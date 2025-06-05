«Король гольфа»: Рецензия Киноафиши

Стрим-сервис Apple TV+ уверенно занял позицию производителя самых качественных научно-фантастических сериалов и драмеди, получивших гордое звание «комфортного телевидения». Прецедентом стал «Тед Лассо», приковавший к экранам даже ярых ненавистников футбола. Наивная и одновременно глубокая история превратилась в дойную корову для дальнейших яблочных сюжетов, в результате чего появился «Король гольфа».

Когда-то Прайс (Оуэн Уилсон) был профессиональным гольфистом и не последним именем в истории спорта. Теперь же он — лишь продавец клюшек, тяжело переживающий развод и еле сводящий концы с концами. Его карьера закончилась в одночасье из-за вспышки гнева на соперника, вызванной трагедией в семье. Трагедия эта так и остается скрытой за механизмами психологической защиты, а тот самый соперник теперь издевательски ухмыляется с рекламы ежегодного турнира.

В полном отчаянии и под давлением со стороны бывшей супруги, требующей продать их дом, Прайс находит проблеск надежды в лице юного гольфиста Санти. Главный герой решает отдать последние копейки, чтобы уговорить Санти и его мать Елену отправиться с ним в дорожное путешествие по десятку гольф-полей, чтобы заработать для парня звание профессионала, а Прайсу вернуть ощущение собственной значимости.

Классическая спортивная драма об аутсайдерах растягивается на десять совершенно ненужных эпизодов. Все сюжетные повороты мы уже видели в неимоверном количестве других подобных фильмов, а путь к грандиозному финалу вымощен бесконечными ссорами, высосанными из пальца. Хронометраж мог бы позволить раскрыть каждого персонажа, но на деле создатели интересуются лишь Прайсом. Даже несмотря на это и бесспорное очарование Уилсона, его персонаж так и остается словно за стеклянной стеной от зрителя.

Только в седьмом эпизоде нам открывается правда о Прайсе. Зрителя погружают в его подсознание, раскрывая истинные чувства, замаскированные вечной улыбкой и отходчивостью. Самого трогательного момента шоу пришлось ждать так долго, чтобы сразу после этого все вернулось на круги своя. Затем «Король гольфа» все же начинает набирать обороты: нарастает динамика, движение камеры становится разнообразнее, и мы подходим к реальному спортивному действию в финале. Ожидание достойных серий длится мучительно долго.

До этого же Санти вечно на кого-то обижается, ругается и нарциссично обвиняет все свое окружение. Авторы сериала позиционируют такое поведение нормальным, оправдывая его возрастом и плохими отношениями с отцом, но стоит признать честно: Санти просто малоприятный молодой человек. После бесконечных выходок, возникающих ради заполнения хронометража, мы обнаруживаем, что у тренера и его подопечного уже как-то возникла дружба, но путь к ней выглядит нереалистично и остается за кадром.

Среди второстепенных героев — мама Санти, его новоиспеченная девушка и лучший друг Прайса. Все они — приятнейшие актеры, взгляд на которых хочется задержать подольше, но сценарий раскрывает их крайне однобоко. Как драмеди о спорте, так и формат дорожного путешествия в кино — это всегда путь перемен и роста, но в последней серии сложно сказать, что наши герои претерпели значительные изменения.

Сериал идет по очень знакомым тропам, но именно потому, что обычно они работают. Путь андердога, травмы, а самое главное — возможность обрести новую семью, когда в кровной все пошло наперекосяк. Закидывая эти ингредиенты в сценарный котел, авторы забыли добавить щепотку глубины, юмора и душевности. Проще оказалось засыпать все сверкающим глиттером и довести до максимума контрастность картинки. Но чтобы такой вырвиглаз сработал, его нужно оттенять серыми тонами, что и соблюдено в идеальных пропорциях в «Теде Лассо». «Король гольфа» — неплохая работа, но неоригинальная и будто вымученная.