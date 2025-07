«Devil May Cry»: Рецензия Киноафиши

На Netflix вышел новый сериал в стилистике аниме по известной видеоигровой франшизе Devil May Cry. Производством занимались студия Capcom и режиссер Ади Шанкар, до этого работавший над некоторыми сериями «Кастлвании». Однако ожидать такого же уровня повествования совершенно не стоит, так как шоу больше похоже на личный малобюджетный проект любителя-геймера.

События разворачиваются вокруг загадочного антагониста по прозвищу Белый Кролик, желающего отомстить человечеству по каким-то личным причинам. Его террористические действия должен остановить охотник на демонов Данте, которому также противостоит правительственная организация «Командование Темного Царства». Вместо того, чтобы есть мороженое в местных дайнерах, Данте приходится заботиться не только о собственном будущем, но и о судьбе всего мира.

Это уже не первая попытка перенести Devil May Cry на экран — в 2007 именитая японская студия Madhouse выпустила по игре аниме, которое фанаты разгромили негативными отзывами. При этом публика все равно осталась довольна передачей общей атмосферы франшизы, включая эстетику нуара, готические интерьеры и стилизованный экшен. Из достоинств также стоит отметить, с какой любовью была изображена неординарность самого Данте как самого интересного антигероя в истории видеоигр на тот момент.

К сожалению, американская версия оказывается слабее во всех этих аспектах и даже не пытается как-то вписаться в канон самой вселенной. Тут нет ничего удивительного, ведь адаптации крупных франшиз от Netflix почти всегда отходят от оригинала, представляя совершенно новое зрелище для определенной аудитории. Сразу же можно вспомнить многострадального «Ведьмака» и затем закрыть вкладку с этим стримингом.

В сущности, Devil May Cry превратился в сказку «Алиса в Стране чудес», Данте позаимствовал супергеройские замашки Marvel и DC, социальный подтекст на тему беженцев четко прописан только для американских зрителей, эстетика нуара перешла на второй план, а в экшен-сценах нет ничего стильного. За экшен особенно обидно, ведь для Devil May Cry это самая важная и отличительная особенность.

С другой стороны, шоураннер Ади Шанкар вовсе не собирался соблюдать канон, а полностью сконцентрировался на своем «фанфике» по вселенной игры. Видимо, ему хотелось сотворить с Данте то же, что Кристофер Нолан сделал с Бэтменом, поэтому он сфокусировался на характерах самих персонажей, а не на общей атмосфере. «Мы не хотели передать дух игры, мы передали суть персонажей», — так Шанкар без какого-либо лукавства отвечает в одном из интервью.

Не передавать дух игры — это бесконечная проблема адаптаций от Netflix, поскольку оригинальные истории не принадлежат американским студиям. Все-таки в случае с «Аркейном» стримингу удалось создать своеобразный сюжет, при этом сделав почти всех фанатов League of Legends счастливыми. Незаинтересованность каноном, поверхностное прочтение первоисточника и собственный маркетинговый нарциссизм остаются настоящим роком для американских шоураннеров, которые берутся за популярные проекты из других стран.

Несмотря на то, что Ади Шанкар является индийским продюсером, большую часть жизни он прожил в США, поэтому его версия Devil May Cry полностью американизирована и похожа на сериал «Человек-паук» из 90-х. Простой ритм, линейная хореография боевых сцен, плоские диалоги — все это характерные черты телевизионных проектов того времени. Конечно, сама игра Devil May Cry восходит к той эпохе. Шанкар же стремился воплотить дух начала XXI века, но у него получилось сделать это только с музыкальной составляющей, а не с повествованием. Другими словами, Данте уже не тот, но если хочется посмотреть AMV под саундтрек из хитов 2000-х, то Devil May Cry от Netflix полностью оправдает ожидания. Однако лучше просто пересмотреть адаптацию Madhouse — вот где настоящее аниме, несмотря на все шероховатости.