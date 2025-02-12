«Всё, что нам кажется светом»: Рецензия Киноафиши

Прабха и Ану вместе снимают квартиру и работают медсестрами в больнице в Мумбаи. Прабха скучает по мужу, которого она лишь мельком видела после свадьбы, после чего он уехал на заработки в Германию и уже больше года не выходит на связь. Ану тайно встречается с парнем по имени Шиаз, отношения с которым порицаются обществом и уж точно не получат одобрения родителей девушки. Дело в том, что Шиаз — мусульманин, и социальные нормы не позволяют влюбленным быть вместе. Однажды их коллегу Парвати застройщики выселяют из дома, где она прожила большую часть жизни. Главные героини решают помочь ей перевезти вещи и оказываются за пределами мегаполиса.

«Все, что нам кажется светом» — игровой дебют постановщицы Паял Кападиа, получивший Гран-при Каннского кинофестиваля. Это не первое появление Кападиа в Каннах: в 2021 году ее документальная работа «Ночь незнания», рассказывающая о студенческих протестах против националистической политики индийского премьер-министра Нарендры Моди, была удостоена премий «Золотой глаз» за лучший документальный фильм.

В своем новом фильме Кападиа отчасти сохраняет документальную манеру повествования. Повседневная жизнь ее героинь показана в мельчайших подробностях. Вот Прабха готовит ужин, вот помогает Парвати найти адвоката, чтобы добиться справедливости и сохранить жилье, а вот главные героини вместе с врачом больницы, в которой они работают, делают узи беременной кошке, которую Прабха подобрала на улице. Такое скрупулезное погружение в быт, с одной стороны, создает достоверную картину жизни «маленького человека», с другой стороны, позволяет глубже понять характеры героинь и проникнуться к ним симпатией.

Центральный мотив фильма — поиск любви и преодоление одиночества. Несмотря на свою отзывчивость, доброту и готовность прийти на помощь, Прабха чувствует себя по-настоящему одинокой. Она не идет в кино с коллегами-медсестрами и отвергает трогательные ухаживания врача Маноджа, который показывает ей свои стихи, где сравнивает героиню с лампой, чей свет согревает его по ночам. Попытка обрести родственную душу, найти понимание в другом — вот что действительно заботит, но в то же время пугает женщину.

Эта изолированность и замкнутость Прабхи особенно видна на контрасте с другой героиней, Ану. В отличие от сдержанной, осторожной, тихой Прабхи, Ану общительна, полна энергии и не боится идти навстречу своим желаниям. Девушка не хочет разрывать отношения с Шиазом, несмотря на то что в больнице появляются слухи о ее романе, а Прабха однажды отчитывает ее за безрассудство и предосудительное поведение.

Противоположны не только характеры героинь, но и то, как и где они проводят свободное время. Прабха остается дома, в тишине и обособленности, а Ану вместе с Шиазом гуляют по шумным и многолюдным улицам ночного Мумбаи. Парадоксальным образом, только затерявшись в толпе, слившись с ней, Ану может выкроить себе счастливые минуты с любимым. Похожая ситуация была и в жизни Прабхи. После скорой свадьбы в окружении многочисленных родственников она так и не получила возможности наедине поговорить с мужем перед его отъездом. И лишь уехав из Мумбаи, подальше от шума из суеты, в деревне, куда возвращается Парвати после неудачных тяжб с застройщиками, героини наконец могут побыть наедине со своими чувствами и мыслями.

Несмотря на то что в названии картины заявлен «свет», существенная часть действия разворачивается в ночное время. Героини рано утром уходят на работу и возвращаются домой уже ближе к ночи. Тем ценнее свет, проблески которого то и дело появляются фильме. Свет — это Прабха, которая с сестринской заботой относится к Абу, охотно соглашается помочь Парвати и жалеет бездомную кошку. Свет — это любовь Абу и Шиаза, которая разгорается вопреки всем предрассудкам и запретам. Свет — это надежда на любовь и лучшее будущее, которая не угасает в душе каждого из героев.

«Все, что нам кажется светом» — кино неторопливое, созерцательное. Вряд ли оно удивит необычным сюжетом или яркими красками. Зато оно с поразительной точностью передает тончайшие оттенки человеческой души, в которой, несмотря на все страхи и сомнения, есть место любви, надежде и вере в лучшее.