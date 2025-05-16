«Дастер»: Рецензия Киноафиши

Текст написан на основе первого эпизода.

Среди многих загадок культового сериала «Остаться в живых», главной, возможно, было исчезновение Джоша Холлоуэя, сыгравшего Сойера — обаятельного плохиша, проповедующего разумный эгоизм даже на необитаемом острове. Тогда, в 2010-м, после завершения шоу казалось, что актера, выделявшегося среди разномастного каста, ждет славная и долгая карьера. Но за 15 лет, прошедших с тех пор, фильмография Холлоуэя пополнилась лишь парой главных ролей в не самых известных сериалах и редкие появления в эпизодах. «Дастер», кажется, грозит исправить это недоразумение.

В новый проект Холлоуэя пригласил старый знакомый Джей Джей Абрамс. Создатель «Остаться в живых» при всех своих недостатках (пепел новой трилогии по «Звездным войнам» по-прежнему стучит в наших сердцах) обладает несомненным талантом замечательно подбирать роли именно для Холлоуэя.

В харизме актера, выросшего в Джорджии, есть что-то от старомодного южного обаяния скорее в духе противоречивых и благородных Сарторисов из произведений Уильяма Фолкнера, чем ограниченных представителей семейства Кэнди из «Джанго освобожденного» Тарантино. Кажется, роль Сойера замечательно шла Холлоуэю именно из-за своей вневременности — имя героя явно отсылало к вечному персонажу американской культуры, придуманному Марком Твеном.

Абрамс эту особенность холлоуэевской харизмы очень точно уловил и специально для него написал роль Джима Эллиса — белозубого водителя с дубленой кожей, не расстающегося с легкомысленной улыбкой даже при выполнении поручений аризонского криминального босса Эзры Секстона (Кит Дэвид). Джим живет в неспешном ритме фанка, ускоряясь на своем красном «Плимуте Дастере» только при необходимости. За окном маслкара фривольные и буйные цветами 70-е, денег у Джима предостаточно, а циничности ровно в меру — когда нужно отвернуть взгляд от избиения очередного бедолаги, он без раздумий это делает. Хотя в основном работа у него непыльная.

Даже с властями у Эллиса нет проблем. Местный коп сержант Грумс (неузнаваемый, но замечательный Донал Лог) получает надбавку лично от Секстона, а аризонское отделение ФБР смирилось с тем, что темнокожий Аль Капоне из Финикса неуловим. В общем, жизнь Джима была слишком безоблачной, пока в Аризоне не появилась Нина Хэйс (Рэйчел Хилсон) — настырная и приставучая агент ФБР, у которой с Секстоном личные счеты. Она убеждает Джима, что его брат погиб по вине его босса, и уговаривает стать ее информатором.

«Дастер», напоминающий о золотых деньках ревущих навзрыд маслкаров, неизбежно вызывает ассоциации с моторостроением. Абрамс и работавшая с ним над сценарием Латойя Морган использовали не самый мощный сюжетный движок — едва ли 275-сильный V6, который ставили на «Дастер» — но его вполне хватает, чтобы дотянуть до конца 8-серийного сезона.

Когда обороты основной сюжетной линии падают, шоураннеры переключаются на побочные сторилайны (американские критики, посмотревшие сезон целиком, утверждают, что их даже слишком много). У Джима в запасе не только мертвый брат, но и живой отец Уэйд (Корбин Бернсен), когда-то служивший с Секстоном, и (к сожалению) невредимая мачеха Шарлотт (Гейл О’Грейди), которая мечтает его извести. А еще у главного героя есть бывшая подружка Иззи (Камилла Гуати) и милая дочурка Луна (Адриана Алуна Мартинес), которая считает Джима дядюшкой.

Дальнобойщица Иззи получит отдельную линию — она будет устраивать стачки и ставить палки в колеса легального бизнеса Секстона. Уголок униженных и оскорбленных пополнит война со спесивым расизмом и мизогинией, которую аризонскому офису ФБР объявят Нина, еще один спецагент Аван Битсуи (Асивак Кусачин) и секретарша Джессика (Софья Васильева).

Украшает весь этот механизм музыка Марвина Гэя, The Spinners и Джеймса Брауна, а также исторические камео вроде появлений эксцентричного миллиардера Говарда Хьюза (Том Нелис) и грузного полковника Паркера, который известен как импрессарио Элвиса Пресли.

В целом в «Дастере» здорово воссоздана атмосфера 70-х. Абрамс и Морган соединили сразу несколько примет фильмов этого десятилетия: автомобильные погони в духе картин со Стивом МакКуином, борьбу женщин, вооружившихся гаечным ключом в духе «Нормы Рэй», и блэксплотейшн-сюжеты с незабвенно крутой Пэм Гриер. Скучать, кажется, не придется.