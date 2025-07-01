«Воскрешение»: Рецензия Киноафиши

В небольшом городе Уосо в Висконсине молодая девушка снимает репортаж о сотруднике крематория, как вдруг помещенный в печь труп проявляет активные признаки жизни. Но это лишь начало — выясняется, что к жизни возродились все, умершие за последнее время. Ничем не примечательный городок неожиданно оказывается в центре внимания: Уосо закрывают на карантин, а ученые и медики со всей страны пытаются выяснить причины такой необычной эпидемии.

Главная героиня «Воскрешения» — детектив Дана в исполнении звезды канала SYFY Мелани Скрофано («Вайнона Эрп»). Она в одиночку воспитывает сына Купера, не очень-то ладит с отцом-шерифом и больше всего на свете хочет уехать из опостылевшего города. Но промелькнувшая возможность изменить свою жизнь быстро улетучивается: из-за карантина Дана не может выехать из Уосо, и обещанную ей в новом городе работу отдают другому человеку. Вынужденная остаться в Уосо, Дана принимается за расследование жестокого убийства лошади, которое как-то связано с возрожденными, и постепенно все больше погружается в мрачные тайны, связанные с феноменом.

Ксенофобия и страх перед чужаками — основной мотив сериала. Несмотря на то, что возрожденные не похожи на зомби в классическом представлении, жители Уосо относятся к ним настороженно и то и дело требуют изолировать мертвецов, а ожившую одноклассницу Купера травят и задирают другие дети. Возрожденные сохранили свои характеры, привычки, воспоминания, а их поведение и образ жизни ничем не отличается от того, как они вели себя при жизни. При этом они безвозвратно пересекли границу, разделяющую жизнь и смерть. Очень скоро герои узнают, что вместе с новой жизнью возрожденные получили способность к регенерации — теперь даже от тяжелых травм они восстанавливаются буквально за считанные минуты. Но что делать с тем, кто мало того что вернулся с того света, так еще и практически обрел бессмертие?

Дана оказывается буквально между двух огней. С одной стороны, она подвергается нападению одной из возрожденных, Арлин, и небезосновательно считает, что такие вспышки агрессии и нечеловеческой ярости могут произойти и с другими вернувшимися. С другой стороны, младшая сестра Даны, проблемная студентка Эм, также оказывается возрожденной, но совершенно не помнит, как и когда она умерла. Желая защитить сестру, Дана пытается сохранить смерть Эм в тайне и выяснить, кто мог ее убить.

Истории об изолированном городке, в котором неожиданно оживают мертвецы, мы уже видели во французском сериале 2012 года «На зов скорби» и его американском ремейке «Возвращенные». Однако если там в центре внимания находились сами ожившие и их желание вернуться к привычной жизни, то «Воскрешение» в гораздо большей степени сосредотачивается на попытках понять, что произошло, и разгадать природу странного явления. А образ Даны — принципиальной, жесткой, измотанной — роднит «Воскрешение» с сериалом «Мейр из Исттауна», в котором главная героиня так же пыталась разобраться с личными проблемами и переживаниями на фоне разрастающейся в городе катастрофы.

Важная составляющая «Воскрешения» — его мрачная и тягучая атмосфера, идеально соответствующая тону повествования. Ею сериал обязан первоисточнику — серии одноименных графических романов Тома Сили и Майка Нортона, прозванных «сельским нуаром» за присущее им ощущение безысходности.

«Воскрешение» — это пугающая детективная история, каждая серия которой раскрывает все больше деталей пазла, но не столько приближает зрителей к ответу, сколько ставит перед ними все более и более сложные вопросы о жизни и смерти.