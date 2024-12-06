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«Черные голуби»: Рецензия Киноафиши

6 декабря 2024 14:40
«Черные голуби»: Рецензия Киноафиши

Убийственная Кира Найтли как лучший подарок под елку.

Познакомьтесь с идеальной женщиной — Хелен Уэбб. Она никогда не выказывает недовольства, ее стол всегда ломится от еды, ее дети — спокойные красивые близнецы, а на рабочих встречах мужа она всегда улыбчива и приветлива. Но поддерживать эту идеальную жизнь с открытки Хелен удается только благодаря паре причин.

Во-первых, семейная жизнь Хелен — тщательно спланированная операция. Она — шпионка, работающая на секретную организацию «Черные голуби», которая продает государственные тайны тем, кто предложит самую высокую цену. Десять лет назад Хелен сменила имя и стала кротом в недрах британского правительства, передавая информацию, которой с ней делится ее высокопоставленный супруг. Во-вторых, у Хелен есть любовник. Это не просто интрижка или задание организации (мужчина тоже на госслужбе). Это, по словам Хелен, настоящая любовь. Такая, ради которой она готова бросить все и сбежать с ним в закат. Но планы рушатся, когда возлюбленного убивает снайпер. Теперь единственная цель героини — выследить и уничтожить заказчиков. Ее начальница в «Голубях» замечает, что жажда мести мешает Хелен здраво оценивать ситуацию, и вызывает на помощь Сэма — киллера, наставника и самого близкого друга Хелен, который для ее защиты готов вернуться в Лондон после небеспричинного семилетнего отсутствия.

Параллельно разворачивается политический скандал: китайский посол умирает при подозрительных обстоятельствах, а его дочь бесследно исчезает. Эти события переплетаются с деятельностью «Черных голубей» и трагедией Хелен. Шоу медлительно погружает зрителя в хитросплетения сюжета, но ровно через полчаса, когда Хелен и Сэм воссоединяются, проект обретает свой голос. Их взаимодействие, насыщенное дерзкими дружескими подколами, становится сердцем сериала, где Кира Найтли и Бен Уишоу искрят благодаря своей невероятной химии.

«Черные голуби»: Рецензия Киноафиши

История прихода героев в профессию и их взаимоотношений раскрывается через отлично проработанные флешбэки. Эти моменты органично вплетены в и без того насыщенный сюжет, избегая превращения лавины событий в хаос. Такая же слаженность, что и на экране, чувствуется в дуэте режиссеров: опытного Алекса Габасси («Воспитанные волками», «Корона») и новичка Лизы Ганнинг, перешедшей в режиссуру из монтажа («Семь психопатов», «Стать Джоном Ленноном»). Ее профессиональный взгляд заметен в идеально продуманных переходах между временными линиями и гармоничном сочетании множества второстепенных героев.

Все происходящее полно условностей и не требует поиска глубинных смыслов. Сеттинг рождественских праздников играет этому только на руку, добавляя сказочности криминальному сюжету. Если обычно в боевиках драки разворачиваются в тусклых подземных клубах или на ночных улицах, то здесь яркие краски, тепло рождественских огней и сверкающая палитра создают праздничное настроение даже посреди мафиозных разборок.

«Черные голуби»: Рецензия Киноафиши

Ощущение нереальности обусловлено не только праздниками, но и мифологией этого мира. Убийства совершаются в людных местах, Хелен каким-то чудом остается под прикрытием, хотя, кажется, каждый встречный знает ее секреты. И это отлично работает, ведь «Черные голуби» представляют собой нечто вроде британской версии мира «Джона Уика», где вместо нью-йоркских улиц мы видим лондонские с их секретными организациями, мафией и теневыми торговцами оружием. При этом акцент смещен с традиционных погонь и взрывов на разговоры в кафе или барах, где агенты разных организаций могут обсудить, хотят ли они убить друг друга или объединить усилия.

И потому диалоги — одна из главных движущих сил сериала, и шутки в нем бьют точно в цель, не теряя ни остроты, ни плотности на протяжении всех серий. Создатели уверенно ведут историю, ярко завершая все сюжетные линии, несмотря на объявленный еще летом второй сезон. Финал последнего эпизода и вовсе прекрасен: шоу на высокой ноте сообщает, что политические игры были лишь фоном для истории о большой любви и еще бо́льшей дружбы. После него хочется нарядить елку, уютно устроиться в новогоднюю ночь с близким человеком и распаковывать подарки. «Черные голуби» могут стать одним из них.

Полина Резникова
Полина Резникова
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