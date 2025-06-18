«Пейшенс»: Рецензия Киноафиши

За рубежом вышел британский сериал Мэтта Бэйкера «Пейшенс», представляющий собой адаптацию франко-бельгийского детектива «Напарница: Астрид и Рафаэлла». Теперь действие разворачивается на улицах Йорка, а рабочие дни английской полиции совершенно отличается от тех, что за Ла-Маншем. Лишенные эмпатии и постоянно занятые инспекторы — это не те люди, которым хочется доверить защиту человеческих жизней. Однако даже такой угрюмый «шарм» британского общества не придает ремейку аутентичности.

В центре сюжета — необычный тандем в лице опытного детектива Беи Меткаф и сотрудницы полицейского архива по имени Пейшенс. Волей судьбы эти разные как по статусу, так и по возрасту женщины начинают вместе расследовать загадочные убийства. Пейшенс могла бы по-прежнему работать с архивными данными, но одно из дел обрело для нее личное значение. Имея при себе практически всю задокументированную информацию, она решила взять это расследование в свои руки. Меткаф приветствует такой ярый энтузиазм, ведь никто не отказывается от помощи, когда уровень раскрытия преступлений у полиции ниже плинтуса. Детектива даже не смущает, что Пейшенс является аутисткой. Это побуждает Меткаф впервые ощутить эмпатию. Таким образом, напарницы противостоят насилию, расследуя убийства, понимание которых может сделать мир лучше — хотя бы их личный.

Лишь несколько месяцев назад большой фурор среди рядовых зрителей и критиков произвел британский мини-сериал «Переходный возраст», тоже сосредоточенный на социальных темах. Да и в целом созданные в Великобритании телепроекты зачастую отличаются качеством и глубиной, но с «Пейшенс» ситуация иная. В этот раз телевизионщики не особо старались, а просто решили сделать незамысловатое попурри из детективных интриг и тропов, но вместе с тем поговорить о важности людей с расстройством аутистического спектра.

Не играет никакой роли, оригинальная это история или адаптация. Сколько раз британцы делали ремейки, а рейтинги только росли. Например, так было со скандинавской драмой «Валландер», в британской версии которой сыграли Кеннет Брана и молодой Том Хиддлстон. Детектив — достаточно изученный и популярный жанр в британском медиа, спасибо за это Агате Кристи. Вот только что же происходит в последнее время?

Уже который год подряд даже «Доктор Кто» не может вернуть былую популярность и всеобщую любовь, поэтому многочисленным сценаристам и шоураннеру Расселлу Т. Дэвису приходится изобретать велосипед. Так, он вернул в сериал актрису Билли Пайпер. Ранее она сыграла спутницу Доктора по имени Роуз, а теперь предстала в качестве нового воплощения повелителя времени. Зрители получают типичные сюжетные повороты, после которых остается только хвататься за голову и ждать. Сценарий «Пейшенс» тоже состоит из привычных повествовательных ходов. Даже классическое ружье, которое непременно должно выстрелить, не привносит никакой глубины. Это проверенный прием, но визуальная составляющая и сценарий совершенно не синхронизированы.

«Пейшенс» — это безжизненные диалоги, сюжетные дыры, абсолютно предсказуемые расследования, а также неловкие попытки поднять тему социального разнообразия. В итоге получается грубое изображение аутизма, словно создатели сериала просто поставили галочки напротив стереотипов: она обожает распознавать закономерности и решать головоломки, не выносит прикосновений, вечно ходит в наушниках, чтобы защититься от внешнего мира, а еще не отходит от своих рутинных планов. Все попытки показать разных людей с аутизмом сводятся к простому экранному унижению.

Зрителю остается цепляться за зыбкое тепло отношений между Пейшенс и Меткаф, но этого недостаточно. Несмотря на очевидные намеки на динамику «обретенной семьи», сценарий настолько неграмотен, что даже взаимодействие между главными героинями выглядит неуклюже. Однако, если вам захочется посмотреть детективный сериал, где вы сами можете разгадать все убийства, то «Пейшенс» будет подходящим вариантом.