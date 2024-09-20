«Пингвин»: Рецензия Киноафиши

Готэм-Сити погрузился во тьму. Прошла ровно неделя с того дня, как Загадочник взорвал дамбы вокруг города, что вызвало катастрофическое наводнение. Новостные программы передают, что элитные кварталы не затронуты. Затоплены в основном бедные районы: там много погибших, люди потеряли дома, местные устраивают бандитские разборки — в общем, царит полный хаос. А в это время, пока нищие вынуждены выживать, криминальные авторитеты бьются за лидерство в преступном мире Готэма после смерти Кармайна Фальконе. Наследник Альберто тоже убит, что произошло не без участия чудаковатого и неловкого Освальда Кобблпота, он же Оз, он же Пингвин (Колин Фаррелл). Кобб подрядил услужливого хулигана из бедного района помочь ему избавиться от трупа, а после собрался прибрать к рукам всю власть в городе. Однако его планам может помешать София Фальконе (Кристин Милиоти), сестра Альберто, недавно вышедшая из Аркхема — лечебницы для душевнобольных преступников.

«Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли вышел в мировой прокат в марте 2022 года. Тогда, за день до премьеры, компания Warner Bros. ушла с российского рынка, забрав с собой мстителя в черном плаще. Так зрители остались без западных блокбастеров впервые за долгие годы господства мейджоров в сетках отечественных кинотеатров. И пока мы здесь приходили в себя после разных потрясений, касса «Бэтмена» все росла и росла, показав в конце концов достойные 772 миллиона долларов. Это значило, что франшиза была не за горами. Зрители уже знают, что сиквел «Бэтмена» может долететь до кинотеатров в 2026 году. Промежуточным же проектом стал созданный Лорен ЛеФранк сериал «Пингвин», в котором действие развернется между первым и вторым полнометражными фильмами. Ранее в планах был спин-офф о полиции Готэм-Сити, но создателям шоу показалось, что лучше будет сфокусироваться на уже существующих персонажах из комиксов. В итоге выбор пал на Пингвина. Наступил сентябрь 2024-го. Пережив забастовку Гильдий сценаристов и актеров США, проект стартовал на Max.

Освальд вышел характерной походкой из тени первого фильма в сливовом брючном костюме, разоблачив какое-то нутряное обаяние, вероятно, доставшееся Озу от самого Колина Фаррелла. Узнать актера можно лишь по глазам, хотя едва ли кому-то в голову придет выискивать его под гримом — динамичное развитие сюжета не позволит отвлекаться на подобные глупости. Кто бы ни скрывался под обильным слоем накладного жира и шрамов на лице, этот кто-то совершенно точно уже не тот Пингвин из фильма Мэтта Ривза (он выступил исполнительным продюсером спин-оффа). На этот раз гример Майк Марино постарался на славу, подарив Фарреллу больше возможностей для эмоциональных маневров вместо одного-двух привычных выражений лица его персонажа.

«Пингвин» представляется самостоятельным интересным произведением, в котором Темный рыцарь не только не вмешивается в дела Готэма, но даже не упоминается, уступая место куда более интригующим персонажам — самому Освальду и Софии. Антагонисты не получились карикатурными даже несмотря на весь гротеск, которым изобилует кадр. Тонкая драматическая игра Фаррелла и Милиоти, а также злой юмор, присущий их персонажам, создают интересный ансамбль. Освальд — бандит, который лез по карьерной лестнице из самых низов с мамой в духе хичкоковской миссис Бейтс. Его все вокруг недооценивают, а вместе с тем таких талантливых стратегов еще поискать в современном кино. София — гангстерская принцесса, которая, напротив, росла в роскоши, но пострадала от семейного прошлого. Они оба — одержимые маньяки, но с разным происхождением, что оказывается важнее их общих темных делишек.

Как и «Бэтмен», сериал опирается на эстетику нуара с его мрачным городом и роковой женщиной (на этот раз «кошечку» Зои Кравиц подменила в этом качестве София). Кроме того, Освальд вместе с помощником смотрят по телевизору классику нуара «Гильда» Чарльза Видора. В то же время многие сцены поставлены при теплом свете восходящего солнца, дарующего ошибочную надежду на новую жизнь. «Пингвин» также напоминает «Лицо со шрамом» (1983) с атмосферой «Клана Сопрано». Философия жизни Кобба будто бы вышла из монологов Тони Сопрано. Такой маскулинный герой, пугающий и невероятно смешной, — как глоток свежего воздуха для тех, кто соскучился по гангстерам, но ждет чего-то совсем нового. Неловкий, мужественный, злой, удивительно трогательный персонаж и сильная, умная, хладнокровная антагонистка — это, в конце концов, двое несчастных героев с разбитыми сердцами. И уже по одной первой серии кажется, что мы наблюдаем становление одних из лучших злодеев кинокомиксов. Правда, убедиться в этом нам еще предстоит.