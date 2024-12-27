«Игра в кальмара»: Рецензия Киноафиши

Прежде чем снова погрузить зрителя в пугающий Lego-мир с детскими играми, создатели уделяют внимание долгой и качественной экспозиции. Победитель прошлой игры Сон Ки-хун ненавидит полученные деньги, называя их кровавыми и принадлежащими людям, которые погибли с ним в гонке трехлетней давности. Он тратит их понемногу, сосредотачиваясь на одной большой цели — уничтожении игр. Пробраться в логово врага он надеется через вербовщика в стильном костюме, который заманил его в игру на станции метро. Для этого Ки-хун нанимает десятки сомнительных людей и платит им миллиарды вон, но вложения в итоге окупаются.

Параллельно полицейский Хван Джун-хо, который в первом сезоне искал родного брата и в итоге получил от него пулю в плечо, продолжает поиски места проведения игр. Как и Ки-хун, он на протяжении трех лет не оставляет попыток, обследуя сотни маленьких островов недалеко от места, где его нашел рыбак. Судьбы героев пересекаются, и они разрабатывают совместный план. Конечно, все идет не так, как задумано, и у Ки-хуна не остается выбора, кроме как снова стать участником 456, пытаясь разрушить систему изнутри и спасти как можно больше людей.

Вступление, действие которого разворачивается в реальном мире, многие зарубежные критики назвали слишком скучным, но мы считаем его одной из лучших частей нового сезона. У вербовщика в исполнении корейской суперзвезды Кон Ю значительно больше экранного времени, которое он использует как настоящий профессионал, магнетизируя зрителей своей мощной актерской игрой и создавая образ главного Джокера года. Также у нового сезона значительно вырос бюджет, что видно с первых минут: операторская работа стала более выразительной, цвета — глубже, статистов — больше, а декорации — масштабнее. Зрителя погружают в мрачный мир Сеула, чтобы затем на контрасте залить ярко-красной кровью радостные интерьеры.

При этом вступление не выглядит слишком драматично. Вторая часть «Игры в кальмара» сначала стреляет автоматной очередью отличными шутками, а затем отдает оружие в руки суровых охранников острова. Сильное нововведение сезона — те самые обезличенные солдаты в розовом. Создатели знакомят зрителя с внутренней кухней проекта, сделав одной из ключевых сюжетных линий судьбу снайперши, бежавшей из Северной Кореи. У нее есть своя философия участия в этом мрачном механизме.

Линия охранницы, а также более активные поиски острова Хван Джун-хо, который собирает отряд бывших военных для спасения Ки-хуна, уже вовсю бегающего под прицелом гигантской куклы, — захватывающие элементы. Но чем больше игр разворачивается на острове, тем реже мы видим этих героев. Вероятно, их судьба припасена на третий сезон, так что во втором сезоне лишь обозначается их роль для финальной битвы за свободу.

Это одна из главных проблем продолжения. Сценарий второй части, состоящий из семи эпизодов, в отличие от девяти в первом, больше напоминает половину полноценного сезона. Он служит шатким мостом между началом истории и ее эпическим финалом, который ожидается в 2025 году. Точная дата пока не объявлена.

Есть забавная ирония в том, что завершенная история «Игры в кальмара» теперь держит зрителей на клиффхэнгере между вторым и третьим сезонами. Критикуя капитализм и социальное расслоение Кореи, сериал стал машиной для зарабатывания денег: мерч, подписки, расширенная вселенная и даже реалити-шоу по мотивам игр. Так что глобальная идея в основе проекта сама отдала себя в удушающие руки капитализма, примкнув ко злу, а не борясь с ним.

Автор проекта Хван Дон-хёк признавался в усталости от постоянной маркетинговой кампании, и это ощущается в его идеях. Сценарист и режиссер стремится изменить систему через демократию, внедрив регулярное голосование. Если в первом сезоне голосование происходило лишь однажды, чтобы участники могли вернуться домой и осознать, что лучше рискнуть и умереть с призрачной надеждой на выигрыш, чем жить в безысходности, то во втором сезоне голосование проводится после каждой игры (процесс, разделяющий игроков почти пополам, больше найдет отклик у американской аудитории). Причем это занимает столько экранного времени, сколько сами испытания. Пока полицейский пытается разоблачить крота на своей лодке, а охранница борется с продажей органов участников, сцены, где сотни игроков по очереди нажимают кнопки с крестиками и кружками, выглядят неуместной тратой хронометража, которого заслуживали другие сюжетные линии.

Чтобы вместить такое количество событий, что-то пришлось сократить. Под нож пошли истории игроков, которые теперь выглядят как набор типажей, а не глубоких персонажей с интересными предысториями, соревновавшимися с главным героем в прошлой игре. Также второму сезону на удивление не хватает жестокости, с которой раньше расправлялись с участниками. Те, чьи образы хоть немного раскрыты, без проблем проходят одну игру за другой. Кроме того, история фокусируется преимущественно на мужских персонажах в ущерб значимым женским образам.

Продолжение игры не может впечатлить так же, как первый сезон, но это и невозможно. Три года назад зрители впервые увидели гигантскую куклу-убийцу и прыгали по стеклянному полу. Восторг от знакомства невозможно повторить, но Хван Дон-хёк отдает всего себя стриминг-гиганту, скандирующему: «Еще одну игру!». Новые испытания есть, новые второстепенные истории есть, актерские работы великолепны, конфликт эскалируется. Так что остается либо сетовать на то, что «Игра в кальмара» попала в ловушку капитализма, либо с замиранием сердца отправиться на остров вновь, чтобы окончательно положить ей конец.