«Кобра Кай»: Рецензия Киноафиши

Дэниэл ЛаРуссо (Ральф Маччио) и Джонни Лоуренс (Уильям Забка) наконец-то должны забыть о своей давней вражде. Вместе с додзе «Мияги-до» и его воспитанниками им предстоит поехать на Сэкай Тайкай — чемпионат мира по каратэ. Однако, помимо заклятых врагов из «Кобры Кай», члены додзе столкнутся с другими, более мощными противниками, а еще с конкуренцией и предательствами внутри команды. Справиться с трудностями можно, если наконец-то зарыть топор войны и объединить усилия.

В 80-е годы режиссер Джон Г. Эвилдсен подарил миру легендарные фильмы, крепко и навсегда поженившие кинодраму и спорт — «Рокки» и «Парня-каратиста». Оба фильма превратились в целые франшизы, а «Парень-каратист» оброс не только сиквелами, но также обрел продолжение в формате сериала, который внезапно растянулся на шесть сезонов. Изначально проект выходил на YouTube, а затем его выкупил Netflix, который надолго дал зеленый свет шоураннерам саги — Джону Харвитцу, Хейдену Шлоссбергу и Джошу Хилду. Все они вышли из полнометражного кино и имели отношение, например, к «Американскому пирогу» или «Мальчишнику в Новом Орлеане». Оттого простой, наивный и местами туалетный, но все еще опрятный юмор, как в старых добрых американских комедиях — одна из главных фишек «Кобры Кай». Даже в 2025 году в шестом сезоне.

Сериал трудно обвинить в эксплуатации ностальгии. Когда-то «Парень-каратист» совместил в себе зрелищные бои, шутки и мотивирующий посыл с антуражем 80-х, где были уютные дома, яркие банданы, дух соперничества и любовь, за которую не грех и подраться до крови. Но «Кобра Кай», хотя и остается сериалом отчасти старомодным и на фоне этого еще более постироничным, благодаря лихо закрученному сюжету переосмысляет всевозможные штампы и клише, в том числе ностальгические. Погружаясь в повествование на 30 лет вперед после событий «Парня-каратиста», авторы дают неожиданные оценки сюжетным линиям прошлого. Например, показывают события глазами Джонни, а не Дэниэла; снимают налет идеальности с героев 80-х и делают их более живыми; цепляются за неочевидные детали оригинала, которые получают продолжение. Истинные фанаты искренне ценят такое бережное обращение с пасхалками.

При этом «Кобра Кай» такая франшиза, к которой не нужно дополнительно готовиться, штудируя фанфики и пересматривая предыдущие фильмы и сезоны. Каждая отсылка объясняется органичным флешбэком, который даже новичкам четко дает понять, почему появление нового, а на самом деле старого героя вызывает такой ажиотаж. Начать смотреть «Кобру Кай» можно с любого момента и довольно быстро включиться в эту удивительную каратэ-вселенную.

Шестой сезон не исключение. Начав с него, понять все прошлые перипетии будет нетрудно. Давний конфликт Дэниэла и Джонни переходит на новый уровень, где героям придется на какое-то время или даже навсегда объединиться. Сюжетные линии, посвященные детям сенсеев и их ученикам, все глубже уводят сериал в настоящий young adult с такими референсами, как «Эйфория» или «Сексуальное просвещение», но только проще и честнее. Здесь взаимовыручка приходит на смену ненависти и наоборот. Или подлая шутка с подсыпанным слабительным становится не плоским гэгом, а весомым поводом для личностной драмы. В каком-то смысле «Кобра Кай» — это качественно написанная «Санта-Барбара», смотреть которую отнюдь не стыдно.

Кроме того, шестой сезон выводит на новый уровень зрелищность. Боевая хореография, кажется, достигает высот большого кино: чего только стоит массовая драка на Сэкай Тэйкай — пожалуй, самый мощный эпизод сезона. Более того, конкуренция каратистов, распространившаяся не только на соперников извне, но и на борьбу за место под солнцем внутри команды и вовсе напоминает драматургию самых напряженных реалити-шоу. Порой действительно забывается, что это сериал, поставленный по заранее написанному сценарию, а не события в реальном времени.

Наконец, шестой сезон верен канону. На месте любимые актеры, которые преданно доводят арки своих персонажей до логического завершения; любимые приемы с самыми неожиданными клиффхэнгерами в конце каждой серии; любимый экшен, где все дерутся не на жизнь, а на смерть, даже если дело касается места в номере, а не девушки или первенства на чемпионате. На месте и теплая дань фильмам прошлого века про боевые искусства с Джеки Чаном, Брюсом Ли, Сильвестром Сталлоне. В эру, когда франшизы делаются ради денег, а не из любви к продукту, сериала «Кобра Кай» — простого, понятного и при этом все еще захватывающего — и правда будет очень не хватать.