линии то внезапно появляются, то исчезают с экрана, оставляя зрителя теряться в догадках по поводу принимаемых монтажером решений. Лишь выступление блестящего Эндрю Скотта запоминается и имеет смысл, но это, увы, скорее исключение из правила.

Построение истории вызывает вопросы не только в этом. В одной из серий Джессика переживает из-за важной рабочей встречи, но настолько увлечена возлюбленным, что никак не может лечь спать. Нам все время показывают ускользающее время на часах, но в итоге так и не говорят, успела ли она на встречу — сразу начинается следующий день. Концы сюжетных линий постоянно обрываются, оставляя зрителя в недоумении. Работа Джессики в качестве помощницы на съемках рекламных роликов тоже непонятна. Ее обязанности никогда четко не поясняются, хотя при переводе в Лондон ее представляли как человека, способного оперативно решать любые задачи. Доказательства этого расплывчаты. Даже столь же ослепленная мечтой о жизни в другой стороне американка «Эмили в Париже» выполняла гораздо более внятные обязанности и хотя бы воспринималась с иронией, чего в проекте Данэм нет. Здесь — отчаянный дисбаланс как юмора, так и драмы.

Создатели через личные истории и семейные травмы главных героев поднимают сложные темы насилия, жестокого обращения, абортов, но не подходят к ним с достаточной серьезностью, чтобы зритель мог к ним эмоционально подключиться.

Лучше же всего Данэм удаются уверенные в себе героини, которым плевать на давление социума. Здесь это тоже работает. Джессика, несмотря на неконвенциональную внешность, никогда не переживает из-за своей фигуры и отличается гордой любовью к себе. Чувства Феликса к ней тоже не подвергаются сомнению. Там, где другие авторы построили бы множество шуток или трагедий, Данэм даже не считает тело героини темой для артикуляции. Это единственное, за что сериал можно уверенно похвалить.

В остальном же «Это слишком» ощущается почти как дебютная работа Данэм. Она рассуждает о своих личных проблемах и создает героев, которые в возрасте за тридцать так и не научились проговаривать свои переживания и не решились на столь нужную им терапию. Получается суповой набор клише, который де-юре пересобирает жанр ромкома, а на самом деле приходит к такому же шаблонному финалу, что и недавняя «Материалистка».