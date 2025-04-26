«Этуаль »: Рецензия Киноафиши

Супруги Эми Шерман-Палладино и Дэниэл Палладино — пример идеального творческого тандема. Они подарили нам прекрасных «Девочек Гилмор», вдохновивших множество молодежных проектов о современных детско-родительских отношениях. Позже дуэт взялся за «Удивительную миссис Мейзел» — уморительный феминистский манифест, буквально погребенный под статуэтками «Эмми». Впечатлившись успехами своих авторов, Amazon Prime пришел к ним с огромным мешком денег и предложением делать все, что пожелает душа, сразу договорившись минимум о двух сезонах.

Душа супругов пожелала «Этуаль» — историю о внутренней кухне балетных театров. Логичный выбор для четы Палладино, ранее работавших над шоу «Балерины», где Эми использовала личный танцевальный опыт. Будучи успешной сценаристкой, она никак не может отпустить свое детство в пачке и продолжает петь ему дифирамбы. В отличие от предыдущей локальной работы о школе танцев в тихом городке, авторы переходят к масштабному трансконтинентальному повествованию. Сюжет построен вокруг кризиса сферы искусства. Балет теряет внимание аудитории и еле пережил пандемию. Две великие балетные школы, нью-йоркская и парижская, решают провернуть масштабную рекламную кампанию. Она заключается в обмене ведущими танцорами (и одним хореографом) между странами.

Палладино, предпочитающие работать с одними и теми же лицами, пригласили на роль директора нью-йоркского театра Люка Кирби (обольстительный комедиант из «Удивительной миссис Мейзел»), а на роль чудаковатого хореографа — Гидеона Глика (фокусник оттуда же). И Кирби, и Глик — невероятные актеры, чьи сильные стороны открыли именно Палладино, но мир должен прославлять и видеть этих мужчин за пределами супружеской вселенной. Сильнейшая же сторона сценаристов/режиссеров — раскрытие женских персонажей.

Парижским двойником Кирби стала актриса и певица Шарлотта Генсбур, но она, увы, оказывается в своей самой беззубой роли за всю карьеру. Зато в образе этуаль («звезда» по-французски, что применяется к ведущей артистке балета), переехавшей из Франции в Америку, предстает обладательница премии «Сезар» Лу де Лааж. Для нее это дебютная роль на английском языке. Ее Шайенн — грубый и принципиальный эксцентрик, который если не сверкает на сцене и билбордах, то спасает экологию планеты.

Редкая уязвимость героини передается через трогательную линию с девочкой Сусу, дочкой уборщицы театра. Шайенн устраивает Сусу на обучение в балетную академию. В остальном же большинство героев тяготеют к аутистическому спектру: у всех серьезные проблемы с социальной коммуникацией. Это добавляет шоу комедийности, но переизбыток экспрессивного поведения может оттолкнуть зрителя, не привыкшего к нескончаемым ритмичным диалогам, выходящим из-под пера супругов Палладино.

Не сказать, что у сериала есть четкое развитие. Герои переезжают в другую страну, привыкают к новому коллективу (хотя многие уже знакомы друг с другом), готовятся к выступлениям и, собственно, выступают. Сквозным мотивом становится злодейское присутствие миллиардера, поднявшегося на торговле оружием. Его финансирование проекта по обмену вызывает у героев внутренние противоречия. Также красной нитью через шоу проходит пренебрежение к современному поколению и трендам. Шутки на эту тему часто походят на старушечье ворчание.

Сам балет в «Этуаль» прекрасен. Чтобы им насладиться, не нужно понимать и слова из профессиональной терминологии. Правда, вся сила выступлений заложена лишь в теле танцоров, поскольку операторская работа не добавляет глубины происходящему: камера не приближается к лицам героев, не улавливает напряжения мышц или малейшие нюансы движений. Зритель как будто просто размещается в первом ряду партера, из-за чего это присутствие не становится более личным.

Неизобретательный операторский подход выправляется окружающей средой. Каждый цент, что Amazon вложил в идею Палладино, заметен на экране. Мы постоянно перемещаемся между Нью-Йорком и Парижем, которые предстают через уютные улицы, живописные парки и великолепные театры, а не через стандартные туристические открытки с Таймс-сквер и Эйфелевой башней.

Во второй половине сезона происходит попытка нащупать движение персонажей, помимо постоянного путешествия по планете. Внезапно вводятся слабые любовные линии, чтобы проложить мостик к анонсированному продолжению. Простор творчества, что получили Палладино, дает им возможность создавать проект скорее для собственного наслаждения, чем для полной угоды зрителю. Этот сериал неровный, а шутки иногда могут вызвать истерический приступ, а порой и скривить лицо. Такое выкрученное театральное представление, которое не прекращается даже вне сцены, может понравиться только преданным фанатам супругов. Но эти зрители точно будут вознаграждены.