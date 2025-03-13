«Нарковоры»: Рецензия Киноафиши

Двое лучших друзей, Рэй (Брайан Тайри Генри) и Мэнни (Вагнер Моура), познакомились в автобусе по пути в колонию для несовершеннолетних и с того дня были неразлучны. Вместе оказавшись на самом дне системы после выхода из тюрьмы, они разработали необычную стратегию заработка. В форме, с оружием и значками агентов Управления по борьбе с наркотиками они устраивают фальшивые аресты мелких наркоторговцев, чтобы прикарманить их выручку и товар. Как бы незаконна ни была их деятельность, герои придерживаются определенного кодекса: зачищают улицы от отравы, забирая «конфеты у детей» и не давая настоящему контролю пристрелить подростков в пылу реальной облавы. Также парни никогда не связываются с большими воротилами. До одного дня. Рэю и Мэнни приходит наводка, как вскоре выяснится — подставная. Она оборачивается кровавой катастрофой, из-за которой им на хвост садятся и реальное Управление по борьбе с наркотиками, и наркоторговцы.

Продюсирует сериал Ридли Скотт, и он же снял пилотный эпизод, знакомящий нас с персонажами. В руках у Скотта крепкий сценарий, но постановка не обладает и толикой уникальности, так что именитому режиссеру не удается задать высокий тон, который мог бы стать ориентиром для последующих серий — как это сделали, например, Мартин Скорсезе в «Подпольной империи» или Дэвид Финчер в «Карточном домике». Остальные постановщики, работавшие над эпизодами «Снегопада» и «Сёгуна», а также дебютировавший в режиссуре сценарист «Бэтмена» и «Города воров» Питер Крэйг умело ставят каждый эпизод, но вместе им не удается создать гармонию.

У сериала постоянно меняется тональность: от тяжелой детективной драмы до черной комедии, от тестостеронового боевика до концентрированной галлюцинаторики в шестом эпизоде. Неравномерный темп усложняется запутанным расследованием, сводя воедино множество второстепенных персонажей, преследующих собственные цели. Стоит ненадолго отвлечься от экрана — и легко потеряться в происходящих кошках-мышках. Растянутая на восемь эпизодов история пытается всячески оправдать свой хронометраж, добавляя новые линии вместо фокуса на отношениях главных героев.

Зрителям часто показывают черно-белые флешбэки, не имеющие сюжетного значения, а лишь подчеркивающие эмоциональную привязанность Рэя и Мэнни. Но в этом нет необходимости: между Брайаном Тайри Генри и Вагнером Моурой и так летают искры, а их дружба не требует дополнительных объяснений через действия и диалоги, в которых чувствуется проверка временем и взаимная преданность.

Гораздо лучше проект смотрелся, если бы флешбэки и невнятную любовную линию Рэя заменили бы на то самое воровство из названия. Главные герои совершают буквально одну облаву перед провальным делом и из «нарковоров» превращаются в «наркобеглецов», упуская шанс сделать повествование динамичнее, насыщеннее экшеном и предысторией.

Разрозненные элементы сводят вместе операторская работа, монтаж и Брайан Тайри Генри. Камера снимает резко, грубо и в темной цветокоррекции, придавая сериалу необходимый грязный уличный стиль и переходя почти в документальную манеру. В этом антураже многогранный Тайри Генри выдает одно из лучших своих выступлений, превращая сериал с десятками персонажей в собственный бенефис.

Именно актерские работы держат «Нарковоров» на плаву, делая их достаточно насыщенными, чтобы зритель не захотел расставаться с героями до самого финала. Несмотря на недостатки, сериал может похвастаться оригинальностью: это не очередной сюжет о погоне в злополучном районе за несчастными парнями с чужой сумкой денег. Главные герои, как и их окружение, отличаются глубиной характеров, переживают ошибки прошлого, разбираются в семейных травмах и окутывают нас любовью даже в этом беспросветном мире.

«Нарковоры» оказались не совсем тем адреналиновым боевиком из трейлера, а скорее драмой сильных характеров, которой не хватило ритмичной целостности и сценарной проработки, чтобы стать образцовым проектом Apple TV+. Но даже в своих запутанных решениях сериал находит оригинальность и силу благодаря главным героям, отличному черному юмору и эпическим перестрелкам, которые в каждой серии умудряются застать зрителя врасплох.