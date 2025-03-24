«Частые побочные явления»: Рецензия Киноафиши

В 2025 году зрителей платформ по-прежнему удивляют смелые новинки. После ошеломляющего успеха «Царства падальщиков», где творческое видение Джозефа Беннетта и его команды покорило публику, этот автор вместе со Стивом Хели («Офис») возвращается с новым детищем — мультсериалом «Частые побочные явления». В новом проекте от Adult Swim фармацевтический ад сталкивается с психоделическими экспериментами, а личные драмы героев сливаются в котле корпоративных интриг. Это не просто сатира, это жесткий разбор системы, в которой таблетки заменяют мораль, а грибы становятся оружием против безжалостного бизнеса.

В центре повествования — Маршалл Кусо и Фрэнсис Эпплуайт, чьи судьбы переплетаются в борьбе против фармацевтических гигантов. Маршалл — хиповатый миколог, который верит, что плесень спасет мир. Найденный им гриб «Голубой ангел», заживляющий любые раны, — не прорыв, а плевок в лицо корпорациям, чьи офисы напоминают стерильные бункеры, а прибыль исчисляется человеческими жизнями. Фрэнсис же представляет противоборствующую Маршаллу сторону, тот самый винтик в огромной капиталистической системе. Ее цинизм трещит по швам, когда гриб возвращает разум ее матери, которая из-за болезни Альцгеймера забыла даже свое имя. После невероятного открытия Маршалла начинают преследовать по всем хичкоковским канонам — ему кажется, что каждый человек на его пути работает на плохих парней.

Остроумие мультсериала проявляется не через избитые пошлые шутки, а через саркастические диалоги. Сценаристы не боятся критиковать американскую систему. Разоблачение фармацевтической машины происходит на уровне мельчайших деталей: от деловых переговоров в темных офисах до едких комментариев персонажей. Похожий посыл хоть и без едкого сарказма можно увидеть в основанном на реальной истории мини-сериале «Ломка» (2021), сюжет которого строится на разоблачении компании Purdue Pharma. Именно они подсадили на опиоидные обезболивающие миллионы американцев. Или же можно вспомнить многократные скандалы с Pfizer и Johnson & Johnson, когда пострадавшей стороной выступал простой народ. Сериал умело играет на этом, превращая известные обществу проблемы в увлекательную сатиру.

Необычная анимация может отпугнуть неподготовленного зрителя. На первый взгляд складывается ощущение, что перед нами мультсериал нулевых, который когда-то можно было увидеть на телеканале MTV поздно вечером. Тем не менее благодаря живому сценарию шоу Беннетта и Хели представляет собой вполне кинематографическую историю с проработанной аркой. Психоделические вспышки цвета демонстрируют деструктивный взгляд на мир, когда герои пробуют «Голубой ангел», и жизнь переворачивается с ног на голову. В этих сценах визуал раскрывает историю без слов, демонстрируя конфликт между бездушными корпорациями и загадочной силой природы. Похожий трюк Беннетт уже проворачивал в «Царстве падальщиков», теперь же ему удалось адаптировать свои идеи уже в более приземленной истории.

Создатели привлекли не только талантливых художников-аниматоров, но и экспертов из медицины и фармакологии. Это позволило сохранить научную точность, органично сочетающуюся с фантазией авторов. Каждый аспект — от теоретических выкладок до практических последствий — проработан до мелочей.

«Частые побочные явления» — это не просто очередной безликий проект для стриминга. Это провокационное сатирическое шоу, которое не боится поковыряться в системе, показать ее изнанку и заставляет задуматься: а вдруг лекарство от всех болезней не такой уж и миф? Подход Джозефа Беннетта и Стива Хели предлагает четкий, почти хирургический анализ современного мира, где фармацевтические перипетии, грибные трипы и личные драмы сливаются в единое целое. Мультсериал бросает вызов зрителю, позволяя взглянуть на мир без розовых очков. Это яркий пример того, что современные медиа могут быть не только развлекательными, но и интеллектуальными, дерзкими и правдивыми. И немного психоделичными.