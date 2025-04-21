«Узкая дорога на дальний север»: Рецензия Киноафиши

На Amazon Prime Video вышли все пять эпизодов мини-сериала от австралийского режиссера Джастина Курзеля, чья вышедшая в прошлом году лента «Безмолвное братство» с Джудом Лоу и Николасом Холтом повествует о борьбе с неонацистской группировкой из Айдахо. Предыдущие работы Курзеля — например, «Сноутаун», «Подлинная история банды Келли», «Нитрам» — всегда касались вопросов преступности и того, где проходит черта закона и справедливости. В своем новом проекте Курзель выходит на иной уровень и предлагает не только взглянуть на военные преступления в довольно пыточной форме, но и поразмышлять о правилах честной войны, если она уже наступила.

Курзель взял за основу одноименный роман Ричарда Флэнагана, за который писатель получил Букеровскую премию. В качестве соавтора адаптированного сценария Курзель привлек своего верного коллегу Шона Гранта. Ранее он работал над будоражащим «Охотником за разумом». В центре сюжета — военный врач-хирург Дорриго Эванс (Киран Хайндс в зрелом возрасте, Джейкоб Элорди в молодости). Действие разворачивается в двух временных отрезках. Первый — 1980-е. У Дорриго есть жена, шикарный дом, машина и врачебная практика в великолепной клинике. Он пишет книгу, состоящую из его военных воспоминаний, и готовится к ее презентации. Второй временной отрезок — 1940-е годы. Дорриго едет врачом на фронт, но вместе с целым отрядом попадает в плен к японцам. На территории Таиланда в непроходимых лесах солдаты вынуждены строить Тайско-Бирманскую железную дорогу, названную впоследствии «Дорогой смерти». Изможденные трудом, они погибают не только от нехватки сил, но и от различных болезней — малярии, холеры, гангрены. Кроме того, смотрители лагеря позволяют себе жестокие издевательства. Все эти чудовищные воспоминания Дорриго рифмуются со светлыми моментами его юности — например, со знакомством с будущей женой Эллой (Оливия ДиЙон в молодости, Хезер Митчелл в зрелом возрасте) и с настоящей любовью всей жизни по имени Эми (Одесса Янг).

Премьера «Узкой дороги на дальний север» состоялась на Берлинале в программе Berlinale Special — в конце концов, визуальный ряд, созданный оператором-постановщиком Сэмом Чиплином, впечатляет и встраивается в парадигму фестивального кино «не для всех». Во время романтических сцен и теплых воспоминаний юности зачастую ручная камера следует за телесностью и физическим взаимодействием актеров в кадре. В этом смысле мелодраматичные сцены «Узкой дороги на дальний север» на чувственном уровне напоминают «Париж, 13-й округ» Жака Одиара, где близость героев запечатлена практически документально. В военных воспоминаниях Дорриго камера на удивление тоже не избегает телесности. Курзелю и Чиплину удается зарифмовать поистине красивые и скульптурные тела солдат с их постепенным измождением, потом, кровью, гноем и как итог — смертью. И все это на фоне темно-зеленого тайского леса, из которого нет выхода. По форме и образу многие кадры напоминают «Последний день Помпеи» Карла Брюллова: в рамке на одной чаше весов заключены одновременно красота и странное очарование, а на другой — безвыходность и гибель.

Несмотря на такой монументальный пласт художественности, Курзелю удается поговорить о войне как о страшном преступлении, где обязательно найдутся те, кто забудет о человечности, правилах и морали. Крайне важно, какую из сторон человек самостоятельно решает занять. Так, самыми шокирующими для зрителя наверняка окажутся сцены пыток австралийских солдат. Правдоподобие и жуткость зверской жестокости выписаны, как в «Иди и смотри» Элема Климова. Именно в этой точке «Узкая дорогая на дальний север» превращается в труднопереносимый военный хоррор. При этом он о тех событиях, о которых редко говорят как в кино, так и в целом — на ум приходит разве что «Мост через реку Квай» Дэвида Лина о строительстве той же дороги. Именно в этой точке драматический накал такой, что не нужно дополнительных объяснений, что такое истинное зло. Однако драматургическая структура построена по принципу качелей, поэтому сцены пыток уравновешиваются романтикой мирной жизни, на которой тем не менее оставлен тяжелый отпечаток пережитого ада. Впрочем, хотя бы без такой передышки зрителю никак не обойтись, и Курзель совершает акт милосердия так, как не смогли некоторые из его героев.

Отдельно стоит отметить игру Джейкоба Элорди, который сильно вырос со времен Нейта из «Эйфории» или Элвиса Пресли в «Присцилле». Он мастерски переключается между холодным равнодушие полевого хирурга, осторожно влюбленным любовником, терпеливым солдатом и не на шутку переживающим другом. Диапазон эмоций не ограничивается одной знаменитой полуулыбкой Элорди — в ход идут крики, слезы, оглушительное молчание, пронзительный взгляд и еще множество приемов покруче.

«Узкая дорогая на дальний север» — зрелище не для слабонервной, но точно для чувствующей и думающей публики. Крайне интересно наблюдать, какой путь будет проделывать дальше такой режиссер, как Джастин Курзель. Этот мини-сериал вовсе не кажется максимумом его творческой мысли.