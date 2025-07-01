«Библиотекари: Следующая глава»: Рецензия Киноафиши

Библиотекарь Викрам Чемберлен (Каллум Макгоун), охраняющий магические артефакты в старинной библиотеке, переносится из XIX века в современность. Там он сталкивается с новым библиотекарем, Джейкобом (Кристиан Кейн), который рассказывает о том, что из-за путешествия Викрама магия вырвалась наружу и начала распространяться по всему миру, что грозит самыми непредсказуемыми последствиями. Пытаясь вернуться домой и исправить последствия своей оплошности, Викрам вместе с Джейкобом, а также обаятельным стражем Чарли ( Джессика Грин ), скептически настроенной ученой Лизой (Оливия Моррис) и фанатеющим от магии историком Коннором (Блюи Робинсон) вступает в схватку с мистическими силами.

«Библиотекари» — франшиза с богатой историей. В далеком 2004 году на экраны вышел приключенческий фильм « Библиотекарь: В поисках копья судьбы », в котором ученый-энтузиаст Флинн Карсен становится хранителем древних артефактов. Фильм обзавелся двумя сиквелами, а в 2014 году вышло продолжение в виде сериала «Библиотекари», рассказывающего уже о новых поколениях хранителей. Сериал пришелся по вкусу зрителям и разросся до четырех сезонов, в каждом из которых герои борются с разными мистическими врагами: таинственным орденом «Братство змеи», древнеегипетским богом Хаоса Апопом и даже профессором Мориарти.

Спин-офф « Библиотекари: Следующая глава » расширяет сложившуюся вселенную. Действие разворачивается в Белграде, а в центре внимания оказывается библиотекарь прямиком из середины XIX века Викрам. Он амбициозен и заносчив, но в новом, незнакомом ему времени, куда он попал, ему придется научиться доверять товарищам и работать сообща.

Как и оригинальный сериал, в ответвлении параллельно развиваются две сюжетные линии. В основной Викрам пытается отыскать потерянные артефакты, победить своего главного врага в лице могущественного Грегора и вернуться в свое время, чтобы воссоединиться с возлюбленной (дальней родственницей Лизы, на которую девушка похожа как две капли воды). Помимо этого, каждая серия представляет собой законченную историю, в которой герои сталкиваются с разными магическими противниками и союзниками — от призраков, ведьм и вампиров до Купидона и короля Артура.

Эту франшизу не раз сравнивали с линейкой фильмов об Индиане Джонсе : и там и там протагонистом выступает ученый-авантюрист, который то и дело ввязывается в невероятные передряги. Однако немало общего у «Библиотекарей» и с культовым « Десятым королевством », в котором тоже сосуществуют древняя магия и современный мир.

Важное достоинство «Следующей главы» — легкость. Какие бы серьезные преграды ни вставали на пути героев, они не теряют чувства юмора и не упускают возможности подтрунивать друг над другом. Тем интереснее наблюдать за тем, как меняются их характеры и отношение друг к другу: от недоверия и сомнений к искренней симпатии и дружбе.

«Библиотекари: Следующая глава» — это увлекательное и приятное магическое путешествие, которое придется по душе даже тем, кто не знакомом с предыдущими частями. Первая серия вкратце знакомит зрителя с законами мира, в котором происходит действие, постепенно раскрывая все больше деталей о предыдущих библиотекарях, древних духах и тонкостях использования магии. Сериал изобилует мифологическими и историческими деталями и отсылками, так что если в детстве вы зачитывались мифами Древнего Египта и покадрово выучили « Мумию », то «Библиотекари» обязательны к просмотру. Атмосфера приключений и волшебства в духе фэнтези-фильмов нулевых гарантирована!

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