«Преступление и наказание»: Рецензия Киноафиши

В отечественном кино по сей день было две экранизации самого известного романа Достоевского. Первую снял Лев Кулиджанов. Этот черно-белый экспрессионистский опус стал классикой. Роль Раскольникова для Георгия Тараторкина стала самой эмблематичной, тогда как Иннокентий Смоктуновский блестяще воплотил Порфирия Петровича. Вместе с тем у учителей на замену появился фильм, который можно включить школьникам, чтобы они без дела не сидели. Вторая киноадаптация — сериал Дмитрия Светозарова. Эта версия не лишена удачных решений и хороших ролей, но в целом оказалась чрезмерно буквалистской и прошла несколько ниже радаров внимания широкого зрителя.

Экранизация Владимира Мирзоева — самый заметный новый проект «Кинопоиска» со времен «Короля и Шута». Это очевидный флагман онлайн-проката, вооруженный сильнейшим актерским составом во главе с модным ныне Иваном Янковским. События перенесены в наше время, а герои вместо писем шлют голосовые сообщения. Впрочем, практически сразу мы понимаем, что хтонический Петербург каким был во времена Достоевского, таким и остался.

Янковский по первым эпизодам выглядит идеальным Раскольниковым: болезненный с виду, но вроде как и красивый юноша с жуткой тревогой на лице. Весь душевный сумбур, переходящий в физическую истощенность, Янковский изображает фактурно и убедительно. Но эта история не только о нем.

Великий русский философ и литературовед Михаил Бахтин, анализируя творчество Достоевского и конкретно роман «Преступление и наказание», вывел понятие художественного полифонизма. Романы Достоевского – это романы-многоголосия, где показан внутренний мир и точка зрения не одного героя, а многих. Владимир Мирзоев и его дочь Анастасия, занимавшаяся сценарием, явно пытались передать полифонизм этой многослойной и богатой интересными персонажами истории.

Мирзоевы смело добавляют в сюжет сцены, которых в книге нет. При этом, не следуя дословно букве романа, им удается чутко уловить дух литературного первоисточника. В то же время ключевые для сюжета сцены (как яркий пример — первая беседа Мармеладова с Раскольником в кабаке) даны чуть ли не дословно по тексту. Новые сцены в сериале по большей части раскрывают героев, которые в романе находятся на втором плане. Несколько обделенный в книге вниманием Разумихин в обаятельном исполнении Тихона Жизневского становится влиятельным для сюжета персонажем. Объемную предысторию получает и Соня Мармеладова. Изложенные косвенно события в имении Свидригайловых занимают чуть было не половину целой серии, а убийство Марфы Петровны, в романе поданное недвусмысленными намеками, в сериале показано с разных ракурсов.

В режиссуре Мирзоев использует смелые и экспрессивные приемы: сон переплетен с явью, сюжеты наслаиваются друг на друга. Соню до и после ее морального падения (или возвышения?) играют разные актрисы — Диана Енакаева и Алена Михайлова. Самый же смелый и, может быть, для кого-то спорный ход — введение персонажа Тени. В этом образе Борис Хвошнянский еще больше похож на Роберта Дауни — младшего, чем обычно. Первичная задача этой фигуры прозрачна — таким образом внутренний монолог книжного Раскольникова становится в кино диалогом и даже спором. Но вскоре мы понимаем, что Тень является не только Родиону. На деле это носитель и культиватор человеческих пороков в целом.

Вряд ли новый сериал облегчит жизнь условному учителю физкультуры, вынужденному провести урок литературы. Фильм Мирзоева детям не покажешь — слишком много сложных приемов, да и рейтинг недетский. Однако то, что великий русский роман получил если не великую, но интересную и имеющую право на жизнь интерпретацию, бесспорно. Достоевский действительно бессмертен.