«Сорвиголова: Рожденный заново»: Рецензия Киноафиши

Мэтт Мердок (Чарли Кокс) потерял зрение в детстве после несчастного случая, но приобрел особенный дар, который позволяет ему видеть больше, чем обычные люди. Днем он выступает в роли адвоката вместе со своим партнером Фогги Нельсоном (Элден Хенсон), а ночью борется с преступностью в не самом благополучном районе Нью-Йорка — Адской кухне. Основным антагонистом на протяжении оригинального «Сорвиголовы» (2015–2018) был Уилсон Фиск (Винсент Д’Онофрио), криминальный босс, который видит свою миссию в спасении города и использует для этого все преступные способы, которые может: убийства, коррупцию и шантаж. Казалось бы, противостояние персонажей завершилось в третьем сезоне, но в комиксах есть так много историй, которые можно рассказать, что сериал попросту не имел права закрываться. Да и концовка прямо указывала на то, что другой самый опасный противник Человека без страха — Меченый (Уилсон Бетел) — только начинает свое восхождение.

Оригинальный сериал Netflix пользовался невероятной популярностью у аудитории, а также был одним из главных хитов стриминга. Его неожиданное завершение после третьего сезона в 2018 году стало ударом не только для фанатов, но и для сценаристов, которые уже работали над продолжением. И вот одним прекрасным днем шоураннер Эрик Олесон зашел в сценарную комнату и сказал, что все кончено — производство сворачивают. На тот момент не было известно, что именно стало причиной резкого прекращения производства. Официальной информации долго не поступало. Фанаты бастовали, запускали в тренды хештег #SaveDaredevil и покупали рекламу на Таймс-сквер. В стороне не остались и актеры, которые всячески поддерживали свою аудиторию. Зарубежные инсайдеры долго спекулировали на эту тему, предполагая различные сценарии развития: от полного перезапуска с новыми актерами до возвращения героев в других проектах. Все слухи окончательно развеялись, когда Мэтт Мердок в 2021 году появился в роли адвоката Питера Паркера (Том Холланд) в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». А затем и Д’Онофрио заглянул на огонек в сериал студии Marvel «Соколиный глаз» с Джереми Реннером. Далее у героев были эпизодические роли в «Женщине-Халк» и «Эхо». И вот произошел долгожданный анонс сольного проекта с подзаголовком «Рожденный заново». Все актеры вернулись к своим ролям, но есть нюанс — это легкий перезапуск.

Сценаристами продолжения были выбраны Мэтт Кормэн и Крис Орд, работавшие над эфирными сериалами «Тайные связи» и «Изоляция». В первом сезоне планировалось сделать аж 18 эпизодов. Предполагался более мягкий тон повествования, убийство лучших друзей Мэтта Мердока за кадром и новая актриса в роли Ванессы, жены Фиска, — Сандрин Холт. В 2023 новая команда успела приступить к съемкам и даже отснять большую часть эпизодов, но случилась забастовка сценаристов, из-за чего производство встало на паузу. По окончании забастовки произошло неожиданное увольнение Кормэна и Орда: их работа не удовлетворила боссов студии. Скорее всего, сказалось и то, что сериалы Marvel Studios шли не так хорошо, как того хотело руководство, поэтому было принято решение вернуться к формуле, которая работала на Netflix. Важно понимать, что все телешоу Marvel делались без шоураннера, то есть без главной творческой единицы, которая есть у любого многосерийного проекта. Это упущение было исправлено, когда творческий контроль над перезапуском «Сорвиголовы» доверили сценаристу «Карателя» Дарио Скардапейну. К команде также присоединились постановщик трюков оригинального сериала Филипп Сильвера, режиссеры «Локи» Аарон Мурхед и Джастин Бенсон, а к роли Ванессы Фиск вернулась Айелет Зурер. Теперь у авторов на руках появились все карты, чтобы сделать именно продолжение полюбившейся зрителями истории.

Первые эпизоды «Рожденного заново» погружают зрителя в самую гущу событий: Мэтт, Фогги и Карен радуются жизни, пока всему этому не приходит трагический конец. Спустя год жизнь главного героя сильно меняется: теперь Мэтт живет в дорогой квартире, работает адвокатом в успешной фирме и больше не ломает кости преступникам по ночам. В это же время Уилсон Фиск баллотируется в мэры Нью-Йорка. Кингпин, как его прозвали в преступном мире, очистил свое имя перед народом и планирует изменить город, как он всегда и мечтал. Тем временем его жена Ванесса ведет, судя по всему, не самые честные дела, взяв на себя теневую работу антагониста. Хоть нас убеждают, в том числе и сам Фиск, что он изменился, но в это верится с трудом. Мердок и его заклятый враг установили перемирие много лет назад, которое оба стараются не нарушать — так оно пока что и происходит.

Параллельно развивается другая сюжетная линия с коррумпированными блюстителям порядка и линчевателем Гектором Айалой (Камар де лос Рейес), случайно убившем полицейского при попытке разнять драку в метро. Совершенно случайно Мэтт Мердок становится его адвокатом. Альтер эго Айалы — Белый тигр, такой же уличный герой, как и Сорвиголова. Видимо, он был скомпрометирован, поэтому теперь его ждет публичный суд. Эта линия станет сквозной и приведет к возвращению другого любимца публики — Фрэнка Касла (Джон Бернтал), ведь недобросовестные законники используют его логотип.

Оригинальная история продолжается, но технически это совершенно другой проект. Сериал стал еще мрачнее, чем раньше, но при этом картинка больше напоминает не нуарный триллер 80-х в духе Скорсезе или Фридкина, как раньше, а современный блокбастер с вылизанным визуалом. Пересъемки пролога сразу бросаются в глаза, ведь начальная сцена была создана для усиления связи с Netflix и сделана уже командой Скардапейна в прошлом году. Такой шаг был предпринят, чтобы вернуть старых героев, которых изначально планировали упомянуть лишь вскользь. Это касается и возвращения Меченого, которому уготована будущая сюжетная арка и, возможно, даже отдельный сериал. То же самое произошло с Карателем Бернтала. В последних эпизодах его роль значительно расширили, чтобы подвести героя к спецэпизоду, который выйдет в следующем году. Если верить IMDb, то со второй по седьмую серию нас ждет материал, снятый предыдущей командой, зато два финальных эпизода полностью сделаны Скардапейном, Мурхедом и Бенсоном. Они же работают над вторым сезоном, съемки которого уже идут полным ходом.

Возвращение актерского состава — один из главных плюсов нового шоу. Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио по-прежнему живут ролями, демонстрируя в своем дуэте невероятную химию. Окружение главных героев изменилось, и новые персонажи ничуть не хуже. Маргарита Левиева играет психиатра Хизер Гленн, которая является не просто любовным интересом главного героя, но и связующим звеном нескольких сюжетных линий. Юридическим партнером Мердока стала Кирстен Макдаффи (Никки М. Джеймс), упорно желающая устроить личную жизнь слепого адвоката. Среди актеров нового состава выделяется и Майкл Гандольфини, сын легендарного Джеймса Гандольфини. Майкл сыграл Дэниела Блэйка, дерзкого политического советника Фиска. И главный бриллиант среди актеров второго плана — Камар де лос Рейес, воплотивший линчевателя Белого тигра, который в комиксах обладает богатой предысторией. К сожалению, актер не дожил до премьеры, скончавшись от рака в 2023 году, но его роль в сериале оставила яркий след.

Авторы не устают показывать нам грязные улицы Нью-Йорка под разными углами, напоминая, что именно Большое яблоко — центральный элемент шоу. Новая история демонстрирует эволюцию героев: они живут дальше, пытаются измениться, но по-прежнему не могут уйти от своей сути. Вечное противостояние Сорвиголовы и Кингпина, которое продолжается на страницах комиксов уже десятки лет, не прекращается и на экранах. Студия Marvel исполнила мечту фанатов и вернула их кумиров. Остается главный вопрос: сможет ли «Сорвиголова: Рожденный заново» повторить успех оригинала? Пока что сериал делает все возможное, чтобы не разочаровать свою аудиторию.